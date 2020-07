«Я посмотрел фильм и..»: «Роковая восьмёрка», 1996 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце уже встало над литовским горизонтом, «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...», поскольку где-то вдали снова сгущаются коронавирусные тучи.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин. Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.



«Роковая восьмёрка» (англ. Hard Eight), первоначальное название «Сидни» (англ. Sydney) — дебютный полнометражный кинофильм режиссёра Пола Томаса Андерсона, вышедший на экраны в 1996 году. Главную роль исполнил Филип Бейкер Холл.



1996 — номинация на Большой специальный приз фестиваля американского кино в Довиле (Deauville American Film Festival)



1998 — 5 номинаций на премию «Независимый дух»: лучший дебютный фильм (Пол Томас Андерсон, Роберт Джонс, Джон Лайонс), лучший дебютный сценарий (Пол Томас Андерсон), лучшая операторская работа (Роберт Элсвит), лучшая мужская роль (Филип Бейкер Холл), лучшая мужская роль второго плана (Сэмюэл Л. Джексон)



You know the first thing they should've taught you at hooker school? You get the money up front!



Sydney



Как-то ранним утром Джон (Джон К. Рейли) сидел у входа на бензоколонке. Он мечтал хоть что-то перекусить и выпить чашечку кофе. Однако в кармане у него нет ни гроша, так как он проигрался в Вегасе. Но вот удача - проходящий мимо Сидни (Филип Бейкер Холл) что-то увидел в молодом парне и угостил его. За завтраком тот узнал печальную историю и предложил одолжить парню немного денег, при условии, что они едут назад в Вегас, и Джон ведет себя по инструкции Сидни. Сидни пообещал Джону, что если тот все сделает правильно, то сегодня же ночью его ждет приумножение первоначального капитала, а сама ночь - в люксе отеля.



Понятно, что нам всем интересно поскорее узнать секрет схемы! И вот уже Джон едет с Сидни в Вегас. Надо сказать, что у них все складывается неплохо, пока в один момент не появляется официантка Клементина (Гвинет Пэлтроу), а также некий Джимми (Сэмюэл Л. Джексон).



Там-то мы и узнаем секреты загадочного старика Сидни.



Данный фильм является дебютным для режиссера Пол Томас Андерсона, однако даже «первый блин» вышел вполне удачно.



Тут, конечно, не последнюю роль сыграл хороший кастинг актеров. Каким чудом Пол Томас затащил их в свой мало бюджетный дебют - непонятно, но радует то, что даже именитые актеры время от времени соглашаются на такие авантюры. Ведь гонорары одного только Сэмюэла. Л. Джексона, после тогда недавнего успеха «Криминального Чтива» на тот момент превышали весь бюджет фильма Андерсона.



Вся тройка, кроме опять же того же Джексона, снималась у Пола и в нескольких следующих фильмах, таких как «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights 1997) и «Магнолия» (Magnolia 1999).



Как я уже говорил, сам фильм неплох, немного смазана концовка. По развитию сюжета я, конечно, надеялся на более грандиозный финал! Однако, это, скорее всего, было просто технически невозможно.



Моя оценка - 7 баллов из 10.



Всё о фильме здесь:



Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Я посмотрел фильм и..», «Роковая восьмёрка» — статья прочитана 143 раза Комментарии