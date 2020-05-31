Расписные шёлковые платки 🔊 Воспроизвести Фото из архива героини Сегодня «Обзор» представляет ещё одного претендента на победу в первом конкурсе народных умельцев «Наши руки не для скуки», объявленном «Обзором» в прошлом году.



Замечательно, когда человек увлечён интересным хобби и может своим творчеством порадовать других. Но когда дело является продолжением основной деятельности, то уверенная рука, обширные знания и большая практика дают чудесные результаты. Именно такая ситуация сложилась и у моей героини - клайпедчанки Татьяны Симанайтене: она художник, работает в техниках живописи (масло) и акварели, а с недавних пор занимается ещё и росписью по шёлку и батиком.



Стоит отметить, что искусство ручной росписи по ткани - батик - с 2009 года внесён ЮНЕСКО в список шедевров устного и духовного наследия человечества. Замечательно, когда человек увлечён интересным хобби и может своим творчеством порадовать других. Но когда дело является продолжением основной деятельности, то уверенная рука, обширные знания и большая практика дают чудесные результаты. Именно такая ситуация сложилась и у моей героини - клайпедчанки Татьяны Симанайтене: она художник, работает в техниках живописи (масло) и акварели, а с недавних пор занимается ещё и росписью по шёлку и батиком.Стоит отметить, что искусство ручной росписи по ткани - батик - с 2009 года внесён ЮНЕСКО в список шедевров устного и духовного наследия человечества.



У Татьяны «за плечами» почти 45 групповых выставок по всему миру, 20 персональных выставок в Литве, Латвии, Финляндии, Великобритании. С 2015 года она член Союза художников Литвы с официальным статусом творческого работника.



А вот раскрашиванием платков, как она считает, стала заниматься случайно.



- 11 лет назад знакомая художница, успешно занимающаяся росписью по текстилю, предложила мне и ещё нескольким художникам, работающим в разным техниках, помочь ей, - рассказала Татьяна. - Женщина каждый год проводила благотворительную акцию: расписывала примерно по 10 платков и дарила их детям с онкологией. На мои сомнения знакомая ответила: «Ознакомлю с техническими вопросами. Тебе это будет легко».



В то время я уже около 20 лет работала с акварелью. Попробовала с тканью. Оказалось, что краски по шёлку растекаются почти так же, как на бумаге. Занятие понравилось. Прошла курсы живописи по шёлку. Близкие одобрили моё новое увлечение. Первые три года платки даже продавала на ярмарках.



Фото из архива героини



- Параллельно занимаясь акварелью, часто задумывалась, а какие краски, какие пигменты использовали люди раньше, когда не было химической промышленности. Начала пробовать соки растений и растительные отвары вместо акварельных красок: если их можно использовать на бумаге, значит, эти красители красят и текстиль, - делилась тонкостями и этапами в работе Татьяна. - Перечитав гору литературы, занялась натуральным крашением тканей растительными красителями с добавлением различных солей железа, меди и др. На данный момент в моей коллекции около 150 цветов из 35 растений. Цветовой спектр постоянно пополняется. Сейчас своей очереди ждут выкраски из коры берёзы, ольхи, из чёрной фасоли, тычинок тюльпанов. Занимаюсь созданием цветовой гаммы и крашением для души.











С удовольствием начинаю собирать палитру цветов, которую исторически использовали в Литве – это доступные в нашем крае растения, дающие интенсивные цвета. Стоит сказать, что пока окрашивание натуральными красителями даёт платки однотонного цвета. Практикую и контактное окрашивание: когда разложенные на ткани растения в результате обработки оставляют свой контур. Есть и профессиональные рисунки на платках – практически картины. Основу для платков приобретаю в магазине – это белый шифон, шёлк.



- Окрашенные Вами шёлковые изделия можно стирать? – интересуюсь у собеседницы.



- Да, конечно! Крашение же прочное. На взгляд друзей получается красиво, людям нравится. Они достаточно широко применяют эту красоту на практике. Платки трёх размеров, их можно комбинировать. Часто обмениваюсь работами с другими художниками: я им - платки, они мне - свою акварель.



Недавно, сидя дома на карантине, разговорились с мамой. Она сказала, что моя бабушка тоже красила шерстяные нитки растительными красителями и вязала из них вещи своей семье и для односельчан. Она жила в Туркмении, а там палитра цветов намного ярче, потому что растения больше получают солнечного света. Теперь я понимаю, почему у меня такое необычное увлечение, хотя я бабушку очень редко видела, и умерла она, когда мне было 11 лет. Возможно, яркие и сочные цвета национальных татарских костюмов вносят свой вклад в цветовую сказку. Ведь я являюсь членом клайпедской татарской общины «Нур», - в заключение беседы сказала Татьяна.



Будущий художник Татьяна Симанайтене в 1986 году окончила Техникум прикладного искусства в Тяльшяй по специальности прикладной дизайн. Потом Каунасскую художественную академию по архитектурному дизайну. И с 1989 года начала участвовать в выставках.У Татьяны «за плечами» почти 45 групповых выставок по всему миру, 20 персональных выставок в Литве, Латвии, Финляндии, Великобритании. С 2015 года она член Союза художников Литвы с официальным статусом творческого работника.А вот раскрашиванием платков, как она считает, стала заниматься случайно.- 11 лет назад знакомая художница, успешно занимающаяся росписью по текстилю, предложила мне и ещё нескольким художникам, работающим в разным техниках, помочь ей, - рассказала Татьяна. - Женщина каждый год проводила благотворительную акцию: расписывала примерно по 10 платков и дарила их детям с онкологией. На мои сомнения знакомая ответила: «Ознакомлю с техническими вопросами. Тебе это будет легко».В то время я уже около 20 лет работала с акварелью. Попробовала с тканью. Оказалось, что краски по шёлку растекаются почти так же, как на бумаге. Занятие понравилось. Прошла курсы живописи по шёлку. Близкие одобрили моё новое увлечение. Первые три года платки даже продавала на ярмарках.Вот только фирменные краски, которыми рисуют по шёлку, очень агрессивны: у них резкий специфический запах. Долго не поработаешь, тем более у Татьяны нет отдельной мастерской. Так как она склонна к экспериментированию, то начала пробовать различные сорта шёлка, различные техники: это роспись по шёлку с нанесением контуров рисунка и живопись по шёлку без контуров; были задействованы холодная и горячая техника батика, когда рисунок наносится воском. Но вопрос о вредности красок не оставлял Татьяну.- Параллельно занимаясь акварелью, часто задумывалась, а какие краски, какие пигменты использовали люди раньше, когда не было химической промышленности. Начала пробовать соки растений и растительные отвары вместо акварельных красок: если их можно использовать на бумаге, значит, эти красители красят и текстиль, - делилась тонкостями и этапами в работе Татьяна. - Перечитав гору литературы, занялась натуральным крашением тканей растительными красителями с добавлением различных солей железа, меди и др. На данный момент в моей коллекции около 150 цветов из 35 растений. Цветовой спектр постоянно пополняется. Сейчас своей очереди ждут выкраски из коры берёзы, ольхи, из чёрной фасоли, тычинок тюльпанов. Занимаюсь созданием цветовой гаммы и крашением для души.С удовольствием начинаю собирать палитру цветов, которую исторически использовали в Литве – это доступные в нашем крае растения, дающие интенсивные цвета. Стоит сказать, что пока окрашивание натуральными красителями даёт платки однотонного цвета. Практикую и контактное окрашивание: когда разложенные на ткани растения в результате обработки оставляют свой контур. Есть и профессиональные рисунки на платках – практически картины. Основу для платков приобретаю в магазине – это белый шифон, шёлк.- Окрашенные Вами шёлковые изделия можно стирать? – интересуюсь у собеседницы.- Да, конечно! Крашение же прочное. На взгляд друзей получается красиво, людям нравится. Они достаточно широко применяют эту красоту на практике. Платки трёх размеров, их можно комбинировать. Часто обмениваюсь работами с другими художниками: я им - платки, они мне - свою акварель.Недавно, сидя дома на карантине, разговорились с мамой. Она сказала, что моя бабушка тоже красила шерстяные нитки растительными красителями и вязала из них вещи своей семье и для односельчан. Она жила в Туркмении, а там палитра цветов намного ярче, потому что растения больше получают солнечного света. Теперь я понимаю, почему у меня такое необычное увлечение, хотя я бабушку очень редко видела, и умерла она, когда мне было 11 лет. Возможно, яркие и сочные цвета национальных татарских костюмов вносят свой вклад в цветовую сказку. Ведь я являюсь членом клайпедской татарской общины «Нур», - в заключение беседы сказала Татьяна. Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Расписные шёлковые платки, Татьяна Симанайтене Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1220 — статья прочитана 163 раза Комментарии