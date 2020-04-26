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Две любви Валентины Ковальчук

Фото из личного архива В. Ковальчук


«Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ, наконец-то, не о мастере или мастерице из Клайпеды, хотя в редакции безмерно благодарны нашим друзьям-читателям, открывшим всей стране ещё одного человека, достойного нашего всеобщего внимания.

Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят и старше лет) с такими же золотыми руками, достигших в своём увлечении мастерства самого высокого уровня.

Может быть, один из таких рассказов подтолкнёт кого-то из наших читателей к творчеству и новым возможностям. И это касается не только нашего сидения на карантине.
«Обзор» особо подчёркивает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, написавших о мастере.

Сегодня газета с помощью нашей читательницы (Елена, спасибо Вам огромное за это!) познакомит вас с мастерицей из Вильнюса.

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Вот такая она, Валентина...

Её первая любовь – к песне. Сама поёт белорусские песни и учит других. Руководит в Вильнюсе тремя детскими вокальными коллективами: «Жавароначкі», «Ляночак» и «Лянок».

Вторая любовь - рукоделие. Мастерит кукол из лоскутков ткани и называет их колокольчиками добрых вестей, вяжет крючком коврики из целлофановых пакетов от хлеба.

А началось всё в Беларуси, в деревне Даниловичи Дятловского района Гродненской области…

Родилась Валентина в простой сельской семье: мама - Мария Левандовская, работница сельского хозяйства, и папа - Иосиф Левандовский, столяр.

В семье было трое детей: две дочери и сын. Как и большинство сельских семей, все много работали. А ещё занимались рукоделием. Мама шила для дочерей платья, вязала спицами и крючком, вышивала, вместе с соседками ткала разноцветные яркие покрывала. Во время совместных работ рассказывали разные истории, шутили, пели песни. Здесь же была и наша героиня.

Но особенно Валентине из детства запомнилась бабушка Виктория, тётя мамы, которая резала старую одежду на полоски и деревянным крючком вязала круглые коврики. Валентина наблюдала за бабушкой и тоже пробовала вязать. Кто же мог подумать, что через три десятка лет, уже в Вильнюсе, куда она приедет вместе с мужем в 1988 году, это пригодится.

Как-то с подростками Вильнюсской белорусской гимназии им. Франциска Скорины, где рукодельница работает учителем музыки, зашёл разговор о ковриках из лоскутков, и одна девочка рассказала, что видела коврик, связанный крючком из …цветных целлофановых полосок. Тогда всё и началось, это было лет 15 назад.

Валентина собирала упаковки от хлеба, пакеты от молока, кефира и йогуртов, фантазировала и вязала разные коврики из цветных целлофановых полосок. «Заразились» и соседи, друзья, знакомые, собирали мешочки…

А связав, Валентина дарила всем коврики: пёстрые и яркие, круглые и овальные, сделанные с любовью…

Хотите коврик в подарок, собирайте мешочки!..

Елена ЗАБЕЛЬСКАЯ, специально для «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт
Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», народные мастера, Валентина Ковальчук
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1215
статья прочитана 336 раз
добавлена сегодня, 26 апреля, 09:40

Комментарии

Инга
26 апреля, 14:00
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Самая найлепшая настауцнiца, наша спадарыня Валянцiна. Мы таксама збiраем воркi i ужо маем коврык! Дзякуем.
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Та самая Настя
26 апреля, 14:15
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Скажу даже больше, у одной девочки Насти дома, сп. Валентина увидела данный коврик, и спрjсила из чего это он сделан, а дальше пошло-поехало :D
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