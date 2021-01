«Я посмотрел фильм и...»: «Перед рассветом», 1995 🔊 Воспроизвести







Посткарантинное солнце, как и ожидалось, не задержалось над литовским горизонтом, и в Литве снова карантин, уже опробованный населением нашей страны в прошлом году.



Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.



«Перед рассветом» (англ. Before Sunrise) — кинофильм режиссёра Ричарда Линклейтера, вышедший на экраны в 1995 году. Фильм получил приз «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Лента имеет два продолжения — «Перед закатом» (2004) и «Перед полуночью» (2013).



Celine: Since we're never gonna see each other again, I don't think we should sleep together.



Jesse: Let's see each other again.



Celine: I don't want you to break our vow - just so you can get *laid*.



Вы никогда не задумывались о том, что порой от абсолютно легкомысленного поступка зависит то, кто будет вашей второй половиной, какими будут ваши дети, да и вся жизнь, в целом?



Я вам предлагаю посмотреть прекрасный фильм, замечательную историю, которая, в принципе, не должна была бы произойти, если бы один из героев купил билет на другое место в поезде или, если бы у них были другие соседи в купе, а может, если бы они просто взяли бы с собой другие книги.



Миллион причин, почему эта история никогда не должна была бы случиться, но, как обычно, обстоятельства сложились ровно так, что всего менее чем за сутки два совершенно незнакомых человека сблизились настолько, что стало непонятно, как они, вообще, жили раньше, не зная о существовании друг друга.



Я специально не затрагиваю сюжет, так как режиссёр Ричард Линклейтер мастерски сводит и переплетает судьбы Джеси (Итан Хоук) и Селин (Жюли Дельпи). Вот так, как незаметно на рассвете солнце заполняет светом улицы, так же незаметно два чужака становятся родными.



Это как раз тот случай, когда в кадре нет экшена, а есть всего два актера... Но диалоги и общая энергетика такая, что полтора часа пролетают незаметно! И совсем также, как героям не хочется расставаться, настолько и мне не хотелось осознавать, что фильм подошел к концу.



Хороший фильм для романтического вечера. Однако, если у вас нет второй половины, я тоже рекомендую посмотреть этот фильм просто как мастер-класс "пикапа".



Фильм покорил Берлинский фестиваль и у него есть два продолжения. Но о них в другой раз.



Моя оценка - крепкая восьмёрка из 10 баллов.



