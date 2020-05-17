«Мне хочется всем поделиться!» 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ по сложившейся уже традиции, которую «Обзор» считает очень даже замечательной, поскольку надеется с её помощью «разбудить» и другие регионы Литвы, ещё об одном представителе племени народных мастеров из Клайпеды.



Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят лет и старше) с такими же золотыми руками, достигших в своём увлечении мастерства самого высокого уровня.



Может быть, один из таких рассказов подтолкнёт кого-то из наших читателей к творчеству и новым возможностям. И это - не только на время нашего сидения на карантине.



«Обзор» особо подчёркивает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, написавших о мастере. Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят лет и старше) с такими же золотыми руками, достигших в своём увлечении мастерства самого высокого уровня.Может быть, один из таких рассказов подтолкнёт кого-то из наших читателей к творчеству и новым возможностям. И это - не только на время нашего сидения на карантине.«Обзор» особо подчёркивает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, написавших о мастере.







Ангелина Лактионова рукоделием начала заниматься около 10 лет назад. Поводом стал созданный в Клайпеде клуб свободного дня. Руководитель Светлана Васичкина привлекла внимание к клубу своей богатой фантазией. Каждый раз приносила что-то новое и интересное. Больше всего моей героине пришлась по душе работа с иглой. Возможной причиной этого стало, скорее всего, то, что в молодости Ангелина обшивала себя и своих родных. Творения клуба свободного дня реализовывались на благотворительных ярмарках русской общины. Собранные средства шли на нужды детской онкологической больницы.



Когда Ангелина освоила интернет, то стала сама находить схемы, по которым продолжала совершенствовать своё умение. Через некоторое время увлеклась буфами.



Буфы – это ткань, представленная пышными сборками. Эти сборки закладываются по специальной технологии. Благодаря этой технологии ткани можно придать неповторимо красивый внешний вид.



Выставляла свои работы в социальных сетях, за что получала тёплые отзывы. Обычно мастерицы скрывают и неохотно делятся своими схемами, но только не Ангелина.



«Мне хочется всем поделиться!» - так она говорит о своём мастерстве. Кстати, она уже рассказывала и показывала, что умеет делать, не только во время живого разговора с заинтересовавшимися женщинами, но и при помощи виртуального общения, но желающих познать это мастерство, честно говоря, пока не так много. Впрочем, подобное, наверное, можно сказать вообще о нынешнем рукоделье.



В жизни бывают моменты, которые подталкивают к действиям, совершенно не поддающимся объяснениям. Так и у Ангелины Лактионовой был непростой период: бессонные ночи, мысли... И вдруг мысли стали складываться в рифмы.



На сегодняшний день ею написано около трёхсот стихотворений. Со временем характер произведений поменялся. Серьёзные стихи стали обретать шуточную окраску. Кстати, познакомиться с литературными новинками Ангелины Лактионовой можно раз в месяц в литературном клубе «Среда». Руководитель клуба Татьяна Черных старается каждую встречу сделать особенной, регулярно приглашает гостей-поэтов из других стран. Так состоялось личное знакомство с Элен Кофман из далёкой Атланты (США), получившей предложение публиковаться в русскоязычном журнале «Сова» местного сообщества литераторов.



Высокую оценку творчества Лактионовой дали поэты из Израиля, Азербайджана, России. Все встречи сопровождались подарками - памятными сборниками стихов. «К сожалению, пока своего сборника у меня нет, но как только он появится, обязательно отправлю ответный подарок», - поделилась Ангелина.



Также активное участие моя героиня принимает в клубе любителей авторской (бардовской) песни «Синий троллейбус». Клуб ежемесячно организует тематические музыкальные вечера, а Лактионова делится своими шутками.



Трогательно Ангелина рассказала: «В сегодняшнее непростое время «Синий троллейбус» и участники поддерживают друг друга через интернет. Вот и я с радостью решила поделиться работами, созданными своими руками». Так появился виртуальный подарок от Ангелины в предверии православной Пасхи. Композиции «Лебедь», «Женщина с двойней», «Голубь», «Золотая птица счастья» по-настоящему вызывают улыбку, восторг и надежду на светлое будущее.



Вот такая интересная и содержательная жизнь у Ангелины Лактионовой. В планах - творческий вечер, выпуск сборника стихов и, конечно же, новые композиции с буфами.



● ● ●Моя героиня – это вечный двигатель. Стремится узнать что-то новое, получить умения которые раньше казались не по силам. Кроме того, она великолепный собеседник, с которым можно и посмеяться, и всплакнуть.Ангелина Лактионова рукоделием начала заниматься около 10 лет назад. Поводом стал созданный в Клайпеде клуб свободного дня. Руководитель Светлана Васичкина привлекла внимание к клубу своей богатой фантазией. Каждый раз приносила что-то новое и интересное. Больше всего моей героине пришлась по душе работа с иглой. Возможной причиной этого стало, скорее всего, то, что в молодости Ангелина обшивала себя и своих родных. Творения клуба свободного дня реализовывались на благотворительных ярмарках русской общины. Собранные средства шли на нужды детской онкологической больницы.Когда Ангелина освоила интернет, то стала сама находить схемы, по которым продолжала совершенствовать своё умение. Через некоторое время увлеклась буфами.Буфы – это ткань, представленная пышными сборками. Эти сборки закладываются по специальной технологии. Благодаря этой технологии ткани можно придать неповторимо красивый внешний вид.Выставляла свои работы в социальных сетях, за что получала тёплые отзывы. Обычно мастерицы скрывают и неохотно делятся своими схемами, но только не Ангелина.«Мне хочется всем поделиться!» - так она говорит о своём мастерстве. Кстати, она уже рассказывала и показывала, что умеет делать, не только во время живого разговора с заинтересовавшимися женщинами, но и при помощи виртуального общения, но желающих познать это мастерство, честно говоря, пока не так много. Впрочем, подобное, наверное, можно сказать вообще о нынешнем рукоделье.В жизни бывают моменты, которые подталкивают к действиям, совершенно не поддающимся объяснениям. Так и у Ангелины Лактионовой был непростой период: бессонные ночи, мысли... И вдруг мысли стали складываться в рифмы.На сегодняшний день ею написано около трёхсот стихотворений. Со временем характер произведений поменялся. Серьёзные стихи стали обретать шуточную окраску. Кстати, познакомиться с литературными новинками Ангелины Лактионовой можно раз в месяц в литературном клубе «Среда». Руководитель клуба Татьяна Черных старается каждую встречу сделать особенной, регулярно приглашает гостей-поэтов из других стран. Так состоялось личное знакомство с Элен Кофман из далёкой Атланты (США), получившей предложение публиковаться в русскоязычном журнале «Сова» местного сообщества литераторов.Высокую оценку творчества Лактионовой дали поэты из Израиля, Азербайджана, России. Все встречи сопровождались подарками - памятными сборниками стихов. «К сожалению, пока своего сборника у меня нет, но как только он появится, обязательно отправлю ответный подарок», - поделилась Ангелина.Также активное участие моя героиня принимает в клубе любителей авторской (бардовской) песни «Синий троллейбус». Клуб ежемесячно организует тематические музыкальные вечера, а Лактионова делится своими шутками.Трогательно Ангелина рассказала: «В сегодняшнее непростое время «Синий троллейбус» и участники поддерживают друг друга через интернет. Вот и я с радостью решила поделиться работами, созданными своими руками». Так появился виртуальный подарок от Ангелины в предверии православной Пасхи. Композиции «Лебедь», «Женщина с двойней», «Голубь», «Золотая птица счастья» по-настоящему вызывают улыбку, восторг и надежду на светлое будущее.Вот такая интересная и содержательная жизнь у Ангелины Лактионовой. В планах - творческий вечер, выпуск сборника стихов и, конечно же, новые композиции с буфами. Инна ВИННИЧЕНКО, Клайпеда , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, Светлана Васичкина, «Наши руки не для скуки», умелые руки, «Сова», Ангелина Лактионова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 165 раз Комментарии