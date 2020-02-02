Радужный ветер 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ – о Левше из местечка Йонишкис Молетского района Владимире Борисове.



«Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о таких мастерах.



Поэтому, если рядом с вами живёт увлечённый человек с золотыми руками, не ждите, когда к нему придут корреспонденты нашей газеты (мы можем и не узнать о нём, а значит, и многие другие, как в Литве, так и за её пределами!), расскажите об умельце, делающем интереснее свою жизнь и наверняка делящемся своим позитивом с окружающими. «Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о таких мастерах.Поэтому, если рядом с вами живёт увлечённый человек с золотыми руками, не ждите, когда к нему придут корреспонденты нашей газеты (мы можем и не узнать о нём, а значит, и многие другие, как в Литве, так и за её пределами!), расскажите об умельце, делающем интереснее свою жизнь и наверняка делящемся своим позитивом с окружающими.



Владимира Борисова в окрестностях Йонишкиса Молетского района и за его пределами знают по его необыкновенным флюгерам, изготовленным с использованием компакт-дисков. При солнечном свете они, переливаясь всеми цветами радуги, выглядят удивительно красиво (в этом можно, в частности, убедиться, посмотрев видеосюжет на сайте www.obzor.lt).



Владимир - прекрасный пример того, что, где родился, там и пригодился. После учёбы в Вильнюсском электромеханическом техникуме и службы армии в 1968 году он пришёл работать на объединение «Вильма». В отделе кадров поинтересовались, что ему нужно – должность или хорошая зарплата? Молодого парня должности не прельщали, поэтому стал он электриком 4-го разряда. Но умелые руки и светлая голова обеспечили потом молодому специалисту не только получение самого высокого у электриков разряда – шестого, но и дальнейший карьерный рост: он был начальником цеха, заместителем генерального директора всего объединения.



Но даже сейчас, вспоминая об этом, В.Борисов не склонен на подобных вещах акцентировать внимание. С гораздо большей охотой он рассказывает о том, как, скажем, увлекал рационализаторством других.







- Раз в неделю я собирал мастеров и устраивал для них совещание по рационализаторству. Но вначале пришлось постараться, чтобы убедить их в важности этого дела. Я поинтересовался, довольны ли они своей зарплатой и нет ли у них желания заработать ещё хотя бы немного? Понятное дело, что от дополнительных доходов никто не откажется, - вспоминает с улыбкой Владимир. – Я им предложил заниматься рационализаторской деятельностью, однако, такое предложение у мастеров энтузиазма не вызвало. Они считали, что на этом нельзя заработать.



- И чем же вы их убедили?



- Я им сказал, что я возьму обыкновенную палку от швабры, вобью в неё гвоздь и такое «ноу-хау», как теперь говорят, засчитают как рацпредложение, а это, между прочим 10 рублей прибавки. Они посмеялись, но согласились посмотреть, что из этой затеи получится, - вспоминает В.Борисов. - Я вбил в палку четыре гвоздя и предложил этим приспособлением размешивать краску, чтобы процесс этот проходил быстрее и качественнее. Получилось! Со временем немало мастеров благодаря своим рацпредложениям стали получать по 50 рублей дополнительно каждый месяц.







Есть в биографии Владимира и другие любопытные страницы. Он, например, с красным дипломом закончил вечернее отделение ВИСИ, а это очень редкий случай.



- Мне 4 года доверяли быть руководителем дипломных проектов студентов-очников, так что мог бы пойти и по научной части, но мне это было не так интересно, как то, чем я занимался на основной работе, - вспоминает собеседник.



А заниматься ему в разные годы своей жизни приходилось самыми разными делами, но везде он старался работать на совесть, по максимуму используя свой пытливый инженерно-технический склад ума.



Так, с 1993 года 16 лет В.Борисов проработал на предприятии «Vėsa ir partneriai», став там заместителем директора. Разработал и изготовил в частности, несколько оригинальных станков для работы с воздуховодами, решал многочисленные технические проблемы по созданию уникального оборудования и сдаче его в эксплуатацию.



Уйдя на пенсию, продолжал искать и находить что-то новое, ещё им не испытанное и не опробованное.







- Что из последнего я сделал? – задумался на мгновение В.Борисов. - Супер-лобзик, например, автоматизированную заточку ножей, специальные стеллажи в квартиру дочки-архитектора… Много чего…



- Среди ваших работ последнего времени можно, наверняка, назвать и флюгеры из компакт-дисков? Кстати, такая классная мишень! Неужели местные пацаны не стреляют по крутящимся дискам из рогатки?



- Когда тепло, то я работаю во дворе и вижу, что то и дело подъезжают машины, люди смотрят, снимают на мобильники. Я вижу, что людям нравятся мои флюгеры.



Это всё отрабатывалось в течение трёх лет. Начал с маленького простого пропеллера. Потом, со временем, решил сделать настоящего «монстра», но есть идея и покруче, сейчас над ней работаю.



Всего я собрал уже десять таких флюгеров разной сложности.



Первый флюгер, из сложных, я установил на территории моего друга, фермера Римантаса Жвикявичюса. Потом сделал для себя, потом - знакомому компьютерщику Марку.











На материалы на два таких флюгера, к слову, ушло 300 евро. Сама же работа над каждым изделием заняла по месяцу, а на первый потратил вообще полтора месяца.



Я могу, конечно, сделать нечто подобное и на заказ. Но, если учесть стоимость материалов и то, что вначале предстоит огромная подготовительная работа: в одном таком колесе мне надо было с высокой точностью рассчитать и высверлить 15 равномерно расположенных отверстий…



Получается, что слишком уж много труда и расходов, чтобы стоило отвлекаться на одиночные заказы.



- А что вы можете сказать об особенностях ваших флюгеров?



- Каждый «лепесток» состоит из двух склеенных компакт-дисков, чтобы обе стороны были красивыми, радужными. Крепится всё это на алюминиевых стержнях заклёпками в точно рассчитанных отверстиях.



Надо всё до миллиметра просчитать, ведь конструкция - большая, если будет дисбаланс, то она «поплывёт».



К каждому флюгеру разрабатываю чертежи, частенько переделываю эти чертежи по нескольку раз.



В композиции, что на этом снимке, использовано более 100 дисков, в одном только хвосте – около 130 деталей. Всего же в этом большом флюгере – около 600 деталей.











- И он - только для красоты?



- Можно и так сказать. Показывает силу и направление ветра. Хотя один из них – особенный. Его я сделал бывшему генеральному директору «Вильмы» Витасу Винцевичу Ишкаускасу. Он как-то пожаловался, что его совершенно замучили кроты: никак от них не мог избавиться, уже в теплицу залезли. Я пообещал ему помочь справиться с этой проблемой.



Сделал ему на двух роликах флюгер с металлической пластиной и специальным ударником. Помогло! Ишкаускас потом говорил, что его стали одолевать уже соседи: просят посодействовать в изготовлении такого же устройства и для них.



А сейчас я совершенствую систему ещё более точного сверления будущих отверстий для таких флюгеров.



- Получается, что всё-таки проект полностью закрытым пока рано считать?



- Трудно сказать… У нас в Йонишкисе живёт учитель, сын которого – известный в Литве скульптор. И я хочу посоветоваться с ним, если появится заказчик, о возможном создании небольшого парка, где бы стояло несколько таких флюгеров. Может быть, это будет территория какой-нибудь туристической усадьбы. Это наверняка стало бы достопримечательностью всей округи, местом притяжения.



Хочется, чтобы как можно больше людей радовались, глядя, как играет радуга в моих флюгерах.











В завершение нашей беседы будет несправедливо умолчать о том, что трудолюбие, усидчивость и стремление достигать цели воспитал во мне и привил на всю жизнь мой самый любимый человек – Заслуженный тренер СССР по плаванию Альгис Пранович Штарас. Его воспитанники – это плеяда чемпионов и рекордсменов страны, Европы, мира и Олимпийских игр, а также десятки мастеров спорта, которых, в том числе и меня, 10-летнего мальчишку, он вывел в люди.



● ● ●Владимира Борисова в окрестностях Йонишкиса Молетского района и за его пределами знают по его необыкновенным флюгерам, изготовленным с использованием компакт-дисков. При солнечном свете они, переливаясь всеми цветами радуги, выглядят удивительно красиво (в этом можно, в частности, убедиться, посмотрев видеосюжет на сайте www.obzor.lt).Владимир - прекрасный пример того, что, где родился, там и пригодился. После учёбы в Вильнюсском электромеханическом техникуме и службы армии в 1968 году он пришёл работать на объединение «Вильма». В отделе кадров поинтересовались, что ему нужно – должность или хорошая зарплата? Молодого парня должности не прельщали, поэтому стал он электриком 4-го разряда. Но умелые руки и светлая голова обеспечили потом молодому специалисту не только получение самого высокого у электриков разряда – шестого, но и дальнейший карьерный рост: он был начальником цеха, заместителем генерального директора всего объединения.Но даже сейчас, вспоминая об этом, В.Борисов не склонен на подобных вещах акцентировать внимание. С гораздо большей охотой он рассказывает о том, как, скажем, увлекал рационализаторством других.- Раз в неделю я собирал мастеров и устраивал для них совещание по рационализаторству. Но вначале пришлось постараться, чтобы убедить их в важности этого дела. Я поинтересовался, довольны ли они своей зарплатой и нет ли у них желания заработать ещё хотя бы немного? Понятное дело, что от дополнительных доходов никто не откажется, - вспоминает с улыбкой Владимир. – Я им предложил заниматься рационализаторской деятельностью, однако, такое предложение у мастеров энтузиазма не вызвало. Они считали, что на этом нельзя заработать.- Я им сказал, что я возьму обыкновенную палку от швабры, вобью в неё гвоздь и такое «ноу-хау», как теперь говорят, засчитают как рацпредложение, а это, между прочим 10 рублей прибавки. Они посмеялись, но согласились посмотреть, что из этой затеи получится, - вспоминает В.Борисов. - Я вбил в палку четыре гвоздя и предложил этим приспособлением размешивать краску, чтобы процесс этот проходил быстрее и качественнее. Получилось! Со временем немало мастеров благодаря своим рацпредложениям стали получать по 50 рублей дополнительно каждый месяц.Есть в биографии Владимира и другие любопытные страницы. Он, например, с красным дипломом закончил вечернее отделение ВИСИ, а это очень редкий случай.- Мне 4 года доверяли быть руководителем дипломных проектов студентов-очников, так что мог бы пойти и по научной части, но мне это было не так интересно, как то, чем я занимался на основной работе, - вспоминает собеседник.А заниматься ему в разные годы своей жизни приходилось самыми разными делами, но везде он старался работать на совесть, по максимуму используя свой пытливый инженерно-технический склад ума.Так, с 1993 года 16 лет В.Борисов проработал на предприятии «Vėsa ir partneriai», став там заместителем директора. Разработал и изготовил в частности, несколько оригинальных станков для работы с воздуховодами, решал многочисленные технические проблемы по созданию уникального оборудования и сдаче его в эксплуатацию.Уйдя на пенсию, продолжал искать и находить что-то новое, ещё им не испытанное и не опробованное.- Что из последнего я сделал? – задумался на мгновение В.Борисов. - Супер-лобзик, например, автоматизированную заточку ножей, специальные стеллажи в квартиру дочки-архитектора… Много чего…- Когда тепло, то я работаю во дворе и вижу, что то и дело подъезжают машины, люди смотрят, снимают на мобильники. Я вижу, что людям нравятся мои флюгеры.Это всё отрабатывалось в течение трёх лет. Начал с маленького простого пропеллера. Потом, со временем, решил сделать настоящего «монстра», но есть идея и покруче, сейчас над ней работаю.Всего я собрал уже десять таких флюгеров разной сложности.Первый флюгер, из сложных, я установил на территории моего друга, фермера Римантаса Жвикявичюса. Потом сделал для себя, потом - знакомому компьютерщику Марку.На материалы на два таких флюгера, к слову, ушло 300 евро. Сама же работа над каждым изделием заняла по месяцу, а на первый потратил вообще полтора месяца.Я могу, конечно, сделать нечто подобное и на заказ. Но, если учесть стоимость материалов и то, что вначале предстоит огромная подготовительная работа: в одном таком колесе мне надо было с высокой точностью рассчитать и высверлить 15 равномерно расположенных отверстий…Получается, что слишком уж много труда и расходов, чтобы стоило отвлекаться на одиночные заказы.- Каждый «лепесток» состоит из двух склеенных компакт-дисков, чтобы обе стороны были красивыми, радужными. Крепится всё это на алюминиевых стержнях заклёпками в точно рассчитанных отверстиях.Надо всё до миллиметра просчитать, ведь конструкция - большая, если будет дисбаланс, то она «поплывёт».К каждому флюгеру разрабатываю чертежи, частенько переделываю эти чертежи по нескольку раз.В композиции, что на этом снимке, использовано более 100 дисков, в одном только хвосте – около 130 деталей. Всего же в этом большом флюгере – около 600 деталей.- Можно и так сказать. Показывает силу и направление ветра. Хотя один из них – особенный. Его я сделал бывшему генеральному директору «Вильмы» Витасу Винцевичу Ишкаускасу. Он как-то пожаловался, что его совершенно замучили кроты: никак от них не мог избавиться, уже в теплицу залезли. Я пообещал ему помочь справиться с этой проблемой.Сделал ему на двух роликах флюгер с металлической пластиной и специальным ударником. Помогло! Ишкаускас потом говорил, что его стали одолевать уже соседи: просят посодействовать в изготовлении такого же устройства и для них.А сейчас я совершенствую систему ещё более точного сверления будущих отверстий для таких флюгеров.- Трудно сказать… У нас в Йонишкисе живёт учитель, сын которого – известный в Литве скульптор. И я хочу посоветоваться с ним, если появится заказчик, о возможном создании небольшого парка, где бы стояло несколько таких флюгеров. Может быть, это будет территория какой-нибудь туристической усадьбы. Это наверняка стало бы достопримечательностью всей округи, местом притяжения.Хочется, чтобы как можно больше людей радовались, глядя, как играет радуга в моих флюгерах.В завершение нашей беседы будет несправедливо умолчать о том, что трудолюбие, усидчивость и стремление достигать цели воспитал во мне и привил на всю жизнь мой самый любимый человек – Заслуженный тренер СССР по плаванию Альгис Пранович Штарас. Его воспитанники – это плеяда чемпионов и рекордсменов страны, Европы, мира и Олимпийских игр, а также десятки мастеров спорта, которых, в том числе и меня, 10-летнего мальчишку, он вывел в люди. Александр ШАХОВ, Анатолий ЛОЗИНСКИЙ , "Обзор" Категории: общество, технологии, в странах Балтии Ключевые слова: Йонишкис, флюгер, компакт-диск, Молетский район, Владимир Борисов, «Вильма», Витас Винцевич Ишкаускас, Альгис Пранович Штарас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1203 — статья прочитана 212 раз Комментарии