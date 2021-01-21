«Я посмотрел фильм и...»: «Мэри Поппинс возвраща́ется», 2018

Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.
Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?
А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор.
«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешённый вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.
Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>
«Мэри Поппинс возвраща́ется» (англ. Mary Poppins Returns) — музыкальный фильм, основанный на серии книг Памелы Трэверс о няне-волшебнице Мэри Поппинс, а также сиквел знаменитого анимационно-игрового фильма 1964 года.
Роль главной героини исполнила Эмили Блант. В остальных ролях снялись Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери, Колин Ферт и Мерил Стрип.
Действие картины происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне 1930-х годов. Мэри Поппинс, бывшая няня Джейн и Майкла Бэнксов, возвращается в дом год спустя после смерти жены Майкла.
Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря 2018 года, а в России — 3 января 2019 года.
Фильм собрал в мировом прокате 349,5 млн. долларов и получил в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили игру актёров (особенно Блант), режиссуру, саундтрек, музыкальные номера, дизайн костюмов, визуальные эффекты и ностальгическое настроение.
Национальный совет кинокритиков США и Американский институт кино включили «Мэри Поппинс возвращается» в список десяти лучших фильмов 2018 года.
Картина получила четыре номинации на 76-й премии «Золотой глобус» (включая лучший фильм — комедия или мюзикл), девять на 24-й премии «Выбор критиков», три на 72-й премии BAFTA и номинацию Гильдии киноактёров США в категории «лучшая актриса» для Эмили Блант. Фильм также удостоился четырёх номинаций на премию Оскар-2019 за лучшую музыку к фильму, лучшую песню к фильму («The Place Where Lost Things Go»), за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.
********
Это произведение - продолжение классического фильма Мэри Поппинс (Mary Poppins 1964). Действие происходит всё там же в доме № 17 в Вишнёвом переулке. Мэри прилетает воспитать новое поколение семьи Бэнкс.
Забавно, что, когда писался сценарий для самого первого фильма "Мэри Поппинс", Уолт Дисней - лично! - предложил роль главной героини актрисе Джули Эндрюс. Та ответила, что беременна и принять участие в съёмках не сможет. Дисней так хотел, чтобы роль Мэрри Поппинс исполнила именно Эндрюс, что отложил начало съёмок до того момента, когда актриса будет в состоянии вернуться на съёмочную площадку.
Аналогичная история произошла и с этим фильмом. Когда проект был объявлен, съёмки пришлось отложить из-за беременности Эмили Блант, утверждённой на роль главной героини.
Сами приключения очень напоминают оригинальный фильм, однако в продолжение вложили аж 130 миллионов, поэтому волшебство и анимация на высшем уровне. Так, что если вам надо, чтоб кто-то присмотрел за вашими детьми 2 часа, это смело можно доверить этому фильму!
Моя оценка - 7 баллов из 10.
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/933182/
Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>
* * *
«Мэри Поппинс возвраща́ется» (англ. Mary Poppins Returns) — музыкальный фильм, основанный на серии книг Памелы Трэверс о няне-волшебнице Мэри Поппинс, а также сиквел знаменитого анимационно-игрового фильма 1964 года.
Роль главной героини исполнила Эмили Блант. В остальных ролях снялись Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери, Колин Ферт и Мерил Стрип.
Действие картины происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне 1930-х годов. Мэри Поппинс, бывшая няня Джейн и Майкла Бэнксов, возвращается в дом год спустя после смерти жены Майкла.
Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря 2018 года, а в России — 3 января 2019 года.
Фильм собрал в мировом прокате 349,5 млн. долларов и получил в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили игру актёров (особенно Блант), режиссуру, саундтрек, музыкальные номера, дизайн костюмов, визуальные эффекты и ностальгическое настроение.
Национальный совет кинокритиков США и Американский институт кино включили «Мэри Поппинс возвращается» в список десяти лучших фильмов 2018 года.
Картина получила четыре номинации на 76-й премии «Золотой глобус» (включая лучший фильм — комедия или мюзикл), девять на 24-й премии «Выбор критиков», три на 72-й премии BAFTA и номинацию Гильдии киноактёров США в категории «лучшая актриса» для Эмили Блант. Фильм также удостоился четырёх номинаций на премию Оскар-2019 за лучшую музыку к фильму, лучшую песню к фильму («The Place Where Lost Things Go»), за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.
********
"Everything is possible, even the impossible."
Mary Poppins
Mary Poppins
Это произведение - продолжение классического фильма Мэри Поппинс (Mary Poppins 1964). Действие происходит всё там же в доме № 17 в Вишнёвом переулке. Мэри прилетает воспитать новое поколение семьи Бэнкс.
Забавно, что, когда писался сценарий для самого первого фильма "Мэри Поппинс", Уолт Дисней - лично! - предложил роль главной героини актрисе Джули Эндрюс. Та ответила, что беременна и принять участие в съёмках не сможет. Дисней так хотел, чтобы роль Мэрри Поппинс исполнила именно Эндрюс, что отложил начало съёмок до того момента, когда актриса будет в состоянии вернуться на съёмочную площадку.
Аналогичная история произошла и с этим фильмом. Когда проект был объявлен, съёмки пришлось отложить из-за беременности Эмили Блант, утверждённой на роль главной героини.
Сами приключения очень напоминают оригинальный фильм, однако в продолжение вложили аж 130 миллионов, поэтому волшебство и анимация на высшем уровне. Так, что если вам надо, чтоб кто-то присмотрел за вашими детьми 2 часа, это смело можно доверить этому фильму!
Моя оценка - 7 баллов из 10.
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/933182/