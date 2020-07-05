Жизнь, отданная морю 🔊 Воспроизвести В самом конце лета прошлогоднего «Обзор» объявил о начале нового конкурса «Наши руки не для скуки», в рамках которого предполагалось с помощью наших читателей рассказывать о народных мастерах, о тех, кто, перешагнув пятидесятилетний рубеж, по-прежнему полон творческой энергии, кто постоянно доказывает, что его по праву называют умельцем.



А сегодня, на взлёте лета нынешнего, мы объявляем о завершении первого конкурса, чтобы сразу же сообщить, что уже в следующем номере «Обзор» назовёт имена победителей и даст старт второму конкурсу.



Будем надеяться, что с помощью первого конкурса «Обзор» сможет расширить географию тех адресов, по которым живут люди с золотыми руками.







Капитан дальнего плавания клайпедчанин Александр Ромашкин работе в море посвятил 40 лет жизни. Он уверен, что мощь и стихия моря тесно переплетаются с романтикой. Возможно, этот взгляд и помог возникновению его увлечения, а строит он красивейшие модели известных в мире судов.



Мальчишкой крымчанин Сашка жил недалеко от моря в горах. И каждый день с пацанами на велосипедах по живописной дороге примерно 20 километров ездил купаться к Чёрному морю. Манящее и завораживающее море, бронзовый загар – вот прекрасные воспоминания беззаботного детства.



Потом была служба на Балтийском флоте - в Кронштадте. И Одесское высшее морское училище, которое окончил в 1978 году по специальности инженер-судоводитель.



К слову, в Союзе тогда было всего три учебных заведения такого высокого уровня.



Его распределили в Литву. Это было время расцвета Литвы и становления страны как морской державы.



Литовское пароходство в то время только-только возрождалось, специалистов привлекали всеми способами. Поэтому перспективы с работой были хорошие, и карьера сложилась удачно. Уже через десять лет Александр Ромашкин стал капитаном. Хотя в среднем тогда дослужиться до капитана можно было лет через 15.



Александр считает, что его удачной карьере способствовало несколько факторов. Во-первых, на стадии обучения в морском училище все шесть лет учёбы к будущей профессии готовили хорошо. Училище было военного типа – порядок, дисциплина, что было большим плюсом.



Во-вторых, наш герой пошёл учиться уже после армии, он был взрослым парнем, с определившимися планами на будущее. И уверенно шёл к намеченной цели, преодолевая все трудности.



По словам А.Ромашкина, в морское училище в тот год поступило порядка 135 курсантов, а вот окончили учёбу меньше ста человек. Одна из причин отсева в том, что многие поступали сразу после школы, их влекла романтика моря, походы и заработки. А после практики, столкнувшись с трудностями профессии, некоторые курсанты понимали, что это не для них.



А выросшего у моря Александра подобные сомнения не мучили, и эта уверенность в выборе помогала в учёбе, а потом и в работе.



Наш герой гордится тем, что дважды проходил практику на учебном судне «Товарищ», являющемся базой для судовой практики курсантов мореходного училища Одессы.



Фото из семейного альбома А.Ромашкина



Значительно позже капитан сделал модель судна «Товарищ» и подарил его товарищу по училищу на день рождения. Сокурсник-одессит мечтал иметь такой экспонат, но приобрести его не было возможности: его просто не было в продаже. Подарок стал воплощением большой мечты и вызвал восторг. Стоит он у друга на почётном месте, что греет душу мастеру.



Заниматься изготовлением моделей судов Александр начал во время длительных переходов на Кубу. Рейсы были по 2-3 недели. Это было примерно в начале 80-х годов прошлого века.



Как-то Александр заметил, что половинки скорлупы зрелых кокосовых орехов – это практически готовый корпус старинного парусника. Он стал обращать внимание на разные коряги и подручный материал и думать, что из них можно сделать. У повара брал всевозможные коробочки и палочки для мачт и парусов. Так и начал мастерить. В этом занятии свободное время проходило интереснее.



Тогда сделал около 50 моделей и всё раздарил. Осталось из той первой серии 2-3 модели.



Когда увлечение окончательно захватило и появилась возможность оборудовать мастерскую, был заказан по интернету токарный станок по дереву и другое необходимое оборудование.



Сейчас на чердаке дома оборудована солидная мастерская. Некоторые нужные детали Александр вытачивает сам, многое приобретает в магазине материалов для моделирования, который находится в Рыбпорту. Палочки, реечки, железочки всякого рода – там есть всё, что душе угодно, ассортимент материалов для моделирования огромен. И Александр здесь постоянный клиент.



- По какому признаку отбираете суда для моделирования? – интересуюсь у собеседника.



- По интересу выбираю. Например, у брига «Меркурий», модель которого построил, интереснейшая история. Бриг под командованием российского военного моряка, героя русско-турецкой войны 1828-1829 годов капитан-лейтенанта Александра Казарского из неравного боя вышел достойно. Команда «Меркурия» дала отпор и одержала победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, которые были выведены из строя. У И.Айвазовского есть несколько картин о подвиге русских моряков брига «Меркурий».



В интернете Александр нашёл документы, чертежи брига. На изготовление модели «Меркурия» ушёл почти год.



Ромашкин настолько погрузился в историю брига и его командира А. Казарского, что даже предложил белорусской общине города прочитать лекцию о «Меркурии» и капитане - их земляке. Ведь Казарский - родом из Витебской губернии. Капитан надеется, что рассказ о невероятном подвиге русских моряков состоится.











Интересно сложилась ситуация и с моделью баркентины «Меридианас». Стивидорная компания Клайпедского порта «Бега» заказала для своих партнёров - Белорусской калийной компании, одного из крупнейших поставщиков калийных минеральных удобрений в мире, красивый подарок. Остановились на символе города - «Меридианасе».



Презентация модели прошла в клубе капитанов на самой баркентине «Меридианас», а потом она уехала в Беларусь.



Модели - это дорогая и объёмная вещь, эксклюзивный продукт. Например, работа над «Меркурием» заняла девять месяцев. Процесс увлекает, затягивает, всё делается с настроением.



- Перед закладкой модели иду в храм, - рассказывает Александр, - прошу благословения у настоятеля. Ставлю свечку. После этого нельзя останавливаться, делать пробелы в работе.



С настоятелем морского Пок­рово-Никольского храма протоиереем Григорием Негурицей у Александра давно была договорённость о выставке, куда вошли бы 12-15 моделей парусных кораблей. Но коронавирус время выставки отодвинул. Теперь в планах организовать её к Празднику моря, который в этом году ждут в городе-порте 24-26 июля. Выставка работ капитана дальнего плавания пройдёт в рамках программы праздника. Она откроется примерно за неделю до 24 июля, и неделю после него можно будет полюбоваться работами А.Ромашкина.











Дети выросли, внуков много. Рядом всегда жена Татьяна.



Профессор Литовской академии музыки и театра Татьяна Ромашкина, работающая в её клайпедском филиале, уже 44 года обучает игре на фортепиано, открывая прекрасный и богатый мир музыки своим воспитанникам – студентам в университете и школьникам в детской музыкальной школе им. Ю.Каросаса.



Т.Ромашкина известна за пределами Литвы. В том числе и тем, что две её студентки, победив в конкурсе, получили возможность сыграть в концертном зале Карнеги-холла, выступить в котором мечтают многие музыканты мира.



Именно Александр помогал добраться, обустроиться и выступить в Нью-Йорке талантливым девушкам из Литвы.



Романтическая натура капитана с первых минут нашей беседы проявилась неожиданно – он продекламировал восхитительное стихотворение про море. Так и получилось, что наше знакомство началось с поэтических строчек.Мальчишкой крымчанин Сашка жил недалеко от моря в горах. И каждый день с пацанами на велосипедах по живописной дороге примерно 20 километров ездил купаться к Чёрному морю. Манящее и завораживающее море, бронзовый загар – вот прекрасные воспоминания беззаботного детства.Потом была служба на Балтийском флоте - в Кронштадте. И Одесское высшее морское училище, которое окончил в 1978 году по специальности инженер-судоводитель.К слову, в Союзе тогда было всего три учебных заведения такого высокого уровня.Его распределили в Литву. Это было время расцвета Литвы и становления страны как морской державы.Литовское пароходство в то время только-только возрождалось, специалистов привлекали всеми способами. Поэтому перспективы с работой были хорошие, и карьера сложилась удачно. Уже через десять лет Александр Ромашкин стал капитаном. Хотя в среднем тогда дослужиться до капитана можно было лет через 15.Александр считает, что его удачной карьере способствовало несколько факторов. Во-первых, на стадии обучения в морском училище все шесть лет учёбы к будущей профессии готовили хорошо. Училище было военного типа – порядок, дисциплина, что было большим плюсом.Во-вторых, наш герой пошёл учиться уже после армии, он был взрослым парнем, с определившимися планами на будущее. И уверенно шёл к намеченной цели, преодолевая все трудности.По словам А.Ромашкина, в морское училище в тот год поступило порядка 135 курсантов, а вот окончили учёбу меньше ста человек. Одна из причин отсева в том, что многие поступали сразу после школы, их влекла романтика моря, походы и заработки. А после практики, столкнувшись с трудностями профессии, некоторые курсанты понимали, что это не для них.А выросшего у моря Александра подобные сомнения не мучили, и эта уверенность в выборе помогала в учёбе, а потом и в работе.Наш герой гордится тем, что дважды проходил практику на учебном судне «Товарищ», являющемся базой для судовой практики курсантов мореходного училища Одессы.Значительно позже капитан сделал модель судна «Товарищ» и подарил его товарищу по училищу на день рождения. Сокурсник-одессит мечтал иметь такой экспонат, но приобрести его не было возможности: его просто не было в продаже. Подарок стал воплощением большой мечты и вызвал восторг. Стоит он у друга на почётном месте, что греет душу мастеру.Заниматься изготовлением моделей судов Александр начал во время длительных переходов на Кубу. Рейсы были по 2-3 недели. Это было примерно в начале 80-х годов прошлого века.Как-то Александр заметил, что половинки скорлупы зрелых кокосовых орехов – это практически готовый корпус старинного парусника. Он стал обращать внимание на разные коряги и подручный материал и думать, что из них можно сделать. У повара брал всевозможные коробочки и палочки для мачт и парусов. Так и начал мастерить. В этом занятии свободное время проходило интереснее.Тогда сделал около 50 моделей и всё раздарил. Осталось из той первой серии 2-3 модели.Когда увлечение окончательно захватило и появилась возможность оборудовать мастерскую, был заказан по интернету токарный станок по дереву и другое необходимое оборудование.Сейчас на чердаке дома оборудована солидная мастерская. Некоторые нужные детали Александр вытачивает сам, многое приобретает в магазине материалов для моделирования, который находится в Рыбпорту. Палочки, реечки, железочки всякого рода – там есть всё, что душе угодно, ассортимент материалов для моделирования огромен. И Александр здесь постоянный клиент.- По какому признаку отбираете суда для моделирования? – интересуюсь у собеседника.- По интересу выбираю. Например, у брига «Меркурий», модель которого построил, интереснейшая история. Бриг под командованием российского военного моряка, героя русско-турецкой войны 1828-1829 годов капитан-лейтенанта Александра Казарского из неравного боя вышел достойно. Команда «Меркурия» дала отпор и одержала победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, которые были выведены из строя. У И.Айвазовского есть несколько картин о подвиге русских моряков брига «Меркурий».В интернете Александр нашёл документы, чертежи брига. На изготовление модели «Меркурия» ушёл почти год.Ромашкин настолько погрузился в историю брига и его командира А. Казарского, что даже предложил белорусской общине города прочитать лекцию о «Меркурии» и капитане - их земляке. Ведь Казарский - родом из Витебской губернии. Капитан надеется, что рассказ о невероятном подвиге русских моряков состоится.Интересно сложилась ситуация и с моделью баркентины «Меридианас». Стивидорная компания Клайпедского порта «Бега» заказала для своих партнёров - Белорусской калийной компании, одного из крупнейших поставщиков калийных минеральных удобрений в мире, красивый подарок. Остановились на символе города - «Меридианасе».Презентация модели прошла в клубе капитанов на самой баркентине «Меридианас», а потом она уехала в Беларусь.Модели - это дорогая и объёмная вещь, эксклюзивный продукт. Например, работа над «Меркурием» заняла девять месяцев. Процесс увлекает, затягивает, всё делается с настроением.- Перед закладкой модели иду в храм, - рассказывает Александр, - прошу благословения у настоятеля. Ставлю свечку. После этого нельзя останавливаться, делать пробелы в работе.С настоятелем морского Пок­рово-Никольского храма протоиереем Григорием Негурицей у Александра давно была договорённость о выставке, куда вошли бы 12-15 моделей парусных кораблей. Но коронавирус время выставки отодвинул. Теперь в планах организовать её к Празднику моря, который в этом году ждут в городе-порте 24-26 июля. Выставка работ капитана дальнего плавания пройдёт в рамках программы праздника. Она откроется примерно за неделю до 24 июля, и неделю после него можно будет полюбоваться работами А.Ромашкина.Дети выросли, внуков много. Рядом всегда жена Татьяна.Профессор Литовской академии музыки и театра Татьяна Ромашкина, работающая в её клайпедском филиале, уже 44 года обучает игре на фортепиано, открывая прекрасный и богатый мир музыки своим воспитанникам – студентам в университете и школьникам в детской музыкальной школе им. Ю.Каросаса.Т.Ромашкина известна за пределами Литвы. В том числе и тем, что две её студентки, победив в конкурсе, получили возможность сыграть в концертном зале Карнеги-холла, выступить в котором мечтают многие музыканты мира.Именно Александр помогал добраться, обустроиться и выступить в Нью-Йорке талантливым девушкам из Литвы. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, баркентина, «Меридианас», модель, море, «Наши руки не для скуки», Александр Ромашкин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225 — статья прочитана 301 раз Комментарии