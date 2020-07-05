Жизнь, отданная морю

В самом конце лета прошлогоднего «Обзор» объявил о начале нового конкурса «Наши руки не для скуки», в рамках которого предполагалось с помощью наших читателей рассказывать о народных мастерах, о тех, кто, перешагнув пятидесятилетний рубеж, по-прежнему полон творческой энергии, кто постоянно доказывает, что его по праву называют умельцем.
А сегодня, на взлёте лета нынешнего, мы объявляем о завершении первого конкурса, чтобы сразу же сообщить, что уже в следующем номере «Обзор» назовёт имена победителей и даст старт второму конкурсу.
Будем надеяться, что с помощью первого конкурса «Обзор» сможет расширить географию тех адресов, по которым живут люди с золотыми руками.
Капитан дальнего плавания клайпедчанин Александр Ромашкин работе в море посвятил 40 лет жизни. Он уверен, что мощь и стихия моря тесно переплетаются с романтикой. Возможно, этот взгляд и помог возникновению его увлечения, а строит он красивейшие модели известных в мире судов.
А сегодня, на взлёте лета нынешнего, мы объявляем о завершении первого конкурса, чтобы сразу же сообщить, что уже в следующем номере «Обзор» назовёт имена победителей и даст старт второму конкурсу.
Будем надеяться, что с помощью первого конкурса «Обзор» сможет расширить географию тех адресов, по которым живут люди с золотыми руками.
Капитан дальнего плавания клайпедчанин Александр Ромашкин работе в море посвятил 40 лет жизни. Он уверен, что мощь и стихия моря тесно переплетаются с романтикой. Возможно, этот взгляд и помог возникновению его увлечения, а строит он красивейшие модели известных в мире судов.
Романтическая натура капитана с первых минут нашей беседы проявилась неожиданно – он продекламировал восхитительное стихотворение про море. Так и получилось, что наше знакомство началось с поэтических строчек.
Мальчишкой крымчанин Сашка жил недалеко от моря в горах. И каждый день с пацанами на велосипедах по живописной дороге примерно 20 километров ездил купаться к Чёрному морю. Манящее и завораживающее море, бронзовый загар – вот прекрасные воспоминания беззаботного детства.
Потом была служба на Балтийском флоте - в Кронштадте. И Одесское высшее морское училище, которое окончил в 1978 году по специальности инженер-судоводитель.
К слову, в Союзе тогда было всего три учебных заведения такого высокого уровня.
Его распределили в Литву. Это было время расцвета Литвы и становления страны как морской державы.
Литовское пароходство в то время только-только возрождалось, специалистов привлекали всеми способами. Поэтому перспективы с работой были хорошие, и карьера сложилась удачно. Уже через десять лет Александр Ромашкин стал капитаном. Хотя в среднем тогда дослужиться до капитана можно было лет через 15.
Александр считает, что его удачной карьере способствовало несколько факторов. Во-первых, на стадии обучения в морском училище все шесть лет учёбы к будущей профессии готовили хорошо. Училище было военного типа – порядок, дисциплина, что было большим плюсом.
Во-вторых, наш герой пошёл учиться уже после армии, он был взрослым парнем, с определившимися планами на будущее. И уверенно шёл к намеченной цели, преодолевая все трудности.
По словам А.Ромашкина, в морское училище в тот год поступило порядка 135 курсантов, а вот окончили учёбу меньше ста человек. Одна из причин отсева в том, что многие поступали сразу после школы, их влекла романтика моря, походы и заработки. А после практики, столкнувшись с трудностями профессии, некоторые курсанты понимали, что это не для них.
А выросшего у моря Александра подобные сомнения не мучили, и эта уверенность в выборе помогала в учёбе, а потом и в работе.
Наш герой гордится тем, что дважды проходил практику на учебном судне «Товарищ», являющемся базой для судовой практики курсантов мореходного училища Одессы.
Значительно позже капитан сделал модель судна «Товарищ» и подарил его товарищу по училищу на день рождения. Сокурсник-одессит мечтал иметь такой экспонат, но приобрести его не было возможности: его просто не было в продаже. Подарок стал воплощением большой мечты и вызвал восторг. Стоит он у друга на почётном месте, что греет душу мастеру.
Заниматься изготовлением моделей судов Александр начал во время длительных переходов на Кубу. Рейсы были по 2-3 недели. Это было примерно в начале 80-х годов прошлого века.
Как-то Александр заметил, что половинки скорлупы зрелых кокосовых орехов – это практически готовый корпус старинного парусника. Он стал обращать внимание на разные коряги и подручный материал и думать, что из них можно сделать. У повара брал всевозможные коробочки и палочки для мачт и парусов. Так и начал мастерить. В этом занятии свободное время проходило интереснее.
Тогда сделал около 50 моделей и всё раздарил. Осталось из той первой серии 2-3 модели.
Когда увлечение окончательно захватило и появилась возможность оборудовать мастерскую, был заказан по интернету токарный станок по дереву и другое необходимое оборудование.
Сейчас на чердаке дома оборудована солидная мастерская. Некоторые нужные детали Александр вытачивает сам, многое приобретает в магазине материалов для моделирования, который находится в Рыбпорту. Палочки, реечки, железочки всякого рода – там есть всё, что душе угодно, ассортимент материалов для моделирования огромен. И Александр здесь постоянный клиент.
- По какому признаку отбираете суда для моделирования? – интересуюсь у собеседника.
- По интересу выбираю. Например, у брига «Меркурий», модель которого построил, интереснейшая история. Бриг под командованием российского военного моряка, героя русско-турецкой войны 1828-1829 годов капитан-лейтенанта Александра Казарского из неравного боя вышел достойно. Команда «Меркурия» дала отпор и одержала победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, которые были выведены из строя. У И.Айвазовского есть несколько картин о подвиге русских моряков брига «Меркурий».
В интернете Александр нашёл документы, чертежи брига. На изготовление модели «Меркурия» ушёл почти год.
Ромашкин настолько погрузился в историю брига и его командира А. Казарского, что даже предложил белорусской общине города прочитать лекцию о «Меркурии» и капитане - их земляке. Ведь Казарский - родом из Витебской губернии. Капитан надеется, что рассказ о невероятном подвиге русских моряков состоится.
Интересно сложилась ситуация и с моделью баркентины «Меридианас». Стивидорная компания Клайпедского порта «Бега» заказала для своих партнёров - Белорусской калийной компании, одного из крупнейших поставщиков калийных минеральных удобрений в мире, красивый подарок. Остановились на символе города - «Меридианасе».
Презентация модели прошла в клубе капитанов на самой баркентине «Меридианас», а потом она уехала в Беларусь.
Модели - это дорогая и объёмная вещь, эксклюзивный продукт. Например, работа над «Меркурием» заняла девять месяцев. Процесс увлекает, затягивает, всё делается с настроением.
- Перед закладкой модели иду в храм, - рассказывает Александр, - прошу благословения у настоятеля. Ставлю свечку. После этого нельзя останавливаться, делать пробелы в работе.
С настоятелем морского Покрово-Никольского храма протоиереем Григорием Негурицей у Александра давно была договорённость о выставке, куда вошли бы 12-15 моделей парусных кораблей. Но коронавирус время выставки отодвинул. Теперь в планах организовать её к Празднику моря, который в этом году ждут в городе-порте 24-26 июля. Выставка работ капитана дальнего плавания пройдёт в рамках программы праздника. Она откроется примерно за неделю до 24 июля, и неделю после него можно будет полюбоваться работами А.Ромашкина.
Дети выросли, внуков много. Рядом всегда жена Татьяна.
Профессор Литовской академии музыки и театра Татьяна Ромашкина, работающая в её клайпедском филиале, уже 44 года обучает игре на фортепиано, открывая прекрасный и богатый мир музыки своим воспитанникам – студентам в университете и школьникам в детской музыкальной школе им. Ю.Каросаса.
Т.Ромашкина известна за пределами Литвы. В том числе и тем, что две её студентки, победив в конкурсе, получили возможность сыграть в концертном зале Карнеги-холла, выступить в котором мечтают многие музыканты мира.
Именно Александр помогал добраться, обустроиться и выступить в Нью-Йорке талантливым девушкам из Литвы.
Мальчишкой крымчанин Сашка жил недалеко от моря в горах. И каждый день с пацанами на велосипедах по живописной дороге примерно 20 километров ездил купаться к Чёрному морю. Манящее и завораживающее море, бронзовый загар – вот прекрасные воспоминания беззаботного детства.
Потом была служба на Балтийском флоте - в Кронштадте. И Одесское высшее морское училище, которое окончил в 1978 году по специальности инженер-судоводитель.
К слову, в Союзе тогда было всего три учебных заведения такого высокого уровня.
Его распределили в Литву. Это было время расцвета Литвы и становления страны как морской державы.
Литовское пароходство в то время только-только возрождалось, специалистов привлекали всеми способами. Поэтому перспективы с работой были хорошие, и карьера сложилась удачно. Уже через десять лет Александр Ромашкин стал капитаном. Хотя в среднем тогда дослужиться до капитана можно было лет через 15.
Александр считает, что его удачной карьере способствовало несколько факторов. Во-первых, на стадии обучения в морском училище все шесть лет учёбы к будущей профессии готовили хорошо. Училище было военного типа – порядок, дисциплина, что было большим плюсом.
Во-вторых, наш герой пошёл учиться уже после армии, он был взрослым парнем, с определившимися планами на будущее. И уверенно шёл к намеченной цели, преодолевая все трудности.
По словам А.Ромашкина, в морское училище в тот год поступило порядка 135 курсантов, а вот окончили учёбу меньше ста человек. Одна из причин отсева в том, что многие поступали сразу после школы, их влекла романтика моря, походы и заработки. А после практики, столкнувшись с трудностями профессии, некоторые курсанты понимали, что это не для них.
А выросшего у моря Александра подобные сомнения не мучили, и эта уверенность в выборе помогала в учёбе, а потом и в работе.
Наш герой гордится тем, что дважды проходил практику на учебном судне «Товарищ», являющемся базой для судовой практики курсантов мореходного училища Одессы.
Значительно позже капитан сделал модель судна «Товарищ» и подарил его товарищу по училищу на день рождения. Сокурсник-одессит мечтал иметь такой экспонат, но приобрести его не было возможности: его просто не было в продаже. Подарок стал воплощением большой мечты и вызвал восторг. Стоит он у друга на почётном месте, что греет душу мастеру.
Заниматься изготовлением моделей судов Александр начал во время длительных переходов на Кубу. Рейсы были по 2-3 недели. Это было примерно в начале 80-х годов прошлого века.
Как-то Александр заметил, что половинки скорлупы зрелых кокосовых орехов – это практически готовый корпус старинного парусника. Он стал обращать внимание на разные коряги и подручный материал и думать, что из них можно сделать. У повара брал всевозможные коробочки и палочки для мачт и парусов. Так и начал мастерить. В этом занятии свободное время проходило интереснее.
Тогда сделал около 50 моделей и всё раздарил. Осталось из той первой серии 2-3 модели.
Когда увлечение окончательно захватило и появилась возможность оборудовать мастерскую, был заказан по интернету токарный станок по дереву и другое необходимое оборудование.
Сейчас на чердаке дома оборудована солидная мастерская. Некоторые нужные детали Александр вытачивает сам, многое приобретает в магазине материалов для моделирования, который находится в Рыбпорту. Палочки, реечки, железочки всякого рода – там есть всё, что душе угодно, ассортимент материалов для моделирования огромен. И Александр здесь постоянный клиент.
- По какому признаку отбираете суда для моделирования? – интересуюсь у собеседника.
- По интересу выбираю. Например, у брига «Меркурий», модель которого построил, интереснейшая история. Бриг под командованием российского военного моряка, героя русско-турецкой войны 1828-1829 годов капитан-лейтенанта Александра Казарского из неравного боя вышел достойно. Команда «Меркурия» дала отпор и одержала победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, которые были выведены из строя. У И.Айвазовского есть несколько картин о подвиге русских моряков брига «Меркурий».
В интернете Александр нашёл документы, чертежи брига. На изготовление модели «Меркурия» ушёл почти год.
Ромашкин настолько погрузился в историю брига и его командира А. Казарского, что даже предложил белорусской общине города прочитать лекцию о «Меркурии» и капитане - их земляке. Ведь Казарский - родом из Витебской губернии. Капитан надеется, что рассказ о невероятном подвиге русских моряков состоится.
Интересно сложилась ситуация и с моделью баркентины «Меридианас». Стивидорная компания Клайпедского порта «Бега» заказала для своих партнёров - Белорусской калийной компании, одного из крупнейших поставщиков калийных минеральных удобрений в мире, красивый подарок. Остановились на символе города - «Меридианасе».
Презентация модели прошла в клубе капитанов на самой баркентине «Меридианас», а потом она уехала в Беларусь.
Модели - это дорогая и объёмная вещь, эксклюзивный продукт. Например, работа над «Меркурием» заняла девять месяцев. Процесс увлекает, затягивает, всё делается с настроением.
- Перед закладкой модели иду в храм, - рассказывает Александр, - прошу благословения у настоятеля. Ставлю свечку. После этого нельзя останавливаться, делать пробелы в работе.
С настоятелем морского Покрово-Никольского храма протоиереем Григорием Негурицей у Александра давно была договорённость о выставке, куда вошли бы 12-15 моделей парусных кораблей. Но коронавирус время выставки отодвинул. Теперь в планах организовать её к Празднику моря, который в этом году ждут в городе-порте 24-26 июля. Выставка работ капитана дальнего плавания пройдёт в рамках программы праздника. Она откроется примерно за неделю до 24 июля, и неделю после него можно будет полюбоваться работами А.Ромашкина.
Дети выросли, внуков много. Рядом всегда жена Татьяна.
Профессор Литовской академии музыки и театра Татьяна Ромашкина, работающая в её клайпедском филиале, уже 44 года обучает игре на фортепиано, открывая прекрасный и богатый мир музыки своим воспитанникам – студентам в университете и школьникам в детской музыкальной школе им. Ю.Каросаса.
Т.Ромашкина известна за пределами Литвы. В том числе и тем, что две её студентки, победив в конкурсе, получили возможность сыграть в концертном зале Карнеги-холла, выступить в котором мечтают многие музыканты мира.
Именно Александр помогал добраться, обустроиться и выступить в Нью-Йорке талантливым девушкам из Литвы.
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт
Ключевые слова: конкурс, баркентина, «Меридианас», модель, море, «Наши руки не для скуки», Александр Ромашкин
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1225