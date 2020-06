«Я посмотрел фильм и..»: «Warcraft», 2016 🔊 Воспроизвести Хотя из-за пригорка уже показались первые посткарантинные лучи, «Обзор» ещё продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин. Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.



* * *



«Warcraft» (на русском - «Варкрафт», в пер с англ. - Искусство войны, Военное ремесло) — приключенческий фильм-фэнтези, действие которого происходит в вымышленной вселенной Warcraft, представленной в одноимённой серии компьютерных игр и книг. Разработчики серии Blizzard Entertainment впервые объявили о создании фильма в 2006 году как о проекте в сотрудничестве со студией Legendary Pictures.



Съёмки проходили с января по май 2014 года. Прокат организован компанией Universal Pictures.



Режиссёром фильма выступает Данкан Джонс, он же в соавторстве с Чарльзом Ливиттом написал сценарий по сюжету Криса Метцена. Главные роли исполняют Трэвис Фиммел, Пола Паттон, Бен Фостер, Доминик Купер, Тоби Кеббелл, Бен Шнетцер, Роберт Казински, Клэнси Браун, Рут Негга и Дэниел Ву.



Прокат в США начался 10 июня 2016 года.



* * * * *



I've spent more time protecting my king, than my own son. Does that make me loyal, or a fool?



Anduin Lothar



Warcraft стала моей первой стратегической игрой в далекие 90-е. Mы "рубились" в нее всё свободное время. Мы даже умудрились инсталлировать игру в школе на уроке информатики и устроить первые сетевые баталии, и все это на Windows 3.11!



Надо сказать, что сама игра была одним из первых продуктов компании Blizzard, что дало компании космический толчок. Студия очень быстро из трех студентов переросла в корпорацию, в которой на сегодня работает около 5000 человек. А сама франшиза Warcraft давно превратилась в отдельную индустрию, сгенерировавшую на сегодня не один десяток миллиардов долларов.



Конечно, когда у игры десятки миллионов фанатов по всему миру, избежать разговоров о выпуске полнометражного фильма было невозможно. Голливуд вечно голоден на удачные истории и компьютерные игры! Это один из неисчерпаемых источников, хотя и там иногда дела доходят до абсурда, и в свет выходят фильмы, поставленные по играм packman или "Морской бой"!



Но, в отличие от "Морского боя" и уж тем более Packman, Warcraft за годы своего существования оброс серьезной историей, внутренним миром, огромным количеством персонажей и т.д. С одной стороны, такой материал может сыграть на руку создателям фильма, с другой - может навредить.



В компании Blizzard очень боялись провала, т.к. неудачный фильм мог бы серьезно повлиять на продажи игр, но это и страшное искушение - открыть еще один источник доходов. Тем более, что в «копилке» Blizzard есть немало хитов, один только «Diablo» чего стоит!



Фильм готовили около 10 лет, бюджет от 100млн$ вырос до 160$.







В кресло режиссера сел молодой Дункан Джонс, известный по неплохому фантастическому боевику «Исходный код» (Source Code, 2011), который получил хорошие отзывы и зрителей и критиков, собрал неплохую кассу. Актерский состав, как по мне, тоже подобран достаточно точно, хоть и состоит из «несильно замусоленных звезд».



И вот выход, долгожданный выход на экран. И происходит очень странная штука! Фанаты, которые ждали этот фильм очень давно, приходят в восторг от точности восстановления атмосферы, раскрытия истории и сохранения многих деталей, однако профессиональные критики по какой то причине засыпали этот фильм ужасным хейтом!



Они, почти все поголовно, сравнивали этот фильм с трилогией Питера Джексена «Властелин Колец» (Lord of the rings 2001-2003). В результате, даже несмотря на высокий рейтинг от зрителей, критики сослужили свою злую службу и «убили» кино в американском прокате: картина собрала всего 47 млн$. Однако за пределами родной Америки фильм прокатился отлично! Только в России фильм собрал половину от американской кассы, что встречается очень редко. Ну, а в Китае фильм просто стал хитом, принеся в кассу 225,5 млн$!



В итоге, фильм вышел в плюс, собрав в целом 439 млн$. Однако, такой холодный прием родных критиков очень сильно напугал студию и, несмотря на то, что фильм очень хорошо «заточен на продолжение», и в аналогичных финансовых ситуациях, в основном, студии дают «зеленый свет» продолжению, тем более, что история изначально готовилась как трилогия, но в этом случае Blizzard «похоронил» эту затею.











Очень жаль, мне кино в целом понравилось. Да, это совсем не «Властелин Колец», но сравнивать эти два фильма, мягко говоря, не корректно! «Властелин Колец» - это экранизация гениального Толкина, «Варкрафт» же за сюжетную линию взял игру, но, как для игры, сюжет очень достойный и меня он сильно удивил, что несколько раз абсолютно неожиданно поворачивая в непредсказуемую сторону. Кто-то говорил о слишком большом количестве CGI (компьютерной графики), однако, и это, мне кажется, тут конкретно уместным, т.к. эта графика, очень помогала игровой атмосфере.



Кто-то критиковал за то, что это фильм чисто для фанов, однако, в кругу моих знакомых фильм понравился даже тем, кто и понятия не имел об этой игре, включая мою жену.



Не знаю, что «за солнечное затмение нашло» на американских критиков, однако фанам они конкретно обломали радость, не позволив узнать, чем же это все закончится. И это, наверно, единственная причина, по которой я бы не рекомендовал смотреть этот фильм - это прерванная сюжетная линия, на самом интересном месте…



А в остальном, любителям фэнтези и экшена, желающим весело провести время, конечно, рекомендую.



Моя оценка - крепкая 7 из 10 баллов.



