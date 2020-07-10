«Я посмотрел фильм и..»: «Всё о моей матери», 1999 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце уже встало над литовским горизонтом, «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...», поскольку где-то вдали снова сгущаются коронавирусные тучи.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин. Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.



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«Всё о моей матери» (исп. Todo sobre mi madre) — мелодрама испанского кинорежиссёра Педро Альмодовара 1999 года. Почти все основные персонажи фильма — женщины: будь то мать или дочь, медсестра или актриса, сестра милосердия. Премии «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке. Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.



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Huma Rojo: But can you act?



Manuela: I can lie very well, and I'm used to improvising.



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Мануэла (Сесилия Рот) - одинокая мать, несмотря на это, она вырастила прекрасного сына Эстебана (Элой Асорин). Эстебан талантлив, хочет стать писателем и очень любит театр. Однако происходит трагедия, в результате которой Мануэла возвращается в город своей буйной молодости - Барселону в поисках отца Эстебана.



В Барселоне она встречает своего давнего друга/подругу - Радость (Антония Сан Хуан) и так же знакомится с милой монашкой Розой (Пенелопа Крус). Все они так или иначе связаны с бывшим мужем Мануэлы.



Одним словом, быстро Мануэла домой не вернётся.



Если честно, перед просмотром, я абсолютно не был в курсе о чем фильм. И вся история для меня была совершенно неожиданная. Именно поэтому и в описании я не раскрываю всех пикантных нюансов. Скажу только, что Педро Альмодовар посвятил свой фильм «…всем актрисам, которые играют; всем женщинам, которые играют; всем мужчинам, которые играют и превращаются в женщин; всем тем, кто хочет стать матерью и своей матери».



Это, наверно, первый фильм Альмодавара, который очень сильно прогремел на весь мир, собрав множество наград, включая "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Фильм затрагивает много «больных» тем, при этом история выглядит очень жизненно.



Наверняка, именно скандальность всего происходящего привлекла к фильму такое внимание! Но и само кино сделано мастерски! И я уже с большим интересом жду и хочу посмотреть следующий фильм Альмодавара.



Я лично поставлю фильму 8 баллов из 10.







Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/517/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * * * * *«Всё о моей матери» (исп. Todo sobre mi madre) — мелодрама испанского кинорежиссёра Педро Альмодовара 1999 года. Почти все основные персонажи фильма — женщины: будь то мать или дочь, медсестра или актриса, сестра милосердия. Премии «Оскар», «Золотой глобус», «Сезар» и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке. Приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля.*********************Мануэла (Сесилия Рот) - одинокая мать, несмотря на это, она вырастила прекрасного сына Эстебана (Элой Асорин). Эстебан талантлив, хочет стать писателем и очень любит театр. Однако происходит трагедия, в результате которой Мануэла возвращается в город своей буйной молодости - Барселону в поисках отца Эстебана.В Барселоне она встречает своего давнего друга/подругу - Радость (Антония Сан Хуан) и так же знакомится с милой монашкой Розой (Пенелопа Крус). Все они так или иначе связаны с бывшим мужем Мануэлы.Одним словом, быстро Мануэла домой не вернётся.Если честно, перед просмотром, я абсолютно не был в курсе о чем фильм. И вся история для меня была совершенно неожиданная. Именно поэтому и в описании я не раскрываю всех пикантных нюансов. Скажу только, что Педро Альмодовар посвятил свой фильм «…всем актрисам, которые играют; всем женщинам, которые играют; всем мужчинам, которые играют и превращаются в женщин; всем тем, кто хочет стать матерью и своей матери».Это, наверно, первый фильм Альмодавара, который очень сильно прогремел на весь мир, собрав множество наград, включая "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Фильм затрагивает много «больных» тем, при этом история выглядит очень жизненно.Наверняка, именно скандальность всего происходящего привлекла к фильму такое внимание! Но и само кино сделано мастерски! И я уже с большим интересом жду и хочу посмотреть следующий фильм Альмодавара.Я лично поставлю фильму 8 баллов из 10. Илья Курляндчик , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Супермен», Superman, Кристофер Рив, «Я посмотрел фильм и..», «Неогранённые драгоценности», «Всё о моей матери» — статья прочитана 173 раза Комментарии