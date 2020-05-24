Просчитать красоту в дереве 🔊 Воспроизвести Сегодня «Обзор» представляет ещё одного претендента на победу в конкурсе народных умельцев «Наши руки не для скуки». Это житель Вильнюса, делающий из дерева шкатулки и… иконы.



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Вполне возможно, что вы с героем нашего сегодняшнего рассказа уже сталкивались, поскольку житель Вильнюса Василий Марченко работает таксистом. Однако лишь немногие из его пассажиров, заведя с ним разговор, узнавали о том, что «за баранкой» – далеко не простой водитель.



По образованию он - инженер-программист станков с числовым программным управлением (когда-то Литва славилась этим направлением), нашедший себя нынче в резьбе по дереву. Но опять же не привычной – со стамесками и резцами, а на станке с числовым программным управлением.



Тут автору этих строк необходимо сделать маленькое отступление. ● ● ●Вполне возможно, что вы с героем нашего сегодняшнего рассказа уже сталкивались, поскольку житель Вильнюса Василий Марченко работает таксистом. Однако лишь немногие из его пассажиров, заведя с ним разговор, узнавали о том, что «за баранкой» – далеко не простой водитель.По образованию он - инженер-программист станков с числовым программным управлением (когда-то Литва славилась этим направлением), нашедший себя нынче в резьбе по дереву. Но опять же не привычной – со стамесками и резцами, а на станке с числовым программным управлением.Тут автору этих строк необходимо сделать маленькое отступление.



А вот пару-тройку лет назад на вильнюсской ярмарке Казюкаса я с огромным разочарованием узнал, что выпиленные из фанеры кружевные подставки под горячие кружки-чашки на самом деле сработаны уже не руками, а лазером, станками с программным управлением.



А это, согласитесь, совсем не одно и то же, что и сделанное чьими-то руками.



Но встреча с Василием Марченко внесла серьёзные коррективы в моё представление о том, насколько тесно могут соседствовать лазер, дерево и живое искусство.







А вот то, чем занимается Василий в свободное время, никак не назовёшь конвейерным производством.



- Насколько я знаю, в моей родне не было народных мастеров, работавших с деревом. Но так как папа был с Алтая, а мама – из Смоленской области, где лесов хватало, то, может быть, это со временем и сказалось, - улыбаясь, предполагает собеседник. – Когда мне было 5 лет, наша семья из Ленинграда переехала в Литву, и с той поры я и живу здесь постоянно. Учился в Ново-Вильне, в 25-й школе. Первые свои поделки, помнится, сделал, заканчивая школу. Сейчас уже и не скажу, что к этому подтолкнуло.



Василий упомянул также о том, что после школы, окончания вильнюсского вуза, где осваивал премудрости электроники, и армии работал на заводе «Пятёрок». В ту пору он уже нередко вырезал для себя и друзьям в подарок какие-то фигурки из дерева.



Знающего и добросовестного специалиста на «Пятёрках» ценили, по служебной лестнице он поднялся до заместителя начальника цеха, а потом начался всеобщий развал, безработица и первые годы частного предпринимательства.



Василий открыл собственное дело – небольшое предприятие по производству столярных изделий. Оборудовал помещение, купил станки… Но прошло не так уж много времени, и выяснилось, что налоговое бремя всё больше перекрывало получаемые доходы от производства окон-дверей.



Василий бился как рыба об лёд, но всё закончилось закрытием предприятия в 1995 году, а чуть позже - инсультом (в тридцать с небольшим!) и пятью годами собирания и предоставления всевозможных справок, что чист перед государством по части выплаты всех налогов и соблюдения всех законов.







- А потом я заинтересовался 3D-принтерами, и сам собрал один такой прибор. Было это лет семь назад. Распечатал как-то в подарок форму для печенья. Получилось неплохо, но мне казалось, что это всё же баловство, а не серьёзный уровень. Поэтому и захотелось сделать самому свой станок с ЧПУ. Небольшой - 80х60 см, - продолжает рассказ В.Марченко.



Хотя станок размерами, может, и не впечатляет, но по итоговой стоимости (Василий собирал его довольно долго, года три, поскольку детали стоили недёшево, а лишних денег у него, понятное дело, не было, да и добавившийся к инсульту инфаркт дополнительным заработкам не способствовал) аппарат заставляет себя уважать – около двух тысяч евро.



Одну из комнат у себя дома мастер оборудовал как мастерскую, по всем правилам – с вытяжкой, с удобным расположением всех инструментов.



- Сначала вырезал на нём шкатулки, потом стал и иконы делать, - говорит Василий. - Одна женщина, родившаяся в год Крысы, заказала шкатулку. Три недели сидел и думал, как сделать так, чтобы крыса была не противной, а привлекательной. Получилось!



А теперь – самое интересное. Когда мастер вырезает из дерева какое-то изделие, то он, как правило, хотя бы в общих чертах уже видит мысленно будущее произведение. И если что-то во время работы пойдёт не так, то у умельца всегда есть возможность подыскать запасной вариант, пойти по другому пути. А у Василия такой возможности нет, поскольку он должен сразу же продумать будущее произведение до мельчайших подробностей, и уже под задуманное написать специальную программу для станка.



Загрузив такую программу, мастер уже ничего не может изменить, ему остаётся только ждать, когда станок, воплощая в дереве всё то, что родилось в голове Василия, выполнит самостоятельно всю работу до конца.



Его шкатулки поражают оригинальностью и сложностью деталей, но иконы!..







Он упомянул о том, что некоторые люди, увидев сделанные им иконы, указывают на какие-то, на их взгляд, дефекты: и голова у святого могла бы быть повернута не так, и рот у него несколько скошен.



- И я им тогда объясняю, что мои трёхмерные иконы – это точная копия уже существующих икон, написанных красками иконописцами. Я просто не имею права что-то изменять в них.



А вот сделать для иконы какой-то особенный киот, то есть раму, я могу. Естественно, что при этом икона и киот должны сочетаться, - поясняет Василий. – Моя самая большая работа – икона с апостолом Андреем. Станок её вырезал 52 часа. Беспрерывно! Я всё это время присматривал за станком – не дай бог, фреза сломается или ещё что-то случится. А над программой, чтобы сделать эту икону, мне пришлось посидеть около 8 месяцев. И это при том, что некоторые «куски» этой программы при помощи интернета я взял уже готовыми. Но тут есть особенность: в интернете частенько попадаются советы с подвохами, с какой-нибудь специально спрятанной ошибкой, чтобы, как я понимаю, не плодить потенциальных конкурентов.







Василий относится к этому с пониманием, хотя сам подобного никогда себе не позволит: если опасаешься чего-то, то зачем делиться?



Василий Марченко сделал уже несколько десятков икон. Точное количество он и назвать уже не может – не вёл специального учёта.



- Даже приблизительно сказать не могу, но для меня это и не важно. Мне приятно, что где-то мои иконы помогают людям жить. По крайней мере, я надеюсь на это, - говорит В.Марченко.



Фото из личного архива В.Марченко



Поскольку мне очень нравятся искусные поделки из дерева, а сам я на создание подобной красоты не очень, как выясняется, и гож, я с особым уважением отношусь к тем, кто кусок дерева своими руками превращает в настоящую красоту.А вот пару-тройку лет назад на вильнюсской ярмарке Казюкаса я с огромным разочарованием узнал, что выпиленные из фанеры кружевные подставки под горячие кружки-чашки на самом деле сработаны уже не руками, а лазером, станками с программным управлением.А это, согласитесь, совсем не одно и то же, что и сделанное чьими-то руками.Но встреча с Василием Марченко внесла серьёзные коррективы в моё представление о том, насколько тесно могут соседствовать лазер, дерево и живое искусство.Если одну и ту же подставку под кружки штамповать, как на конвейере, сотнями и тысячами по одной программе, то тут, понятное дело, уже не приходится говорить о каком-то мастерстве и умении. Это просто производство и просто товар.А вот то, чем занимается Василий в свободное время, никак не назовёшь конвейерным производством.- Насколько я знаю, в моей родне не было народных мастеров, работавших с деревом. Но так как папа был с Алтая, а мама – из Смоленской области, где лесов хватало, то, может быть, это со временем и сказалось, - улыбаясь, предполагает собеседник. – Когда мне было 5 лет, наша семья из Ленинграда переехала в Литву, и с той поры я и живу здесь постоянно. Учился в Ново-Вильне, в 25-й школе. Первые свои поделки, помнится, сделал, заканчивая школу. Сейчас уже и не скажу, что к этому подтолкнуло.Василий упомянул также о том, что после школы, окончания вильнюсского вуза, где осваивал премудрости электроники, и армии работал на заводе «Пятёрок». В ту пору он уже нередко вырезал для себя и друзьям в подарок какие-то фигурки из дерева.Знающего и добросовестного специалиста на «Пятёрках» ценили, по служебной лестнице он поднялся до заместителя начальника цеха, а потом начался всеобщий развал, безработица и первые годы частного предпринимательства.Василий открыл собственное дело – небольшое предприятие по производству столярных изделий. Оборудовал помещение, купил станки… Но прошло не так уж много времени, и выяснилось, что налоговое бремя всё больше перекрывало получаемые доходы от производства окон-дверей.Василий бился как рыба об лёд, но всё закончилось закрытием предприятия в 1995 году, а чуть позже - инсультом (в тридцать с небольшим!) и пятью годами собирания и предоставления всевозможных справок, что чист перед государством по части выплаты всех налогов и соблюдения всех законов.Примерно столько же потребовалось, чтобы как-то восстановиться после инсульта и снова устроиться на работу, на этот раз в одну из гостиниц в качестве инженера-энергетика с немаленькой командой подчинённых и с исполнением кучи всевозможных «сопутствующих» обязательств за одну зарплату.- А потом я заинтересовался 3D-принтерами, и сам собрал один такой прибор. Было это лет семь назад. Распечатал как-то в подарок форму для печенья. Получилось неплохо, но мне казалось, что это всё же баловство, а не серьёзный уровень. Поэтому и захотелось сделать самому свой станок с ЧПУ. Небольшой - 80х60 см, - продолжает рассказ В.Марченко.Хотя станок размерами, может, и не впечатляет, но по итоговой стоимости (Василий собирал его довольно долго, года три, поскольку детали стоили недёшево, а лишних денег у него, понятное дело, не было, да и добавившийся к инсульту инфаркт дополнительным заработкам не способствовал) аппарат заставляет себя уважать – около двух тысяч евро.Одну из комнат у себя дома мастер оборудовал как мастерскую, по всем правилам – с вытяжкой, с удобным расположением всех инструментов.- Сначала вырезал на нём шкатулки, потом стал и иконы делать, - говорит Василий. - Одна женщина, родившаяся в год Крысы, заказала шкатулку. Три недели сидел и думал, как сделать так, чтобы крыса была не противной, а привлекательной. Получилось!А теперь – самое интересное. Когда мастер вырезает из дерева какое-то изделие, то он, как правило, хотя бы в общих чертах уже видит мысленно будущее произведение. И если что-то во время работы пойдёт не так, то у умельца всегда есть возможность подыскать запасной вариант, пойти по другому пути. А у Василия такой возможности нет, поскольку он должен сразу же продумать будущее произведение до мельчайших подробностей, и уже под задуманное написать специальную программу для станка.Загрузив такую программу, мастер уже ничего не может изменить, ему остаётся только ждать, когда станок, воплощая в дереве всё то, что родилось в голове Василия, выполнит самостоятельно всю работу до конца.Его шкатулки поражают оригинальностью и сложностью деталей, но иконы!..- Когда я вырезал первую свою икону, которую посчитал отвечающей всем православным канонам, то обратился к батюшке в церкви на Липовке, чтобы освятить её. Я ведь делаю не украшения в виде икон, а настоящие иконы. Так вот, отец Владимир, узнав, что я её сделал сам дома, сначала отказывался освятить. Но когда я привёз её в церковь, то все, кто там был в это время, сошлись, чтобы посмотреть на неё, - вспоминает В.Марченко.Он упомянул о том, что некоторые люди, увидев сделанные им иконы, указывают на какие-то, на их взгляд, дефекты: и голова у святого могла бы быть повернута не так, и рот у него несколько скошен.- И я им тогда объясняю, что мои трёхмерные иконы – это точная копия уже существующих икон, написанных красками иконописцами. Я просто не имею права что-то изменять в них.А вот сделать для иконы какой-то особенный киот, то есть раму, я могу. Естественно, что при этом икона и киот должны сочетаться, - поясняет Василий. – Моя самая большая работа – икона с апостолом Андреем. Станок её вырезал 52 часа. Беспрерывно! Я всё это время присматривал за станком – не дай бог, фреза сломается или ещё что-то случится. А над программой, чтобы сделать эту икону, мне пришлось посидеть около 8 месяцев. И это при том, что некоторые «куски» этой программы при помощи интернета я взял уже готовыми. Но тут есть особенность: в интернете частенько попадаются советы с подвохами, с какой-нибудь специально спрятанной ошибкой, чтобы, как я понимаю, не плодить потенциальных конкурентов.Василий относится к этому с пониманием, хотя сам подобного никогда себе не позволит: если опасаешься чего-то, то зачем делиться?Василий Марченко сделал уже несколько десятков икон. Точное количество он и назвать уже не может – не вёл специального учёта.- Даже приблизительно сказать не могу, но для меня это и не важно. Мне приятно, что где-то мои иконы помогают людям жить. По крайней мере, я надеюсь на это, - говорит В.Марченко. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, икона, шкатулка, 3D-принтер, Василий Марченко, «Наши руки не для скуки», умелые руки, станок с ЧПУ Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 194 раза Комментарии