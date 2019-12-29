Яйцо Фаберже из …бумаги 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ – о мастерице из Клайпеды Вере Васильевой.



«Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о мастерах.



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Просто замечательно, когда люди, выйдя на пенсию, не замыкаются в четырёх стенах, не опускают руки, не достают родных своим нытьём, а находят занятие по душе, радуя окружающих своим вдохновением, удивляя энергией и фантазией. Вот такое занятие для души, удивительное дело нашла для себя и клайпедчанка Вера Петровна Васильева. Она делает картины и поделки из цветных полосочек бумаги. «Обзор» напоминает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, рассказавших о мастерах.● ● ●Просто замечательно, когда люди, выйдя на пенсию, не замыкаются в четырёх стенах, не опускают руки, не достают родных своим нытьём, а находят занятие по душе, радуя окружающих своим вдохновением, удивляя энергией и фантазией. Вот такое занятие для души, удивительное дело нашла для себя и клайпедчанка Вера Петровна Васильева. Она делает картины и поделки из цветных полосочек бумаги. - Почему Вы начали заниматься именно таким необычным хобби? - спрашиваю Веру Петровну, которая уже лет пять как вышла на пенсию.



- После выхода на пенсию появилось свободное время. Занималась сначала разным: вязала на спицах, шила, рисовала. И чувствую, что это всё не моё, что-то другое просится. И как-то случайно в «Обзоре» прочитала статью про твининг («кручение бумаги»).



Посмотрела в интернете картинки и поделки по этой технике. Понравилось, заинтересовало. Захотелось попробовать. Начала с самого простого – со снежинок. Стало получаться. Потом небольшие картины пошли, а затем уже поделки – они-то и являются самым сложным для меня.



Работаю под музыку, для души и с удовольствием, отдыхаю во время работы, - поделилась Вера Петровна. – Вот это занятие мне по душе, оно мне интересно. Нашла своё!



Фото автора и семьи Васильевых



Очень многое смотрела поначалу в интернете, выбирала интересные экземпляры. Но всегда вносила что-то своё, - продолжает собеседница. - Сейчас, я занимаюсь бумагой два года, картина или поделка рождается в голове, она просто стоит перед глазами, вижу всё изделие полностью. Не отпускает картинка, пока её не сделаю, пока она не воплотится в реальность. Но для этого надо много предварительной работы проделать. И даже сейчас приходишь к желаемому результату путём проб и ошибок. К своей работе отношусь строго. Надо, чтобы самой понравился результат. Не нравится – не показываю другим.



- Самое сложное для меня, - говорит Вера Петровна, - это момент склеивания. Надо, чтобы клей схватывался моментально. Ведь если клей жидкий, водянистый, то бумага намокает и провисает, намокает и плывёт. И вся работа пропала. Наилучший клей – это литовский «Липалас». Хотя консистенция клея для разной толщины бумаги должна подбираться отдельно.



- Есть ли у Вас любимые работы?



- Все работы одинаково дороги. Не выделяю ни одной. Ни одной не продано, все только дарятся. Много раздарила. Вижу, как люди смотрят на мои работы, вижу их восхищённые глаза – вот и дарю человеку понравившуюся. Все творения хранятся дома.



От автора: Все изделия у Веры Петровны великолепны. Но есть просто изумительные работы. Издали не скажешь, что составлены они из частичек. Смотрится каждая по-особому. Мне очень понравилась картина с ласточками. Действительно, целая картина, причём объёмная. Вера Петровна рассказала, как она создавалась. У работы оказалась просто целая история.



- Мы с мужем уже 16 лет живём в своём доме за Дитувой, что недалеко от Клайпеды. Под крышей нашего дома поселились ласточки. Они радуют нас. Удивительно, но, улетая, они облетают вокруг дома, как бы прощаясь на зиму. А в прошлом году ласточки не прилетели. Скучала по ним. И захотелось о них сделать картину, которая сразу в голове и родилась. Но до работы пришлось много в интернете смотреть про жизнь ласточек, собирать информацию. Думать, как и из чего сделать их гнёзда. Разные виды бумаги на этой работе. Когда всё собралось, то картину с ласточками сделала на одном дыхании. Работа радость принесла. Что получилось – сами видите.



От автора: А получилась настоящая красота.











- Гнездо с ласточками и другая поделка - дерево - заставляют мозг работать. Вообще-то мой кумир - Фаберже. Мечтаю сделать яйцо Фаберже из… бумаги. Чтобы самой ахнуть. Яйцо просто «застряло» в сердце… Разное хочется попробовать – смогу я это сделать или нет. Хочу изучить бумагу, клей, как они работают, чтобы в работе дойти до совершенства.



А ещё есть большая подкова с цветами. Подкова считается символом благополучия. Хочу эту работу подарить газете, чтобы ещё больший успех «Обзор» имел, чтобы принесла подкова газете большую радость и здоровье сотрудникам. Уж как газета этот подарок заберёт – пусть думают (подарок уже в редакции, его можно увидеть на сайте газеты. – Прим. ред.).



«Обзор» очень нравится, особенно его кулинарная страница. Собираю эти страницы, уже есть большой архив. Хочу листы переплести и сделать книгу для близких – на память. Многое на кухне делала из рекомендуемых блюд. Газета помогла во многом.



- Как семья относится к Вашему увлечению?



- Живём примерно в 15 километрах от Клайпеды. Из-за сложностей с ногами я только по дому передвигаюсь. И все материалы для поделок из Клайпеды привозит муж, значит, поддерживает. Мы с ним уже 47 лет вместе. Я больше 40 лет проработала бухгалтером. Он был механиком, 30 лет отдал морю. Сын живёт в Ирландии, есть внук десяти лет.



Есть у нас в доме кабинет на два стола, у каждого свой компьютер – своё рабочее место. Тепло, светло, уютно. Каждый отдыхает за работой. Хорошо, когда у человека есть любимое дело, – это настоящее счастье, – считает Вера Петровна.



И с ней сложно не согласиться.



Фото автора и из архива семьи Васильевых



- После выхода на пенсию появилось свободное время. Занималась сначала разным: вязала на спицах, шила, рисовала. И чувствую, что это всё не моё, что-то другое просится. И как-то случайно в «Обзоре» прочитала статью про твининг («кручение бумаги»).Посмотрела в интернете картинки и поделки по этой технике. Понравилось, заинтересовало. Захотелось попробовать. Начала с самого простого – со снежинок. Стало получаться. Потом небольшие картины пошли, а затем уже поделки – они-то и являются самым сложным для меня.Работаю под музыку, для души и с удовольствием, отдыхаю во время работы, - поделилась Вера Петровна. – Вот это занятие мне по душе, оно мне интересно. Нашла своё!Технология твининга заключается в нарезании бумаги на полоски, примерно по 4 мм; потом полоски накручивают на зубочистку. И надо кручение приклеить быстро, и в нужном месте, чтобы получился нужный рисунок. Плотность бумаги, её качество - разные, есть тонкая или толстая бумага, производители разные, поэтому и раскручивается бумага по-разному – это всё надо учитывать.Очень многое смотрела поначалу в интернете, выбирала интересные экземпляры. Но всегда вносила что-то своё, - продолжает собеседница. - Сейчас, я занимаюсь бумагой два года, картина или поделка рождается в голове, она просто стоит перед глазами, вижу всё изделие полностью. Не отпускает картинка, пока её не сделаю, пока она не воплотится в реальность. Но для этого надо много предварительной работы проделать. И даже сейчас приходишь к желаемому результату путём проб и ошибок. К своей работе отношусь строго. Надо, чтобы самой понравился результат. Не нравится – не показываю другим.- Самое сложное для меня, - говорит Вера Петровна, - это момент склеивания. Надо, чтобы клей схватывался моментально. Ведь если клей жидкий, водянистый, то бумага намокает и провисает, намокает и плывёт. И вся работа пропала. Наилучший клей – это литовский «Липалас». Хотя консистенция клея для разной толщины бумаги должна подбираться отдельно.- Все работы одинаково дороги. Не выделяю ни одной. Ни одной не продано, все только дарятся. Много раздарила. Вижу, как люди смотрят на мои работы, вижу их восхищённые глаза – вот и дарю человеку понравившуюся. Все творения хранятся дома.От автора: Все изделия у Веры Петровны великолепны. Но есть просто изумительные работы. Издали не скажешь, что составлены они из частичек. Смотрится каждая по-особому. Мне очень понравилась картина с ласточками. Действительно, целая картина, причём объёмная. Вера Петровна рассказала, как она создавалась. У работы оказалась просто целая история.- Мы с мужем уже 16 лет живём в своём доме за Дитувой, что недалеко от Клайпеды. Под крышей нашего дома поселились ласточки. Они радуют нас. Удивительно, но, улетая, они облетают вокруг дома, как бы прощаясь на зиму. А в прошлом году ласточки не прилетели. Скучала по ним. И захотелось о них сделать картину, которая сразу в голове и родилась. Но до работы пришлось много в интернете смотреть про жизнь ласточек, собирать информацию. Думать, как и из чего сделать их гнёзда. Разные виды бумаги на этой работе. Когда всё собралось, то картину с ласточками сделала на одном дыхании. Работа радость принесла. Что получилось – сами видите.- Гнездо с ласточками и другая поделка - дерево - заставляют мозг работать. Вообще-то мой кумир - Фаберже. Мечтаю сделать яйцо Фаберже из… бумаги. Чтобы самой ахнуть. Яйцо просто «застряло» в сердце… Разное хочется попробовать – смогу я это сделать или нет. Хочу изучить бумагу, клей, как они работают, чтобы в работе дойти до совершенства.А ещё есть большая подкова с цветами. Подкова считается символом благополучия. Хочу эту работу подарить газете, чтобы ещё больший успех «Обзор» имел, чтобы принесла подкова газете большую радость и здоровье сотрудникам. Уж как газета этот подарок заберёт – пусть думают (подарок уже в редакции, его можно увидеть на сайте газеты. – Прим. ред.).«Обзор» очень нравится, особенно его кулинарная страница. Собираю эти страницы, уже есть большой архив. Хочу листы переплести и сделать книгу для близких – на память. Многое на кухне делала из рекомендуемых блюд. Газета помогла во многом.- Живём примерно в 15 километрах от Клайпеды. Из-за сложностей с ногами я только по дому передвигаюсь. И все материалы для поделок из Клайпеды привозит муж, значит, поддерживает. Мы с ним уже 47 лет вместе. Я больше 40 лет проработала бухгалтером. Он был механиком, 30 лет отдал морю. Сын живёт в Ирландии, есть внук десяти лет.Есть у нас в доме кабинет на два стола, у каждого свой компьютер – своё рабочее место. Тепло, светло, уютно. Каждый отдыхает за работой. Хорошо, когда у человека есть любимое дело, – это настоящее счастье, – считает Вера Петровна.И с ней сложно не согласиться.Фото автора и из архива семьи Васильевых Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Вера Петровна Васильева, твининг Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1198 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 130 раз Комментарии