«Я посмотрел фильм и..»: «Великий диктатор», 1940 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце уже вовсю сияет сквозь дождевые тучи над литовским горизонтом, «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...», поскольку совсем рядом снова сгущаются тучи коронавирусные.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.



«Великий диктатор» (англ. The Great Dictator) — классический кинофильм Чарли Чаплина, политическая сатира на нацизм и в особенности на Гитлера.



Премьера фильма состоялась 15 октября 1940 года.



Картина удостоена пяти номинаций на премию «Оскар», включая за лучший фильм года, лучшую мужскую роль (Чаплин) и мужскую роль второго плана (Джек Оуки). Последний фильм, где использовался образ бродяжки-Чарли.



Фильм запретили в Перу, Испании и Японии, которая в официальном отказе заявила: «Все антинацистские фильмы в Японии запрещены». Сатирическое изображение Гитлера стало своего рода сенсацией, однако наибольший страх вызвала финальная речь Чаплина: «Жизнь может быть свободной и прекрасной, но мы сбились с верного пути. Алчность отравила души людей, разделила мир ненавистью, ввергла нас в страдания и кровопролитие. Мы все наращивали скорость, но заперли себя в темнице. Машины, которые дают изобилие, оставили нас в нужде. Наши знания сделали нас циничными, наша рассудительность сделала нас холодными и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Нам нужны не столько технологии, сколько человечность. Не столько ум, сколько доброта и мягкость. Без этих качеств жизнь станет жестокой и потеряет смысл».



Shultz, you need a vacation. Fresh air. A little outdoor exercise. I shall send you to a Concentration Camp.



Adenoid Hynkel



Очень часто многие из нас стараются "не видеть" несправедливость, аргументируя это тем, что, мол, я один могу сделать против системы, зачем мне это надо, только себе хуже сделаю и т.д.



В свое время великий Чарльз Чаплин решился не молчать, глядя на беспредел, творящийся в Европе. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что вопреки распространенного мнения, Чарли не был евреем, но сочувствовал им чисто из человеческих соображений. Миф о Чаплиновском еврействе как раз таки распространяла пропагандистская машина Геббельса.



Снимать антигитлеровский фильм было очень не популярно и многие рекомендовали Чаплину - даже не начинать. Студии не давали финансирование, т.к. на тот момент США находилось с Германией в состоянии мира. Тогда Чаплин решил финансировать фильм сам, вложив 1.5 миллиона собственных денег из двух миллионов общего бюджета. Став одновременно продюсером, режиссером, автором сценария, композитором и, конечно, же исполнителем главной роли.







Неудача проката сулила Чаплину банкротство. Сам автор позднее говорил: «В ходе создания фильма мне стали приходить беспокойные письма из „United Artists“… Однако, я был полон решимости доделать этот фильм, потому что Гитлер должен был быть высмеян»



Кстати, это был последний фильм, где Чарли изображает легендарного бродягу, зато первым полностью звуковым фильмом Чаплина, хотя звуковое кино уже появилось за 20 лет до выхода этого фильма.



Чаплин поразительно попал в точку, хотя, конечно, он и в страшном сне не мог представить, чем на самом деле закончится вся эта история. Как он сам позднее писал: «Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения».



Фильм начали снимать в сентябре 1939 года, через неделю после начала Второй мировой войны, и съемки продолжались полгода. К этому моменту Франция уже была оккупирована. Такие стремительные события влияли на ход создания фильма, и сюжет корректировался немного по ходу. Самое значимое изменение, наверно, - это речь в конце фильма, в которой, как многие считают, настоящее отношение ко всему происходящему самого Чаплина.



Фильм вышел очень удачным, получил 5 номинаций на премию Оскар. Собрал хорошую кассу и имел хороший мировой прокат, кроме пронацистских стран. В странах-союзниках фильм служил отличным поднятием боевого фильма, кроме СССР, где после закрытого просмотра для членов правительства, Сталин дал низкую оценку художественным качествам фильма.



Во Франции премьера состоялась уже в 1945 году, после освобождения Франции. Так же существует легенда, о том что фильм был послан Гитлеру, и Гитлер сам видел этот фильм (этот факт подтверждается свидетелями).



По данным IMDb, Чаплин, услышав, что Гитлер посмотрел фильм, сказал: «Я бы отдал всё, чтобы узнать, что он думает об этом фильме».



Фильм - потрясающий. Комедия - и так один из самых сложных жанров, а весело говорить на такие тяжелые темы сложнее кратно. Пожалуй, похожую эмоцию у меня вызывает бесподобный фильм Роберто Бениньи - "Жизнь прекрасна" (La vita è bella 1997), где маэстро в комедийной форме рассказывает об истории, происходящей в фашистском концлагере.



Чаплин давно стал классиком в кино, он стал основоположником многих жанров и технологий. Он внес огромный вклад не только в комедию, но так же и в технологические процессы создания кино- и спецэффектов. Его фильмы веселят и сейчас, и я уверен, что будут веселить и вдохновлять еще многие годы не одно поколение. Но этот, конкретный, фильм раскрывает Чаплина не только как отличного комика и производителя кино, но, в первую очередь, как сердобольного человека, который не мог просто молчать тогда, когда вокруг об этом громко говорить было не принято и даже опасно.



Моя оценка - 10 баллов из 10.



