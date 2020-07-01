«Я посмотрел фильм и..»: «Запределье», 2006

Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!
«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.
Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>
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«Запределье» (англ. The Fall) — художественный фильм в жанре фэнтези режиссёра Тарсем Сингх (в титрах — Тарсем), вышедший в свет 9 сентября 2006 года
* * * * *
У режиссера Тарсема Сингха получаются поразительно яркие и красочные фильмы. «Запределье» (а именно так этот фильм почему-то перевели в русском прокате), наверно, самый удачный на сегодняшний день фильм этого режиссера.
Напомню, что перед этим фильмом Тарсем снял очень противоречивый психоделический фильм «Клетка» (The Cell 2000) с Дженнифер Лопез в главной роли. И хотя сам сюжет был спорный, визуальная часть бесспорно поражала. И на "Оскаре" фильм отметили в номинации на лучший грим.
И вот прошло 6 лет, и Тарсему нужно преодолеть свою же планку. Съёмки фильма «Запределье» проходили в 26 уголках планеты, находящихся в 18 странах мира!
С визуальной стороны, Тарсем не просто превзошёл всё ранее созданное, и превзошел он себя «на целую голову». Стиль и буйство красок поражает! Но и сюжетная линия на порядок выше, более продумана и интересна.
Несмотря на то, что большую часть фильма рассказывают и показывают очень красивые, на первый взгляд, детские сказки, фильм совсем не детский и рейтинг R у него не случайно.
Специально не пересказываю сюжет.
Словом, любителям «вкусного» кино смотреть на большом экране с хорошим звуком очень рекомендуется....
Моя оценка - 8 баллов из 10.
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/105813/
* * *
«Запределье» (англ. The Fall) — художественный фильм в жанре фэнтези режиссёра Тарсем Сингх (в титрах — Тарсем), вышедший в свет 9 сентября 2006 года
* * * * *
"It was the natural order of things... all things must die."
Roy Walker
Roy Walker
У режиссера Тарсема Сингха получаются поразительно яркие и красочные фильмы. «Запределье» (а именно так этот фильм почему-то перевели в русском прокате), наверно, самый удачный на сегодняшний день фильм этого режиссера.
Напомню, что перед этим фильмом Тарсем снял очень противоречивый психоделический фильм «Клетка» (The Cell 2000) с Дженнифер Лопез в главной роли. И хотя сам сюжет был спорный, визуальная часть бесспорно поражала. И на "Оскаре" фильм отметили в номинации на лучший грим.
И вот прошло 6 лет, и Тарсему нужно преодолеть свою же планку. Съёмки фильма «Запределье» проходили в 26 уголках планеты, находящихся в 18 странах мира!
С визуальной стороны, Тарсем не просто превзошёл всё ранее созданное, и превзошел он себя «на целую голову». Стиль и буйство красок поражает! Но и сюжетная линия на порядок выше, более продумана и интересна.
Несмотря на то, что большую часть фильма рассказывают и показывают очень красивые, на первый взгляд, детские сказки, фильм совсем не детский и рейтинг R у него не случайно.
Специально не пересказываю сюжет.
Словом, любителям «вкусного» кино смотреть на большом экране с хорошим звуком очень рекомендуется....
Моя оценка - 8 баллов из 10.
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/105813/