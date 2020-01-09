Президент: Я. Наркевич трудоустроил в секторе транспорта 20 человек, связанных с ИАПЛ /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский президент Гитанас Науседа заявил, что министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич "трудоустроил" минимум 20 однопартийцев и связанных с ними людей в предприятиях, починенных министерству.



В интервью радиостанции LRT глава государства заявил в четверг, что Я. Наркевич является "человеком, который трудоустроил уже минимум 20 своих приятелей по партии или людей, связанных с членами партии, на предприятиях, находящихся в диспозиции министерства".



Г. Науседа не раз призывал Я. Наркевича, делегированного Избирательной акцией поляков Литвы -Союзом христианских семей, уйти в отставку. Правящая коалиция намерена рассмотреть вопрос будущего министра на следующей неделе.



Президент сказал, что вопрос об увольнении министра сначала должен быть адресован самому премьеру, поскольку он является непосредственным руководителем Я. Наркевича. В четверг литовский президент Гитанас Науседа заявил, что министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич "трудоустроил" минимум 20 однопартийцев и связанных с ними людей в предприятиях, починенных министерству.В интервью радиостанции LRT глава государства заявил в четверг, что Я. Наркевич является "человеком, который трудоустроил уже минимум 20 своих приятелей по партии или людей, связанных с членами партии, на предприятиях, находящихся в диспозиции министерства".Г. Науседа не раз призывал Я. Наркевича, делегированного Избирательной акцией поляков Литвы -Союзом христианских семей, уйти в отставку. Правящая коалиция намерена рассмотреть вопрос будущего министра на следующей неделе.Президент сказал, что вопрос об увольнении министра сначала должен быть адресован самому премьеру, поскольку он является непосредственным руководителем Я. Наркевича. "Можно, конечно, прикрываться правящей коалицией, но вероятно никто не освободит и премьера от принятия того или иного решения, и сделать это нужно как можно быстрее", – считает Г. Науседа.



"Давайте поймем одно – в данном случае, возможно со стороны хотят создать впечатление того, что это президент борется с правящей коалицией. Ну, господа, вы ошибаетесь. Вы боретесь с избирателями, и мне кажется, что результат этой борьбы будет совершенно ясным через девять месяцев", – сказал он, имея в виду предстоящие парламентские выборы.



Глава государства сказал, что случай Я. Наркевича прежде всего вопрос моральной и политической ответственности, и если он не будет решен, то это породит новые вопросы.



"У общественности могут возникнуть и другие вопросы, а почему этого министра так защищают, может он может что-то сказать в том случае, если будет уволен?", – добавил президент.



"Эти национальный особенности асфальтирования дорог, этот пузырь, может раздуваться, раздуваться и в один прекрасный день взорвется, забрызгав всех", – сказал Г. Науседа.



Президент неоднократно призывал к отставке делегированного Избирательной акцией поляков Литвы-Христианским союзом семей министра транспорта и коммуникаций, который подвергся критике в связи с увольнением правления АО Lietuvos pastas (Почта Литвы), за обстоятельства проживания в гостинице парламента, за поведение во время деловых поездок за границу и распределения средств на асфальтирование дорог.



Дополнительные деньги на дорожные работы были выделены избирательному округу, где избирался Я.Наркевич, а также для улицы, на которой живёт премьер-министр Саулюс Сквернялис.



* * *



Лидер правящего Литовского союза "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис отметает претензии в адрес министра транспорта в связи с трудоустроенными последним однопартийцами.



Р. Карбаускис утверждает, что у министра должны быть люди, которым он может довериться в работе.



"У министра обязательно должны быть люди, с которыми он может работать", – заявил в четверг лидер "аграриев" BNS.



Он отметил, что Ярослав Наркевич, возглавивший в августе министерство коммуникаций и транспорта, обнаружил "полный беспорядок", срочно требовалось предотвратить путь некоторыми уже подготовленным решениям.



По словам Р. Кабраускиса, в транспортном секторе было трудоустроено много людей, которые были напрямую связаны с бывшим министром Рокасом Масюлисом.



"Эта ситуация, которая имеется в этом министерстве и в подчиненных ему предприятиях, мы уже давно констатировали, что в них трудоустроено много людей, которые напрямую связаны с Рокасом Масюлисом – они вместе учились, или работали вместе с ним, либо являются личными друзьями. (...) Сейчас приходит министр, получает политическую ответственность за министерство, и ему выражаются претензии о том, что он пытается сделать в этой системе, чтобы в этой структуре были хоть сколько то знакомые, надежные люди", – сказал BNS Р. Карбаускис.



"Прежнему министру почему-то никто не выдвигал этих претензий, а там просто сотни людей, которые напрямую связаны с ним (Р. Масюлисом – BNS)", – утверждает политик.



По его словам, странно звучат претензии и в отношении трудоустройства членов Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, когда "есть тысячи людей консерваторов, социал-демократов и либералов в государственном аппарате управления".



"Работая в течение этих трех лет, мы столкнулись с одной проблемой – мы принимаем много важных политических решений, но нас саботируют в аппарате госуправлении люди, у которых есть прямая политическая заинтересованность в том, чтобы на не удалось реализовать эти решения", – сказал BNS Р. Карбаускас. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: отставка, президент, деньги, визит, коалиция, министр, Томашевский, Карбаускис, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии