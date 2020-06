«Я посмотрел фильм и..»: «Малефисента: Владычица тьмы», 2019 🔊 Воспроизвести Хотя посткарантинное солнце поднимается всё выше над литовским горизонтом, «Обзор» ещё продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



«Малефисента: Владычица тьмы» (англ. Maleficent: Mistress of Evil) — американский фильм в жанре тёмного фэнтези режиссёра Хоакима Роннинга.



Картина является прямым продолжением фильма «Малефисента». В главной роли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли.



Премьера в США состоялась 18 октября 2019 года.



По данным на январь 2020 фильм заработал 491 млн долларов. В России фильм стал лидером проката.



«Малефисента» (англ. Maleficent) — американский фэнтезийный художественный фильм 2014 года режиссёра Роберта Стромберга, снятый по сценарию Линды Вулвертон, с Анджелиной Джоли, Эль Фэннинг и Шарлто Копли в главных роляx.



Картина является ремейком диснеевского мультипликационного фильма 1959 года «Спящая красавица», а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки, который посвящён Малефисенте, главной злодейке оригинального мультфильма.



В 2014 году вышла в свет первая часть этого фильма. Как оказалось, это история о Спящей красавице. Мы знаем с детства, что в королевской семье родилась дочь, позвали трех хороших фей, но не позвали плохую. Когда плохая обо всем узнала, страшно разозлилась, пришла незваная и наложила на младенца страшное проклятие.



Однако, так ли все было на самом деле? Наконец, нам показали историю со стороны той самой злой ведьмы (или нехорошей феи), которую звали, как вы уже догадались, Малефисента.



Но зрителей не так сильно удивила сама история, как то, что эту самую Малефисенту будет играть никто иной, как Анджелина Джоли. Напомню, что последний раз Анджелина снималась только в 2010 году в «Туристе», и в 2011 озвучивала тигрицу в «Кунг Фу Панде».



Казалось, что сама Анджелина уже наснималась вдоволь и полностью переключилась на семейные проблемы, на посольство доброй воли ООН ну и, конечно, проблемы со здоровьем, операции по предотвращению онкологии, так как выяснилось, что у Анджелины риск развития рака груди составлял 87 %, а рака яичников — 50 %.



Однако, продюсер Джо Рот сказал, что не станет снимать фильм, если Анджелина Джоли откажется играть главную роль, к счастью, она не отказалась.



Посмотрев фильм, я даже не мог себе представить никого другого на ее месте. Анджелина так устрашающе выглядела в гриме, что дети ее боялись даже на съёмочной площадке. Была только одна маленькая девочка, которая не боялась Малефисенту, это исполнительница роли маленькой принцессы Авроры - Вивьен Джоли-Питт, настоящая дочь Джоли.



Фильм имел сумасшедший кассовый успех! В этом плане это лучший фильм с участием Анджелины. Ну и понятно, что фильм отметили в номинации на лучшие костюмы.







И вот спустя 5 лет, Анджелина снова вернулась в продолжении. Фильм тоже получился очень ярким, так же рекомендую детям не младше школьного возраста, т.к. от пронзительного взгляда Малефисенты кровь стынет в жилах даже у взрослых. Одним словом, меня очень радует это возвращение Анджелины! Я надеюсь, что у нее все будет хорошо со здоровьем , и она будет еще нас радовать не один раз.



Моя оценка - 7 баллов из 10.



