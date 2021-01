«Я посмотрел фильм и...»: «Мэри Поппинс возвраща́ется», 2018 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце, как и ожидалось, не задержалось над литовским горизонтом, и в Литве снова карантин, уже опробованный населением нашей страны в прошлом году.



Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?



А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор. Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.



Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь



* * *



«Мэри Поппинс возвраща́ется» (англ. Mary Poppins Returns) — музыкальный фильм, основанный на серии книг Памелы Трэверс о няне-волшебнице Мэри Поппинс, а также сиквел знаменитого анимационно-игрового фильма 1964 года.



Роль главной героини исполнила Эмили Блант. В остальных ролях снялись Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери, Колин Ферт и Мерил Стрип.



Действие картины происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне 1930-х годов. Мэри Поппинс, бывшая няня Джейн и Майкла Бэнксов, возвращается в дом год спустя после смерти жены Майкла.



Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря 2018 года, а в России — 3 января 2019 года.



Фильм собрал в мировом прокате 349,5 млн. долларов и получил в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили игру актёров (особенно Блант), режиссуру, саундтрек, музыкальные номера, дизайн костюмов, визуальные эффекты и ностальгическое настроение.



Национальный совет кинокритиков США и Американский институт кино включили «Мэри Поппинс возвращается» в список десяти лучших фильмов 2018 года.



Картина получила четыре номинации на 76-й премии «Золотой глобус» (включая лучший фильм — комедия или мюзикл), девять на 24-й премии «Выбор критиков», три на 72-й премии BAFTA и номинацию Гильдии киноактёров США в категории «лучшая актриса» для Эмили Блант. Фильм также удостоился четырёх номинаций на премию Оскар-2019 за лучшую музыку к фильму, лучшую песню к фильму («The Place Where Lost Things Go»), за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.



********



"Everything is possible, even the impossible."



Mary Poppins



Это произведение - продолжение классического фильма Мэри Поппинс (Mary Poppins 1964). Действие происходит всё там же в доме № 17 в Вишнёвом переулке. Мэри прилетает воспитать новое поколение семьи Бэнкс.



Забавно, что, когда писался сценарий для самого первого фильма "Мэри Поппинс", Уолт Дисней - лично! - предложил роль главной героини актрисе Джули Эндрюс. Та ответила, что беременна и принять участие в съёмках не сможет. Дисней так хотел, чтобы роль Мэрри Поппинс исполнила именно Эндрюс, что отложил начало съёмок до того момента, когда актриса будет в состоянии вернуться на съёмочную площадку.



Аналогичная история произошла и с этим фильмом. Когда проект был объявлен, съёмки пришлось отложить из-за беременности Эмили Блант, утверждённой на роль главной героини.



Сами приключения очень напоминают оригинальный фильм, однако в продолжение вложили аж 130 миллионов, поэтому волшебство и анимация на высшем уровне. Так, что если вам надо, чтоб кто-то присмотрел за вашими детьми 2 часа, это смело можно доверить этому фильму!



Моя оценка - 7 баллов из 10.



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/933182/



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешённый вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> «Мэри Поппинс возвраща́ется» (англ. Mary Poppins Returns) — музыкальный фильм, основанный на серии книг Памелы Трэверс о няне-волшебнице Мэри Поппинс, а также сиквел знаменитого анимационно-игрового фильма 1964 года.Роль главной героини исполнила Эмили Блант. В остальных ролях снялись Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс, Дик Ван Дайк, Анджела Лэнсбери, Колин Ферт и Мерил Стрип.Действие картины происходит через 25 лет после событий первого фильма, в Лондоне 1930-х годов. Мэри Поппинс, бывшая няня Джейн и Майкла Бэнксов, возвращается в дом год спустя после смерти жены Майкла.Мировая премьера фильма состоялась 19 декабря 2018 года, а в России — 3 января 2019 года.Фильм собрал в мировом прокате 349,5 млн. долларов и получил в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили игру актёров (особенно Блант), режиссуру, саундтрек, музыкальные номера, дизайн костюмов, визуальные эффекты и ностальгическое настроение.Национальный совет кинокритиков США и Американский институт кино включили «Мэри Поппинс возвращается» в список десяти лучших фильмов 2018 года.Картина получила четыре номинации на 76-й премии «Золотой глобус» (включая лучший фильм — комедия или мюзикл), девять на 24-й премии «Выбор критиков», три на 72-й премии BAFTA и номинацию Гильдии киноактёров США в категории «лучшая актриса» для Эмили Блант. Фильм также удостоился четырёх номинаций на премию Оскар-2019 за лучшую музыку к фильму, лучшую песню к фильму («The Place Where Lost Things Go»), за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.********Это произведение - продолжение классического фильма Мэри Поппинс (Mary Poppins 1964). Действие происходит всё там же в доме № 17 в Вишнёвом переулке. Мэри прилетает воспитать новое поколение семьи Бэнкс.Забавно, что, когда писался сценарий для самого первого фильма "Мэри Поппинс", Уолт Дисней - лично! - предложил роль главной героини актрисе Джули Эндрюс. Та ответила, что беременна и принять участие в съёмках не сможет. Дисней так хотел, чтобы роль Мэрри Поппинс исполнила именно Эндрюс, что отложил начало съёмок до того момента, когда актриса будет в состоянии вернуться на съёмочную площадку.Аналогичная история произошла и с этим фильмом. Когда проект был объявлен, съёмки пришлось отложить из-за беременности Эмили Блант, утверждённой на роль главной героини.Сами приключения очень напоминают оригинальный фильм, однако в продолжение вложили аж 130 миллионов, поэтому волшебство и анимация на высшем уровне. Так, что если вам надо, чтоб кто-то присмотрел за вашими детьми 2 часа, это смело можно доверить этому фильму!Моя оценка - 7 баллов из 10. Илья КУРЛЯНДЧИК Категории: кино Ключевые слова: «Джентльмены», Леонардо Ди Каприо, Илья КУРЛЯНДЧИК, Тарантино, «Однажды в Голливуде», «Я посмотрел фильм и...» — статья прочитана 136 раз Комментарии