Фея по имени Жанна 🔊 Воспроизвести



«Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ – о ещё одной мастерице из Клайпеды, о которой поведала читательница нашей газеты.



Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят и старше лет) с такими же золотыми руками.



Причём по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, написавших о мастере.



● ● ●



Это рассказ о талантливой клайпедской художнице, создавшей множество арт-объектов, благодаря которым вы можете вернуться в волшебный мир детства или перенестись в прекрасное будущее.



Школа «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) родного города Клайпеды. Сколько лет я не была здесь? Думала, нахлынут воспоминания, мысли призраками проносились в голове. Казалось, стоит переступить порог, и окажусь в прошлом - в детстве. И будет так нестерпимо ощущение его утраты. ● ● ●Это рассказ о талантливой клайпедской художнице, создавшей множество арт-объектов, благодаря которым вы можете вернуться в волшебный мир детства или перенестись в прекрасное будущее.Школа «Сантарвес» (бывшая 23-я средняя школа) родного города Клайпеды. Сколько лет я не была здесь? Думала, нахлынут воспоминания, мысли призраками проносились в голове. Казалось, стоит переступить порог, и окажусь в прошлом - в детстве. И будет так нестерпимо ощущение его утраты.



Через несколько шагов по школе - новые открытия! У подножия главной лестницы из гофрированного картона совершенно реалистичный камин, со множеством деталей. В нём даже горел огонь (ёлочная гирлянда) и лежали поленья (тоже из картона)!



Напротив камина - фольклорный домик с обитателями. Я шла по коридорам школы, а со стен на меня пристально глядели притаившиеся на ветвях (видимо, древа познания) забавные зверюшки - в большинстве своём совы.



Я ловила себя на мысли, что пытаюсь найти двух одинаковых и не могу!







В нашем клубе «Синий троллейбус» совершенно бескорыстно она взяла на себя нелёгкую миссию декоратора. У неё свой узнаваемый стиль, для которого характерно пристальное внимание к деталям и грандиозность размаха.



Её работы поражают воображение! Фонарь в натуральную величину - словно иллюстрация к сборнику Блока. А когда глядишь на граммофон, тоже творение её рук, чудится характерное потрескивание иглы. Кажется, вот-вот зазвучит неповторимый голос Утёсова.



А театральные тумбы, обклеенные афишами, точь-в-точь как те, из моего детства, разгадав секрет которых, я была чемпионом по пряткам!







Участники и гости любят фотографироваться на фоне её работ. Фотографии получаются необыкновенные!



Жанна очень скромный, стеснительный человек, добрый и отзывчивый. Кроме того, она счастливая мама четверых детей!



Жанна - урождённая клайпедчанка, с детства занималась творчеством: оформляла стенгазету в школе, мастерила кукол.



Окончила художественную школу в Клайпеде, затем художественное училище в Киеве. Безудержная фантазия и жажда творчества нашей героини не ограничивается только живописью, а воплощается в различных художественных формах. Она пробовала себя и в изготовлении мебели из подручных средств, и даже обуви.



Похоже, для неё просто не существует границ! Она шьёт народные и карнавальные костюмы, маски, кукол. Изготавливает поролоновые костюмы в человеческий рост!



Истинные болельщики помнят «Нептуна» - забавный талисман одноимённого баскетбольного клуба. Это тоже творение рук нашей героини.



За что бы ни бралась Жанна – всё у неё получается. Она пробовала себя как дизайнер рекламных плакатов, является автором оформления одного из любимых клайпедчанами клубов.



Жанна занимается с детьми в художественной студии школы «Сантарвес». Особого внимания заслуживает её кабинет. Здесь царит атмосфера творчества. Хочешь рисовать – рисуй, хочешь рисовать на стульях – пожалуйста!



Посмотрев работы её учеников, я увидела, что огонь, горящий в её душе, разгорается искрами в душах её учеников.



Энтузиазм Жанны находит отклик и в сердцах коллег. Марина Мотеяускене, учитель истории и искусства, активно помогает Жанне во всех проектах, а вдохновительницей на работу с картоном, по словам Жанны, была её коллега Ирина Тихомирова.



Покидала школу я с тёплым чувством в душе. Щемящее ощущение прошлого отступило. Оказалось, что я всё та же девчонка, что и много лет назад, которой посчастливилось увидеть прекрасное будущее.



Но с первых же шагов в фойе школы меня встретило необыкновенно милое и уже знакомое существо. Это огромная, в человеческий рост фигура собаки! Выполнена она с большим мастерством и скрупулёзностью. Однажды, с виолончелью в лапах, она украшала сцену одного из концертов клуба любителей песен под гитару «Синий троллейбус», членом которого мне посчастливилось быть.Через несколько шагов по школе - новые открытия! У подножия главной лестницы из гофрированного картона совершенно реалистичный камин, со множеством деталей. В нём даже горел огонь (ёлочная гирлянда) и лежали поленья (тоже из картона)!Напротив камина - фольклорный домик с обитателями. Я шла по коридорам школы, а со стен на меня пристально глядели притаившиеся на ветвях (видимо, древа познания) забавные зверюшки - в большинстве своём совы.Я ловила себя на мысли, что пытаюсь найти двух одинаковых и не могу!«Кто эта волшебная фея, превратившая взмахом руки мою школу в сказку, кто этот человек, который превратил меня в маленькую девочку, с восхищением разглядывающую героев сказок и детских снов?» - могла бы воскликнуть я. Но ответ на этот вопрос я уже знала. Мне посчастливилось быть знакомой с этим необыкновенным человеком. Это Жанна Беспалова.В нашем клубе «Синий троллейбус» совершенно бескорыстно она взяла на себя нелёгкую миссию декоратора. У неё свой узнаваемый стиль, для которого характерно пристальное внимание к деталям и грандиозность размаха.Её работы поражают воображение! Фонарь в натуральную величину - словно иллюстрация к сборнику Блока. А когда глядишь на граммофон, тоже творение её рук, чудится характерное потрескивание иглы. Кажется, вот-вот зазвучит неповторимый голос Утёсова.А театральные тумбы, обклеенные афишами, точь-в-точь как те, из моего детства, разгадав секрет которых, я была чемпионом по пряткам!А декорации для новогоднего спектакля! Особенно ослик, который, как живой, умеет вытягивать шею и наклонять голову, когда его ведут под уздцы. И всё это из картона! Её декорации, словно изысканные рамы для живописных полотен, превращают каждый концерт любителей песен под гитару в незабываемое действо.Участники и гости любят фотографироваться на фоне её работ. Фотографии получаются необыкновенные!Жанна очень скромный, стеснительный человек, добрый и отзывчивый. Кроме того, она счастливая мама четверых детей!Жанна - урождённая клайпедчанка, с детства занималась творчеством: оформляла стенгазету в школе, мастерила кукол.Окончила художественную школу в Клайпеде, затем художественное училище в Киеве. Безудержная фантазия и жажда творчества нашей героини не ограничивается только живописью, а воплощается в различных художественных формах. Она пробовала себя и в изготовлении мебели из подручных средств, и даже обуви.Похоже, для неё просто не существует границ! Она шьёт народные и карнавальные костюмы, маски, кукол. Изготавливает поролоновые костюмы в человеческий рост!Истинные болельщики помнят «Нептуна» - забавный талисман одноимённого баскетбольного клуба. Это тоже творение рук нашей героини.За что бы ни бралась Жанна – всё у неё получается. Она пробовала себя как дизайнер рекламных плакатов, является автором оформления одного из любимых клайпедчанами клубов.Жанна занимается с детьми в художественной студии школы «Сантарвес». Особого внимания заслуживает её кабинет. Здесь царит атмосфера творчества. Хочешь рисовать – рисуй, хочешь рисовать на стульях – пожалуйста!Посмотрев работы её учеников, я увидела, что огонь, горящий в её душе, разгорается искрами в душах её учеников.Энтузиазм Жанны находит отклик и в сердцах коллег. Марина Мотеяускене, учитель истории и искусства, активно помогает Жанне во всех проектах, а вдохновительницей на работу с картоном, по словам Жанны, была её коллега Ирина Тихомирова.Покидала школу я с тёплым чувством в душе. Щемящее ощущение прошлого отступило. Оказалось, что я всё та же девчонка, что и много лет назад, которой посчастливилось увидеть прекрасное будущее. Наталия РАМАЙСКАЯ, Клайпеда , специально для «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Сантарвес», «Синий троллейбус», умелые руки, конкурсе «Наши руки не для скуки», Жанна Беспалова Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 83 раза Комментарии