«Я посмотрел фильм и..»: «Собачья жизнь», 2017 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



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Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.



Предыдущая публикация под этой рубрикой - Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк» и целый ряд других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>



«Собачья жизнь» (англ. A Dog’s Purpose) — американский комедийно-драматический художественный фильм режиссёра Лассе Халльстрёма. Основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки», повествующем о собаке, способной перерождаться после смерти и с каждым новым воплощением всё больше приближающейся к пониманию человека и его проблем.



Мировая премьера фильма состоялась 27 января 2017 года.



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From that moment on, the girl was a member of our pack. I liked her. Plus she smelled like biscuits.



"Bailey"



Говорят, что у кошек - 9 жизней. А что у собак? Брюс Кэмерон написал роман «Жизнь и цель собаки» о невероятном приключении постоянно перерождающейся собаки.



Именно эта история и легла в основу фильма. Фильм получился очень трогательный, хорошо подходит для просмотра всей семьей.



Незадолго до выхода фильма в прокат в интернет попали кадры, якобы, жестокого обращения с собакой во время съёмок. Организация PETA стала требовать бойкотировать фильм. Студия Universal Pictures отменила американскую премьеру. Режиссер Лассе Халльстрём в своем твиттере сказал, что ничего подобного не замечал и очень расстроен этими кадрами, а актер Джош Гад, который озвучил мысли собаки - Бейли и который, вообще, не присутствовал на съемках, сказал, что он против любого насилия против животных.



Студия начала срочное внутреннее расследование, которое показало, что видео было специально так смонтировано, но на самом деле никаких издевательств над собакой не было. Мне бы очень хотелось в это верить.







Последнее время сложно найти добрые фильмы для всей семьи, чтоб и взрослые не скучали и детям это было можно смотреть, и вот этот фильм тот редкий случай!



Моя оценка - 8 из 10.



Кстати, уже вышло продолжение, которое мы тоже обязательно посмотрим.



Всё о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/571896/ * * *«Собачья жизнь» (англ. A Dog’s Purpose) — американский комедийно-драматический художественный фильм режиссёра Лассе Халльстрёма. Основан на романе Брюса Кэмерона «Жизнь и цель собаки», повествующем о собаке, способной перерождаться после смерти и с каждым новым воплощением всё больше приближающейся к пониманию человека и его проблем.Мировая премьера фильма состоялась 27 января 2017 года.* * * *Говорят, что у кошек - 9 жизней. А что у собак? Брюс Кэмерон написал роман «Жизнь и цель собаки» о невероятном приключении постоянно перерождающейся собаки.Именно эта история и легла в основу фильма. Фильм получился очень трогательный, хорошо подходит для просмотра всей семьей.Незадолго до выхода фильма в прокат в интернет попали кадры, якобы, жестокого обращения с собакой во время съёмок. Организация PETA стала требовать бойкотировать фильм. Студия Universal Pictures отменила американскую премьеру. Режиссер Лассе Халльстрём в своем твиттере сказал, что ничего подобного не замечал и очень расстроен этими кадрами, а актер Джош Гад, который озвучил мысли собаки - Бейли и который, вообще, не присутствовал на съемках, сказал, что он против любого насилия против животных.Студия начала срочное внутреннее расследование, которое показало, что видео было специально так смонтировано, но на самом деле никаких издевательств над собакой не было. Мне бы очень хотелось в это верить.Последнее время сложно найти добрые фильмы для всей семьи, чтоб и взрослые не скучали и детям это было можно смотреть, и вот этот фильм тот редкий случай!Моя оценка - 8 из 10.Кстати, уже вышло продолжение, которое мы тоже обязательно посмотрим. Илья Курляндчик , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Джордж Лукас, Илья КУРЛЯНДЧИК, Звездные войны, «Я посмотрел фильм и..», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Дюна», «Собачья жизнь» — статья прочитана 151 раз Комментарии