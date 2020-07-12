Поздравляем победителей! 🔊 Воспроизвести В прошлом номере «Обзор» объявил о завершении нового конкурса «Наши руки не для скуки», в рамках которого газета с помощью наших читателей почти год рассказывала о народных мастерах, о тех, кто, перешагнув пятидесятилетний рубеж, по-прежнему полон творческой энергии, кто постоянно доказывает, что его по праву называют умельцем.



Сегодня же, в середине нынешнего лета, мы называем имена победителей.



Но вначале давайте вспомним участников конкурса, ставших своеобразным примером для остальных читателей «Обзора», нередко оказавшихся запертыми коронавирусом на долгие дни буквально в четырёх стенах.



Старт конкурсу дала публикация, в которой Ирина Беляева рассказала об известной в Клайпеде общественной деятельнице Светлане Васичкиной как искусной мастерице замечательных кукол («Обзор», № 1184). Сегодня же, в середине нынешнего лета, мы называем имена победителей.Но вначале давайте вспомним участников конкурса, ставших своеобразным примером для остальных читателей «Обзора», нередко оказавшихся запертыми коронавирусом на долгие дни буквально в четырёх стенах.Старт конкурсу дала публикация, в которой Ирина Беляева рассказала об известной в Клайпеде общественной деятельнице Светлане Васичкиной как искусной мастерице замечательных кукол («Обзор», № 1184).



Были среди участников и целые коллективы, например, Творческая студия для взрослых при Воскресной школе Покрово-Никольского храма Клайпеды, участницы которой… вышивают картины (№ 1193).



Большой интерес у читателей вызвал рассказ о клайпедчанке Вере Васильевой, занимающейся твиннингом. Это мудрёное слово означает производство картин или поделок из скрученных разноцветных полосок бумаги. Наша газета дважды упоминала эту мастерицу – в №№ 1198 и 1206. А сегодня мы сделаем это в третий раз, опубликовав новое творение Веры Петровны – башню Гядиминаса (на снимке).



Ещё одним мастером, обратившим на себя особое внимание, стал Владимир Борисов (Молетский район), превращающий компьютерные компакт-диски в оригинальные солнечные флюгеры (№ 1203). Вообще-то, эти флюгеры солнечными можно назвать только потому, что, собранные воедино, они на солнце играют всеми цветами радуги, приковывая взгляд каждого, кто проезжает или проходит неподалёку от такого сооружения.



Ещё один представитель Клайпеды - Александр Царегородцев заинтересовал Ирину Беляеву, самого активного автора нашего конкурса, изготовлением настольных ламп из ракушек (№ 1205).



Людмила Ганотина из Висагинаса познакомила читателей «Обзора» с ещё одним претендентом на победу в условном состязании народных мастеров - с Галиной Харбедия, которая не только делает куклы, но и создала в городе бывших атомщиков Музей кукол (№ 1208).



Специалист по настольным лампам из ракушек Александр Царегородцев успел «выступить» сразу в двух номинациях – и как умелец, и как рассказчик, представив нашим читателям клайпедчанина Артураса Савиченко, изготавливающего уникальные электрогитары (№ 1212).



Не прошла незамеченной и публикация о ещё одной представительнице литовского города-порта - Марии Коледа, познакомившей читателей «Обзора» с секретами такого умения, как купаж (№ 1213).



Многие читатели хвалили и рассказ клайпедчанки Натальи Рамайской о "волшебной фее, превратившей взмахом руки школу «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) в сказку", -



А жительница Вильнюса Елена Забельская открыла для многих такой интересный факт, что целлофановые пакеты для хлеба могут стать прекрасным материалом для… ковриков, что блестяще делает Валентина Ковальчук (Вильнюс), дарящая хорошим знакомым ещё и милые куклы-обереги (№ 1215).



Ещё один участник конкурса, скорее всего, из-за скромности решил не называть своей фамилии, ограничившись лишь тем, что озвучил своё имя – Ричард. Этот представитель Клайпеды делает курительные трубки (№ 1216).



Инна Винниченко познакомила нас с Ангелиной Лактионовой (Клайпеда), специализирующейся на мягких игрушках (№ 1218).



Странно, конечно, что в нашем конкурсе в этот раз было так мало умельцев, работающих с деревом. Это ремесло давно и прочно вошло в число главных традиций народа Литвы. Однако, Василий Марченко из Вильнюса, вытачивающий шкатулки и иконы на собственноручно сделанном станке с числовым программным управлением, с лихвой компенсировал этот пробел.



Автором двух заключительных публикаций в рамках конкурса стала Ирина Беляева. Она рассказала своих земляках - о Татьяне Симанайтене, дарящей миру расписные платки (№ 1220), и о находящемся ныне на заслуженном отдыхе капитане дальнего плавания Александре Ромашкине (№ 1225), строящем модели известных в мире судов.











Победителей конкурса, как неоднократно обращал внимание «Обзор», редакция с самого начала предполагала назвать по двум номинациям: среди авторов текстов о наших умельцах и, собственно, среди самих народных мастеров.



В первом случае мнение жюри было единодушным: главным победителем в номинации «Автор публикации» стала жительница Клайпеды Ирина Беляева, подготовившая практически половину всех текстов в рамках данного конкурса.



Она награждается ценным призом (ручкой компании «Regal») и дипломом победителя.



Компанию ей составят ещё два победителя в номинации «Автор публикации» - Людмила Ганотина (Висагинас) и Елена Забельская (Вильнюс). Они также награждаются ценным призом (ручками компании «Regal») и дипломом победителя.



Дипломами лауреатов конкурса награждены:



Фамаида Радюкевич (Вильнюс);



Александр Царегородцев (Клайпеда);



Наталия Рамайская (Клайпеда);



Инна Винниченко (Клайпеда).



А вот с определением самых мастеровитых умельцев, отметившихся ещё и неординарностью своего хобби, у жюри конкурса были очень большие проблемы. Поскольку реальных претендентов на победу было гораздо больше, чем три оговорённые кандидатуры. В итоге было решено «лавры» победителей в виде шкатулок, изготовленных мастерами Центра традиционных ремёсел Тракайского края, а также сувениры с логотипом «Обзора», предоставленные редакции панявежской студией художественного стекла «Glasremis», вручить следующим мастерам:



Владимир Борисов (Молетский район);



Вера Васильева (Клайпеда);



Александр Ромашкин (Клайпеда).



Дипломами лауреатов конкурса также награждены:



Светлана Васичкина (Клайпеда);



Воскресная школа Покрово-Никольского храма Клайпеды;



Валерий Радюкевич (Вильнюс);



Александр Царегородцев (Клайпеда);



Артурас Савиченко (Клайпеда);



Мария Коледа (Клайпеда);



Жанна Беспалова (Клайпеда);



Валентина Ковальчук (Вильнюс);



Ричард (Клайпеда);



Ангелина Лактионова (Клайпеда);



Василий Марченко (Вильнюс);



Татьяна Симанайтене (Клайпеда).



Итак, сегодня мы заканчиваем первый конкурс «Наши руки не для скуки», чтобы сразу же сообщить о том, что в августе мы начинаем второй аналогичный конкурс.



Напомним, что рассказывать мы будем только тех народных мастерах, умельцах, которые занимаются своим хобби не как профессионалы, то есть их увлечение не является главным или единственным источником их существования. И чтобы умелец не являлся профессионалом в выбранной им сфере уже по образованию.



Будем надеяться, что с помощью первого конкурса «Обзор» сможет расширить географию тех адресов, по которым живут люди с золотыми руками. Эстафету подхватила жительница Вильнюса Фамаида Радюкевичене, сообщившая о том, какие замечательные качели сделал её муж Валерий Радюкевич (№ 1187).Были среди участников и целые коллективы, например, Творческая студия для взрослых при Воскресной школе Покрово-Никольского храма Клайпеды, участницы которой… вышивают картины (№ 1193).Большой интерес у читателей вызвал рассказ о клайпедчанке Вере Васильевой, занимающейся твиннингом. Это мудрёное слово означает производство картин или поделок из скрученных разноцветных полосок бумаги. Наша газета дважды упоминала эту мастерицу – в №№ 1198 и 1206. А сегодня мы сделаем это в третий раз, опубликовав новое творение Веры Петровны – башню Гядиминаса (на снимке).Ещё одним мастером, обратившим на себя особое внимание, стал Владимир Борисов (Молетский район), превращающий компьютерные компакт-диски в оригинальные солнечные флюгеры (№ 1203). Вообще-то, эти флюгеры солнечными можно назвать только потому, что, собранные воедино, они на солнце играют всеми цветами радуги, приковывая взгляд каждого, кто проезжает или проходит неподалёку от такого сооружения.Ещё один представитель Клайпеды - Александр Царегородцев заинтересовал Ирину Беляеву, самого активного автора нашего конкурса, изготовлением настольных ламп из ракушек (№ 1205).Людмила Ганотина из Висагинаса познакомила читателей «Обзора» с ещё одним претендентом на победу в условном состязании народных мастеров - с Галиной Харбедия, которая не только делает куклы, но и создала в городе бывших атомщиков Музей кукол (№ 1208).Специалист по настольным лампам из ракушек Александр Царегородцев успел «выступить» сразу в двух номинациях – и как умелец, и как рассказчик, представив нашим читателям клайпедчанина Артураса Савиченко, изготавливающего уникальные электрогитары (№ 1212).Не прошла незамеченной и публикация о ещё одной представительнице литовского города-порта - Марии Коледа, познакомившей читателей «Обзора» с секретами такого умения, как купаж (№ 1213).Многие читатели хвалили и рассказ клайпедчанки Натальи Рамайской о "волшебной фее, превратившей взмахом руки школу «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) в сказку", - Жанне Беспаловой (№ 1214). А жительница Вильнюса Елена Забельская открыла для многих такой интересный факт, что целлофановые пакеты для хлеба могут стать прекрасным материалом для… ковриков, что блестяще делает Валентина Ковальчук (Вильнюс), дарящая хорошим знакомым ещё и милые куклы-обереги (№ 1215).Ещё один участник конкурса, скорее всего, из-за скромности решил не называть своей фамилии, ограничившись лишь тем, что озвучил своё имя – Ричард. Этот представитель Клайпеды делает курительные трубки (№ 1216).Инна Винниченко познакомила нас с Ангелиной Лактионовой (Клайпеда), специализирующейся на мягких игрушках (№ 1218).Странно, конечно, что в нашем конкурсе в этот раз было так мало умельцев, работающих с деревом. Это ремесло давно и прочно вошло в число главных традиций народа Литвы. Однако, Василий Марченко из Вильнюса, вытачивающий шкатулки и иконы на собственноручно сделанном станке с числовым программным управлением, с лихвой компенсировал этот пробел.Автором двух заключительных публикаций в рамках конкурса стала Ирина Беляева. Она рассказала своих земляках - о Татьяне Симанайтене, дарящей миру расписные платки (№ 1220), и о находящемся ныне на заслуженном отдыхе капитане дальнего плавания Александре Ромашкине (№ 1225), строящем модели известных в мире судов.Победителей конкурса, как неоднократно обращал внимание «Обзор», редакция с самого начала предполагала назвать по двум номинациям: среди авторов текстов о наших умельцах и, собственно, среди самих народных мастеров.В первом случае мнение жюри было единодушным: главным победителем в номинации «Автор публикации» стала жительница Клайпеды Ирина Беляева, подготовившая практически половину всех текстов в рамках данного конкурса.Она награждается ценным призом (ручкой компании «Regal») и дипломом победителя.Компанию ей составят ещё два победителя в номинации «Автор публикации» - Людмила Ганотина (Висагинас) и Елена Забельская (Вильнюс). Они также награждаются ценным призом (ручками компании «Regal») и дипломом победителя.Фамаида Радюкевич (Вильнюс);Александр Царегородцев (Клайпеда);Наталия Рамайская (Клайпеда);Инна Винниченко (Клайпеда).А вот с определением самых мастеровитых умельцев, отметившихся ещё и неординарностью своего хобби, у жюри конкурса были очень большие проблемы. Поскольку реальных претендентов на победу было гораздо больше, чем три оговорённые кандидатуры. В итоге было решено «лавры» победителей в виде шкатулок, изготовленных мастерами Центра традиционных ремёсел Тракайского края, а также сувениры с логотипом «Обзора», предоставленные редакции панявежской студией художественного стекла «Glasremis», вручить следующим мастерам:Владимир Борисов (Молетский район);Вера Васильева (Клайпеда);Александр Ромашкин (Клайпеда).Светлана Васичкина (Клайпеда);Воскресная школа Покрово-Никольского храма Клайпеды;Валерий Радюкевич (Вильнюс);Александр Царегородцев (Клайпеда);Артурас Савиченко (Клайпеда);Мария Коледа (Клайпеда);Жанна Беспалова (Клайпеда);Валентина Ковальчук (Вильнюс);Ричард (Клайпеда);Ангелина Лактионова (Клайпеда);Василий Марченко (Вильнюс);Татьяна Симанайтене (Клайпеда).Итак, сегодня мы заканчиваем первый конкурс «Наши руки не для скуки», чтобы сразу же сообщить о том, что в августе мы начинаем второй аналогичный конкурс.Напомним, что рассказывать мы будем только тех народных мастерах, умельцах, которые занимаются своим хобби не как профессионалы, то есть их увлечение не является главным или единственным источником их существования. И чтобы умелец не являлся профессионалом в выбранной им сфере уже по образованию.Будем надеяться, что с помощью первого конкурса «Обзор» сможет расширить географию тех адресов, по которым живут люди с золотыми руками. Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1226 — статья прочитана 162 раза Комментарии