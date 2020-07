«Я посмотрел фильм и..»: «Запределье», 2006 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце поднимается всё выше над литовским горизонтом, переводя в плоскость рекомендаций недавние строгие ограничения и запреты, «Обзор» ещё продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



«Запределье» (англ. The Fall) — художественный фильм в жанре фэнтези режиссёра Тарсем Сингх (в титрах — Тарсем), вышедший в свет 9 сентября 2006 года



"It was the natural order of things... all things must die."



Roy Walker



У режиссера Тарсема Сингха получаются поразительно яркие и красочные фильмы. «Запределье» (а именно так этот фильм почему-то перевели в русском прокате), наверно, самый удачный на сегодняшний день фильм этого режиссера.



Напомню, что перед этим фильмом Тарсем снял очень противоречивый психоделический фильм «Клетка» (The Cell 2000) с Дженнифер Лопез в главной роли. И хотя сам сюжет был спорный, визуальная часть бесспорно поражала. И на "Оскаре" фильм отметили в номинации на лучший грим.



И вот прошло 6 лет, и Тарсему нужно преодолеть свою же планку. Съёмки фильма «Запределье» проходили в 26 уголках планеты, находящихся в 18 странах мира!



С визуальной стороны, Тарсем не просто превзошёл всё ранее созданное, и превзошел он себя «на целую голову». Стиль и буйство красок поражает! Но и сюжетная линия на порядок выше, более продумана и интересна.







Несмотря на то, что большую часть фильма рассказывают и показывают очень красивые, на первый взгляд, детские сказки, фильм совсем не детский и рейтинг R у него не случайно.



Специально не пересказываю сюжет.



Словом, любителям «вкусного» кино смотреть на большом экране с хорошим звуком очень рекомендуется....



Моя оценка - 8 баллов из 10.



Все о фильме здесь:



* * *

«Запределье» (англ. The Fall) — художественный фильм в жанре фэнтези режиссёра Тарсем Сингх (в титрах — Тарсем), вышедший в свет 9 сентября 2006 года

* * * * *

У режиссера Тарсема Сингха получаются поразительно яркие и красочные фильмы. «Запределье» (а именно так этот фильм почему-то перевели в русском прокате), наверно, самый удачный на сегодняшний день фильм этого режиссера.

Напомню, что перед этим фильмом Тарсем снял очень противоречивый психоделический фильм «Клетка» (The Cell 2000) с Дженнифер Лопез в главной роли. И хотя сам сюжет был спорный, визуальная часть бесспорно поражала. И на "Оскаре" фильм отметили в номинации на лучший грим.

И вот прошло 6 лет, и Тарсему нужно преодолеть свою же планку. Съёмки фильма «Запределье» проходили в 26 уголках планеты, находящихся в 18 странах мира!

С визуальной стороны, Тарсем не просто превзошёл всё ранее созданное, и превзошел он себя «на целую голову». Стиль и буйство красок поражает! Но и сюжетная линия на порядок выше, более продумана и интересна.

Несмотря на то, что большую часть фильма рассказывают и показывают очень красивые, на первый взгляд, детские сказки, фильм совсем не детский и рейтинг R у него не случайно.

Специально не пересказываю сюжет.

Словом, любителям «вкусного» кино смотреть на большом экране с хорошим звуком очень рекомендуется....

Моя оценка - 8 баллов из 10.

Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора»