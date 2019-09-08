Дарить людям радость! 🔊 Воспроизвести







Вот и закончились замечательные тёплые летние денёчки, подходит к завершению пора отпусков. Вероятно, пришло время спокойно и обстоятельно рассказать о некоторых приятных впечатлениях лета.



Предлагаю читателям узнать не только о выставке удивительных авторских работ кукол ручной работы, организованной в августе в Клайпеде русской общиной «Лада» при поддержке Центра национальных культур, а немножко познакомиться и с историей изготовления кукол, полнее узнать об этой стороне работы клайпедской русской общины.



А поможет нам в этом руководитель общины Светлана Васичкина, ведь именно её работы составляют добрую часть выставки.



- Светлана Николаевна, что стало толчком к изготовлению кукол? – спрашиваю у основателя необычного направления – полезного проведения свободного времени - в приморском городе. Предлагаю читателям узнать не только о выставке удивительных авторских работ кукол ручной работы, организованной в августе в Клайпеде русской общиной «Лада» при поддержке Центра национальных культур, а немножко познакомиться и с историей изготовления кукол, полнее узнать об этой стороне работы клайпедской русской общины.А поможет нам в этом руководитель общины Светлана Васичкина, ведь именно её работы составляют добрую часть выставки.



Благодаря Интернету, я вышла на международный клуб «Кукольная мастерская». Я стала обучаться онлайн, покупать мастер-классы и книги, посещать выставки. Так появился первый Мишка Тедди. Кривой и несуразный. Мне пришлось больше года осваивать эту технику, ведь в каждом Мишке заложено не только внешнее сходство с оригиналом, который появился в начале прошлого века, не только целая система и техническое оснащение игрушки (у Мишки двигаются голова и все лапки), но и личное, своё видение, любовь и тепло мастера.



Но самое важное, что именно сейчас меня подтолкнуло на это творчество, – рекомендация врачей заняться мелкой моторикой. И, честно скажу, я спасла руки. За три года работы к моим пальчикам вернулась подвижность. Но!.. Ежедневное сидение за своими работами – это малоподвижное действо. Женщины меня поймут. Лишний вес.



Если же вспомнить самые истоки, то ровно 50 лет тому назад мама привела меня в кружок кукольного театра в Клуб ЦБК. Участие в этом кружке определило мою профессию – я режиссёр и применяю свою профессию вот уже более 35 лет. А первый Мишка, который мне достался тогда в спектакле, и ожил в моих руках, сегодня «вдыхает» жизнь в мои игрушки. Кстати, когда я руководила своим первым кукольным театром, все игрушки на руку делала тоже сама. На заказ тоже было сделано несколько наборов к русским сказкам.



Татьяна Легензова, вязаные крючком зверушки







- В каких техниках сделаны поделки, как шло обучение этим техникам?



- Мои куклы сделаны в разных техниках, которые я тоже освоила, благодаря мастерам-кукольникам всего мира. Это грунтованный текстиль, полимерная глина, работа с мехом, картоном, ватой (старинная техника, в которой делали в 30-е годы Дедов Морозов и Снегурочек), работа с фомом (вулканическая бумага) и множество других.



- Знаю, что Вам уже заказывают изделия определённого направления. А как возникает мысль о создании той или иной поделки, кроме заказанных. Расскажите, пожалуйста, о некоторых интересных случаях.



- Один пример. После фестиваля национальных культур мне захотелось создать коллекцию представителей общин, зарегистрированных и активно действующих в Клайпеде. Владею техникой работы с полимерной глиной. И у меня получились вполне милые фигурки, в национальных костюмах, которые у приобрел Центр национальных культур. Было даже так, что я вставала ночью, чтобы воплотить свои мысли в очередную фигурку.



Для детской больницы я придумала целый настольный сказочный мир, в котором поселились в огромном трехэтажном тереме более 20 персонажей.



Идеи приходят неожиданно. Так возникли герои добрых сказок: «Незнайка и его друзья», «Волшебник изумрудного города», «Чиполлино». НО самый мой любимый персонаж – Аватар. Этот образ я вынашивала и воплощала больше полугода.



Когда меня спрашивают, сколько по времени уходит на одну куклу, я всегда отвечаю: «От 4 часов до 4 месяцев, в зависимости от сложности самой работы».



Ирина Сазонова. Сухое валяние - кошечки







- Если навскидку, то в каких странах есть Ваши изделия?



- Израиль, Америка, Россия, Украина, Польша, Беларусь, Латвия. И это только те, что я помню. Думаю, это не полный список.



- Работы членов клуба свободного времени «Жар-птица» были на выставке, расскажите о них.



- Мои ученицы и великие помощницы из клуба «Жар-птица» очень активно помогают мне в подготовке не самых сложных поделок для наших благотворительных ярмарок. Но каждая из них тоже себе выбрала свое направление и выбрала свои техники, в которых они работают дома, и приносят свои работы. На выставке предоставлены работы, связанные крючком Татьяной Легензовой, связанные спицами Еленой Абрицкой, мишки Тедди Ирины Сазоновой. Потрясающие работы! Их очень любят дети.



Нашему клубу в следующем году исполняется 10 лет. За это время из-под рук моих дорогих женщин вышло более трёх тысяч игрушек. Кто-то приходил и уходил по разным причинам (в основном по болезни или в силу возраста), кто-то остался с нами до сих пор. Но их труд оценить невозможно – это Божий дар доброты и стремления дарить людям радость. Хочу вспомнить добрым словом: Ларису Белицину, чьи вязаные Зайки и Мишутки все до единого находили своих хозяев на каждой ярмарке, Майю Сафонову, которая крючком вяжет потрясающих зверушек. Каждая из них - произведение искусства!



С первых дней активным помощником и нашей душой является Раиса Гродене. Недавно к нам пришли Галина Сережкина и Тамара Кобрина. Есть в нашем клубе свой поэт. Её стихи сейчас звучат на вечерах клуба «Среда». Ангелина Лактионова учила нас работе с шелком, читала нам стихи и рассказывала весёлые истории, легко зарифмовывая их в четверостишья. И что приятно, все бывшие и сегодняшние члены клуба всегда приходят на наши ярмарки, чтобы поддержать, а если нужно помочь (Напомним, средства от продажи поделок на ярмарках идут на приобретения необходимого в городскую детскую больницу).



Ирина Сазонова. Мишки Тедди







- А как собирается материал для изготовления поделок?



- Мы закупаем все материалы в магазинах, заказываем в Интернете. Мы фактически не пользуемся старыми тряпочками. Я это делаю сознательно – нашими поделками играют дети. А многие современные дети подвержены аллергическим заболеваниям. Мы не хотим, чтобы наши игрушки доставляли неприятность в этом направлении. Да, это дорого, хлопотно, но разве в этом дело? Мы продаем наши поделки на ярмарках. Много лет мы покупали в детскую городскую больницу на собранные средства, оборудование, делали целые города и кукольные наборы в кабинет кинезиотерапии (восстановление мелкой моторики). И мы счастливы, что маленькие пациенты больницы быстрее выздоравливают, когда к ним в руки попадают наши куклы и игрушки.



- Расскажите о других своих выставках.



- За весь период активного создания кукол у меня было 5 персональных выставок. На конкурсе «Время кукол» в Санкт-Петербурге я получила Диплом победителя в номинации «Друзья Мишек Тедди, не похожие на мишек».



Многие спрашивают: Зачем всё это нужно? Не могу объяснить и не могу остановиться. Вероятно, когда уйду на пенсию, будет чем заняться….



А ведь для многих мастеров – это источник дохода. Ну вот, будет ещё одна профессия.



Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА,



"Обзор"



Фото автора и предоставленные Светланой Васичкиной



- Я всегда хотела заниматься рукотворным творчеством. Искала себя в разных направлениях: писала картины, делала картины из кожи, плела броши из макраме, освоила технику канзаши, пэчворк, вышивку, вязание на спицах и крючком. Когда организовался клуб свободного дня «Жар Птица» при общине, мы пробовали разные техники, делились навыками и умениями друг с другом. Появилось желание узнать больше и научить этим знаниям своих женщин из клуба.Благодаря Интернету, я вышла на международный клуб «Кукольная мастерская». Я стала обучаться онлайн, покупать мастер-классы и книги, посещать выставки. Так появился первый Мишка Тедди. Кривой и несуразный. Мне пришлось больше года осваивать эту технику, ведь в каждом Мишке заложено не только внешнее сходство с оригиналом, который появился в начале прошлого века, не только целая система и техническое оснащение игрушки (у Мишки двигаются голова и все лапки), но и личное, своё видение, любовь и тепло мастера.Но самое важное, что именно сейчас меня подтолкнуло на это творчество, – рекомендация врачей заняться мелкой моторикой. И, честно скажу, я спасла руки. За три года работы к моим пальчикам вернулась подвижность. Но!.. Ежедневное сидение за своими работами – это малоподвижное действо. Женщины меня поймут. Лишний вес.Если же вспомнить самые истоки, то ровно 50 лет тому назад мама привела меня в кружок кукольного театра в Клуб ЦБК. Участие в этом кружке определило мою профессию – я режиссёр и применяю свою профессию вот уже более 35 лет. А первый Мишка, который мне достался тогда в спектакле, и ожил в моих руках, сегодня «вдыхает» жизнь в мои игрушки. Кстати, когда я руководила своим первым кукольным театром, все игрушки на руку делала тоже сама. На заказ тоже было сделано несколько наборов к русским сказкам.- Мои куклы сделаны в разных техниках, которые я тоже освоила, благодаря мастерам-кукольникам всего мира. Это грунтованный текстиль, полимерная глина, работа с мехом, картоном, ватой (старинная техника, в которой делали в 30-е годы Дедов Морозов и Снегурочек), работа с фомом (вулканическая бумага) и множество других.- Один пример. После фестиваля национальных культур мне захотелось создать коллекцию представителей общин, зарегистрированных и активно действующих в Клайпеде. Владею техникой работы с полимерной глиной. И у меня получились вполне милые фигурки, в национальных костюмах, которые у приобрел Центр национальных культур. Было даже так, что я вставала ночью, чтобы воплотить свои мысли в очередную фигурку.Для детской больницы я придумала целый настольный сказочный мир, в котором поселились в огромном трехэтажном тереме более 20 персонажей.Идеи приходят неожиданно. Так возникли герои добрых сказок: «Незнайка и его друзья», «Волшебник изумрудного города», «Чиполлино». НО самый мой любимый персонаж – Аватар. Этот образ я вынашивала и воплощала больше полугода.Когда меня спрашивают, сколько по времени уходит на одну куклу, я всегда отвечаю: «От 4 часов до 4 месяцев, в зависимости от сложности самой работы».- Израиль, Америка, Россия, Украина, Польша, Беларусь, Латвия. И это только те, что я помню. Думаю, это не полный список.- Мои ученицы и великие помощницы из клуба «Жар-птица» очень активно помогают мне в подготовке не самых сложных поделок для наших благотворительных ярмарок. Но каждая из них тоже себе выбрала свое направление и выбрала свои техники, в которых они работают дома, и приносят свои работы. На выставке предоставлены работы, связанные крючком Татьяной Легензовой, связанные спицами Еленой Абрицкой, мишки Тедди Ирины Сазоновой. Потрясающие работы! Их очень любят дети.Нашему клубу в следующем году исполняется 10 лет. За это время из-под рук моих дорогих женщин вышло более трёх тысяч игрушек. Кто-то приходил и уходил по разным причинам (в основном по болезни или в силу возраста), кто-то остался с нами до сих пор. Но их труд оценить невозможно – это Божий дар доброты и стремления дарить людям радость. Хочу вспомнить добрым словом: Ларису Белицину, чьи вязаные Зайки и Мишутки все до единого находили своих хозяев на каждой ярмарке, Майю Сафонову, которая крючком вяжет потрясающих зверушек. Каждая из них - произведение искусства!С первых дней активным помощником и нашей душой является Раиса Гродене. Недавно к нам пришли Галина Сережкина и Тамара Кобрина. Есть в нашем клубе свой поэт. Её стихи сейчас звучат на вечерах клуба «Среда». Ангелина Лактионова учила нас работе с шелком, читала нам стихи и рассказывала весёлые истории, легко зарифмовывая их в четверостишья. И что приятно, все бывшие и сегодняшние члены клуба всегда приходят на наши ярмарки, чтобы поддержать, а если нужно помочь (Напомним, средства от продажи поделок на ярмарках идут на приобретения необходимого в городскую детскую больницу).- Мы закупаем все материалы в магазинах, заказываем в Интернете. Мы фактически не пользуемся старыми тряпочками. Я это делаю сознательно – нашими поделками играют дети. А многие современные дети подвержены аллергическим заболеваниям. Мы не хотим, чтобы наши игрушки доставляли неприятность в этом направлении. Да, это дорого, хлопотно, но разве в этом дело? Мы продаем наши поделки на ярмарках. Много лет мы покупали в детскую городскую больницу на собранные средства, оборудование, делали целые города и кукольные наборы в кабинет кинезиотерапии (восстановление мелкой моторики). И мы счастливы, что маленькие пациенты больницы быстрее выздоравливают, когда к ним в руки попадают наши куклы и игрушки.- За весь период активного создания кукол у меня было 5 персональных выставок. На конкурсе «Время кукол» в Санкт-Петербурге я получила Диплом победителя в номинации «Друзья Мишек Тедди, не похожие на мишек».Многие спрашивают: Зачем всё это нужно? Не могу объяснить и не могу остановиться. Вероятно, когда уйду на пенсию, будет чем заняться….А ведь для многих мастеров – это источник дохода. Ну вот, будет ещё одна профессия. "Обзор" Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: Куклы, Светлана Васичкина, Мишка Тедди, «Кукольная мастерская» География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 181 раз Комментарии