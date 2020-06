«Я посмотрел фильм и..»: «Скрытые фигуры», 2016

"Here at NASA we all pee the same color".



Al Harrison

Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Скрытые фигуры» (англ. Hidden Figures) — биографическая драма режиссёра и сценариста Теодора Мелфи, созданная в тандеме со сценаристкой Эллисон Шредер. В главных ролях снялись Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Монэ.В основу сценария легла одноимённая документальная книга Марго Ли Шеттерли, работа над которой началась в 2010 году и продолжалась до 2016 года.В картине рассказывается о трёх афроамериканских женщинах-математиках, которые работают в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) во времена космической гонки. Фильм основан на реальных событиях начала 60-х годов, когда была начата космическая программа «Меркурий» и осуществлен первый пилотируемый орбитальный запуск США в 1962 году.Премьера «Скрытых фигур» состоялась в Нью-Йорке 25 декабря 2016 года. Картина получила преимущественно положительные отзывы критики и была удостоена множества кинонаград и номинаций на кинопремии.* * * * * *Людям свойственно разделять друг друга на разные категории, вешать ярлыки друг на друга, сегментировать на касты и, хоть мир потихоньку лишается предрассудков, только относительно недавно в Соединенных Штатах белокожие люди стали привыкать к мысли о том, что чернокожие - такие же люди.Это биографический фильм о Кэтрин Коулман Гобл Джонсон, чернокожая, американский математик-вычислитель, которая внесла вклад в аэронавтику и космические программы Соединенных Штатов Америки с раннего применения цифровых электронных компьютеров в НАСА. Ей довелось жить именно в то время и постоянно доказывать кто на что способен. Хотя, наверно, фильм не только о ней одной, а о трех чернокожий женщинах, повлиявший как на НАСА в частности так и на права чернокожих в целом.Во-первых, сама Кэтрин - личность легендарная, которая умерла совсем недавно, 24 февраля 2020 года, в возрасте 101 года! Ее вклад был очень важен для НАСА и сильно помогал в космической гонке США против СССР.Совсем неудивительно, что в Голливуде решили снять художественный фильм, посвящённый Кэтрин, удивительно то, что этого пришлось ждать так долго.В фильме показан только короткий промежуток времени из ее жизни, и события, которые проходили в то время. Тем не менее, фильм сделан очень ярко, атмосфера передана очень правдоподобно.Главную роль исполнила Тараджи П. Хенсон, перед началом работы она лично встречалась с 98-летней Кэтрин, провела с ней много времени, чтобы лучше вжиться в роль.Однако на "Оскар" номинировалась Октавия Спенсер за лучшую женскую роль второго плана, исполнившая роль Дороти Джонсон Воган – это ещё один математик, которая помогла компьютеризовать НАСА. Надо отметить, что у "Октавии" уже есть один Оскар за фильм "The Help" («Прислуга», 2011), и еще раз она номинировалась за фильм "The Shape of Water" («Форма воды», 2017).Третью роль исполнила очень харизматическая Жанель Моне. Она сыграла роль Мэри Джексон, которая не побоялась всех ограничений и препятствий, и стала первым инженером женщиной афроамериканкой в НАСА.Ну, и конечно, нельзя забыть Кевина Костнера, который исполнил роль принципиального Эл Харрисона, большого начальника НАСА. Единственный вымышленный персонаж в фильме. Хотя прототипом Харрисона послужил Роберт Гилрут - первый директор Космического центра имени Линдона Джонсона НАСА. Роберт, кстати, присутствует в еще одном недавнем фильме «Человек на Луне», 2018 (First Man 2018), о котором я тоже когда-нибудь напишу.Всего же фильм "Скрытые фигуры" получил в 2017 году три номинации на премию «Оскар»: лучший фильм (Донна Джильотти, Питер Чернин, Дженно Топпинг, Фаррелл Уильямс, Теодор Мелфи), лучший адаптированный сценарий (Эллисон Шредер, Теодор Мелфи), лучшая женская роль второго плана (Октавия Спенсер).Одним словом, фильм увлекательный, лучший способ изучения биографии людей.Рекомендую. Моя оценка - 8 баллов из 10.* * *Недавний запуск "ракеты Маска" подогрел интерес к космической теме. Правда, многие почему-то это событие восприняли исключительно как "похороны Роскосмоса" . А другие, ещё более многочисленные многие по этому поводу выразили полнейшее недоумение: откуда такая эйфория на пустом месте? Ведь Маск сделал то, что Роскосмос делает уже много лет, как обычное предприятие общественного транспорта.