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Впереди – новые увлечения

У живущего на литовском побережье Балтики, в городе, обдуваемом ветрами, Александра Царегородцева разносторонние интересы. О некоторых из них он согласился поведать читателям «Обзора» в качестве одного из претендентов на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки».

«Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о таких мастерах.

Поэтому, если рядом с вами живёт увлечённый человек с золотыми руками, не ждите, когда к нему придут корреспонденты нашей газеты (мы можем и не узнать о нём, а значит, и многие другие, как в Литве, так и за её пределами!), расскажите об умельце, делающем интереснее свою жизнь и наверняка делящемся своим позитивом с окружающими.
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Ещё в школе Александру было интересно изображать свои ощущения на бумаге. Все учебники у него были изрисованы. Он по-доброму завидовал ребятам, которые умели рисовать. Всегда тянулся к тем, кто закончил художественные школы, чему-то у них учился.

В десятом классе одноклассник подарил книгу со словами: «Малюешь, посмотри». Это было издание «Херлуф Бидструп в Литве». Подарок впечатлил.

Работы одарённого датского художника-карикатуриста Херлуфа Бидструпа (1912-1988), оставившего миру свыше 5 тысяч рисунков, поразили юношу. Не зря же своим творчеством Х.Бидструп занял видное место среди известнейших карикатуристов мира. 

Молодого человека поразило, как художник двумя-тремя чёрточками мог передать любое настроение, эмоцию и подчеркнуть характерную черту человека. Он учился на работах неутомимого художника-карикатуриста. И, как считает наш герой, после знакомства с работами талантливого человека его карикатуры стали интереснее.

В школьные годы с родителями Александр много ездил по стране. Везде старался посещать выставки и галереи, любил постоять у картин.

Фото Александра Царегородцева
Его всегда тянуло посмотреть места, где выставлялись художники. Много раз был в Третьяковке и во многих выставочных залах России. Когда стал ходить в море и выпадало свободное время на стоянках и была возможность, то посещал галереи. Это были Гётеборг, залы Франции и множества других стран.

Естественно, что было много знакомых и друзей среди художников. Друзья показывали, как краски смешивать, какие есть кисти. Ходил в библиотеки, знакомился и изучал техники рисования. Что-то пробовал изобразить сам.

Около 20 лет ходил в море, куда всегда брал краски и кисти. Этюдник пристраивал на том, что попадалось. Что нравилось, то и рисовал.

Примерно в 80-х годах, когда разрешили индивидуальную трудовую деятельность, появилась возможность иногда зарабатывать увлечением.

Как-то в парке выставил свои работы. Несколько сразу купили. Это понравилось, поддержало. Но тогда сложно было с материалами: холстов не было, красок не было. Но увлечённость помогала находить выходы.

Сейчас одно из его увлечений - это живопись на холсте, в основном акрилом.

Как было раньше, так примерно есть и сейчас: что-то из работ купят, что-то раздаривается, а что-то так и остаётся. 

Вот мнение Николая Логвина, руководителя белорусской общины приморского города, членом которой является Царегородцев, о работах Александра: «Три года назад Александр участвовал в выставке, которую организовывала белорусская община «Крыница». Она проходила в городском Центре национальных культур, и на ней были представлены работы членов общины и белорусских художников. Картины, написанные Александром, всем понравились: и природа, и уголки старой Клайпеды. Они по своему художественному мастерству практически ничем не отличались от картин, написанных профессиональными и признанными художниками. Надеемся, что скоро нам представится возможность увидеть и его новые работы».





Примерно лет пять назад Александр освоил ещё одно необычное хобби: стал изготавливать настольные лампы из ракушек.

Когда ходил в море, собирал ракушки, покупал комплекты и сувениры из них.

Ему всегда было интересно на ярмарках рассматривать всевозможные изделия, поделки, прикидывая, как можно было бы практически применить увиденное. Сделать хотелось что-то необычное и полезное. Так и родилась мысль об изготовлении светильников из ракушек: нужная вещь и память об определённом месте. Своеобразный привет с моря.

Ракушки в светильниках - крупные, с берегов южных морей.

Камни, обточенные морем, гладкие и отшлифованные, палочки и деревяшечки – эти натуральные материалы собирались на берегу моря.

Всё вместе скрепить, соединить, чтобы красиво было скомпоновано и подходило друг другу, – это творческий и долгий процесс. Тонкостей и хитростей здесь много. Например, деревяшки нужной длины лучше всего отрезать самой обычной ручной пилой, а камни в основании конструкции, кроме красоты, должны обеспечивать устойчивость.

Лампа включается, выключается – надо соответствующие элементы поставить…

Друзья, увидев изделия, стали заказывать.

Александр любит экспериментировать. Сейчас он обдумывает технику изготовления картин, но не на холсте. Ведь собранного у моря материала много. Есть идеи это всё экстравагантно использовать.

Семья… ругает, когда Александр не делает поделки или картины. Родные получают удовольствие от результата. Ведь этот результат – замечательный.

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, мастер, «Наши руки не для скуки», Александр Царегородцев
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1205
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добавлена сегодня, 16 февраля, 11:40

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