Некурительных дел мастер 🔊 Воспроизвести Фото из семейного архива



«Обзор» продолжает знакомить читателей с претендентами на победу в конкурсе «Наши руки не для скуки». Наш сегодняшний рассказ по сложившейся уже традиции, которую «Обзор» считает очень даже замечательной, поскольку надеется с её помощью «разбудить» и другие регионы Литвы, ещё об одном представителе племени народных мастеров из Клайпеды.



Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят и старше лет) с такими же золотыми руками, достигших в своём увлечении мастерства самого высокого уровня.



Может быть, один из таких рассказов подтолкнёт кого-то из наших читателей к творчеству и новым возможностям. И это - не только на время нашего сидения на карантине. Напомним, что «Обзор» в рамках данного конкурса представляет людей золотого возраста (пятьдесят и старше лет) с такими же золотыми руками, достигших в своём увлечении мастерства самого высокого уровня.Может быть, один из таких рассказов подтолкнёт кого-то из наших читателей к творчеству и новым возможностям. И это - не только на время нашего сидения на карантине.



● ● ●



Порой жизнь поворачивается к нам изнанкой. Так случилось пять лет назад и с клайпедчанином Ричардом. После сложной операции и полугодового пребывания в больнице пришлось заново учиться дышать, говорить, ходить.



После возвращения домой трудно было осознать, что прежней жизни уже не будет, привыкнуть к этому было трудно. И началась пора депрессии, из которой выбираться было невероятно сложно.



Помогло случайное увлечение. У него была небольшая коллекция курительных трубок, которые ему дарили друзья и родные, зная, что он курит трубку.



Как-то, блуждая по страницам интернета, он нашёл интересную статью об истории появления трубок, начал переписываться в социальной сети Facebook с другими коллекционерами, а потом увлёкся и технологией их изготовления. Это отвлекало от грустных мыслей. Захотелось попробовать самому.



Начал с простейшего – вырезал и вытачивал трубки из кукурузных початков, дополняя их бамбуковыми мундштуками. Для большей привлекательности и весёлости красил их разными яркими красками.



Потом решился из выкопанного корня засохшего куста розы изготовить трубку самостоятельно; стал искать старые корни засохших кустарников и вытачивал трубки из них.



Для этого пришлось с помощью интернета приобрести пару небольших станков для сверления и выпиливания, потому что имеющихся инструментов не хватало для обработки материала.



Дерево для изготовления трубок надо очень долго готовить (вымачивать, закаливать, сушить), прежде чем начнёшь из него вытачивать трубку, поэтому проще было приобрести в интернет-магазине уже специальные деревянные заготовки - из особого дерева.



Самое любимое занятие для Ричарда – это придумывание оригинальной формы новой трубки – её чаши и художественная декоративная обработка уже выточенной люльки (так в разговорной речи у славян называется трубка).



Вообще-то, трубки имеют особые названия в зависимости от формы, а размер чаши зависит от сорта используемого табака. Словом, тонкостей в этом деле много.



Но сколько времени, терпения, внимания и кропотливой работы требуется для воспроизведения придуманной красоты в деревянном бруске! Порой бывает, что чуть-чуть промахнёшься с расположением отверстия, а точность здесь должна быть до миллиметра, и нет уже нужного угла и точного совпадения деталей, и всё. Начинай с самого начала!



Ричард любит дарить свои изделия близким и наслаждаться их радостью. Поэтому у него на данный момент всего-то пара десятков своих трубок.



Надо особо подчеркнуть, что наш рассказ – это никак не пропаганда курения, а повествование об особом виде искусства с очень давней, многовековой, историей.



Вы можете себе представить Шерлока Холмса, того, настоящего, а не его вариаций на современной почве, без его знаменитых кепи и трубки?! Кто не зачитывался рассказами Конан Дойла, однако многих ли это подвигло к непременному курению трубок? И вообще – курению?



Если у человека есть не только голова на плечах, но и мозги в этой голове, то он всегда легко сможет отличить (как в нашем случае) красивую трубку, созданную мастером с большой выдумкой, от пропаганды курения.



Нужно также отметить, что нашему мастеру очень хочется найти единомышленников, возможно, даже и в Клайпеде, с кем можно было бы поделиться и обсудить своё увлечение, показать свои работы.



«Обзор» особо подчёркивает, что по итогам конкурса имена победителей будут объявлены в двух номинациях – как среди самих народных умельцев, так и среди наших добровольных помощников, написавших о мастере.● ● ●Порой жизнь поворачивается к нам изнанкой. Так случилось пять лет назад и с клайпедчанином Ричардом. После сложной операции и полугодового пребывания в больнице пришлось заново учиться дышать, говорить, ходить.После возвращения домой трудно было осознать, что прежней жизни уже не будет, привыкнуть к этому было трудно. И началась пора депрессии, из которой выбираться было невероятно сложно.Помогло случайное увлечение. У него была небольшая коллекция курительных трубок, которые ему дарили друзья и родные, зная, что он курит трубку.Как-то, блуждая по страницам интернета, он нашёл интересную статью об истории появления трубок, начал переписываться в социальной сети Facebook с другими коллекционерами, а потом увлёкся и технологией их изготовления. Это отвлекало от грустных мыслей. Захотелось попробовать самому.Начал с простейшего – вырезал и вытачивал трубки из кукурузных початков, дополняя их бамбуковыми мундштуками. Для большей привлекательности и весёлости красил их разными яркими красками.Потом решился из выкопанного корня засохшего куста розы изготовить трубку самостоятельно; стал искать старые корни засохших кустарников и вытачивал трубки из них.Для этого пришлось с помощью интернета приобрести пару небольших станков для сверления и выпиливания, потому что имеющихся инструментов не хватало для обработки материала.Дерево для изготовления трубок надо очень долго готовить (вымачивать, закаливать, сушить), прежде чем начнёшь из него вытачивать трубку, поэтому проще было приобрести в интернет-магазине уже специальные деревянные заготовки - из особого дерева.Самое любимое занятие для Ричарда – это придумывание оригинальной формы новой трубки – её чаши и художественная декоративная обработка уже выточенной люльки (так в разговорной речи у славян называется трубка).Вообще-то, трубки имеют особые названия в зависимости от формы, а размер чаши зависит от сорта используемого табака. Словом, тонкостей в этом деле много.Но сколько времени, терпения, внимания и кропотливой работы требуется для воспроизведения придуманной красоты в деревянном бруске! Порой бывает, что чуть-чуть промахнёшься с расположением отверстия, а точность здесь должна быть до миллиметра, и нет уже нужного угла и точного совпадения деталей, и всё. Начинай с самого начала!Ричард любит дарить свои изделия близким и наслаждаться их радостью. Поэтому у него на данный момент всего-то пара десятков своих трубок.Надо особо подчеркнуть, что наш рассказ – это никак не пропаганда курения, а повествование об особом виде искусства с очень давней, многовековой, историей.Вы можете себе представить Шерлока Холмса, того, настоящего, а не его вариаций на современной почве, без его знаменитых кепи и трубки?! Кто не зачитывался рассказами Конан Дойла, однако многих ли это подвигло к непременному курению трубок? И вообще – курению?Если у человека есть не только голова на плечах, но и мозги в этой голове, то он всегда легко сможет отличить (как в нашем случае) красивую трубку, созданную мастером с большой выдумкой, от пропаганды курения.Нужно также отметить, что нашему мастеру очень хочется найти единомышленников, возможно, даже и в Клайпеде, с кем можно было бы поделиться и обсудить своё увлечение, показать свои работы. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: конкурс, «Наши руки не для скуки», умелые руки, Ричард, трубки, курительная Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 173 раза Комментарии