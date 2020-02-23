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«Менделеевым» навеяло

В цикле публикаций в рамках конкурса «Наши руки не для скуки» «Обзор» рассказал и о клайпедской умелице Вере Васильевой, увлекающейся твинингом (создание картин и поделок из цветных полосок бумаги).

В статье «Яйцо Фаберже из …бумаги» говорилось о том, как Вера Петровна открыла для себя такое необычное хобби и каких высот она уже достигла.

Недавно в редакции «Обзора» узнали, что в коллекции В.Васильевой появилась ещё одна поделка, необычная не только по внешнему виду, но и с удивительной предысторией.

- Я давно думала о том, чтобы сделать копию Эйфелевой башни, но не знала как к ней подступиться, как её выстроить, чтобы она максимально точно походила на свою парижскую «сестрицу». Но как-то раз во сне я ясно увидела, как она выглядит – моя Эйфелева башня. Можно сказать, что мне, как и знаменитому химику Менделееву, нужная идея пришла во сне, - рассказала Вера Петровна.
«Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о таких мастерах.

Поэтому, если рядом с вами живёт увлечённый человек с золотыми руками, не ждите, когда к нему придут корреспонденты нашей газеты (мы можем и не узнать о нём, а значит, и многие другие, как в Литве, так и за её пределами!), расскажите об умельце, делающем интереснее свою жизнь и наверняка делящемся своим позитивом с окружающими.

КСТАТИ

А Вера Петровна всё-таки исполнила свою давнюю мечту - сделала из бумажных полосок копию "яйца Фаберже"!

Инф. «Обзора»
Категории: общество
Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Вера Петровна Васильева, твининг, Вера Васильева, Яйцо Фаберже
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206
статья прочитана 106 раз
добавлена сегодня, 23 февраля, 13:00

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