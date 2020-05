«Я посмотрел фильм и..»: «Неогранённые драгоценности», 2019 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



«Неогранённые драгоценности» (англ. Uncut Gems, другой перевод — «Неогранённые алмазы») — криминальный триллер, поставленный режиссёрами Джошем и Бенджамином Сафди по их совместному сценарию в соавторстве с Рональдом Бронштейном.



Главные роли исполнили: Адам Сэндлер, Кевин Гарнетт, Идина Мензел, Лакит Стэнфилд и Эрик Богосян.



Исполнительным продюсером ленты выступил Мартин Скорсезе.



Премьера фильма состоялась 30 августа 2019 года на кинофестивале в Теллуриде.



"Made a crazy risk. You gamble and it's - about to pay off."



Howard Ratner



Наверное, больше всего успешные и знаменитые актеры боятся стать заложниками какой-то определенной роли или типажа. И несмотря на то, что логика подсказывает продолжать делать то, что получается лучше всего, время от времени можно наблюдать, когда актеры определенного жанра полностью меняют привычное амплуа. Очень часто такие фильмы негативно встречаются зрителями, отчасти, наверное, потому, что актер всё-таки не справляется, но иногда и от того, что некоторые зрители «идут на актера», а не на фильм, заведомо ожидают получить ту или иную эмоцию. Однако, бывают и очень позитивные примеры. Например, легенда боевиков 80-90-ых Жан-Клод Ван Дамм поразил своим псевдобиографическим фильмом «Ж.К.В.Д.» (JCVD 2008), в котором Ван Дамм доказал, что он, действительно, глубокий и драматический актер.



Премьера фильма «Ж.К.В.Д.» состоялась на Канском фестивале! Другой, не менее легендарный экшен-актер, комик и мастер восточных единоборств - Джеки Чан - потряс игрой в очень сложной криминальной драме «Инцидент Синдзюку» (Xin Su shi jian 2009). В этом фильме его персонаж, мало того, что лишен привычной комичности, так он вообще не владеет никакими единоборствами и, несмотря на отсутствие своих двух основных качеств, на мой взгляд, это самая сильная работа Джеки.



Такие же перевоплощения происходят не только у героев экшенов, но и у известных комиков. Так, например, Джим Керри, чья визитная карточка была строить неповторимые гримасы, но, чем дальше, тем у него появляется всё больше глубоких фильмов, таких как «Шоу Трумана» (The Truman Show 1998), «Вечное сияние чистого разума» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind 2004) и т.д.



И вот сегодня я посмотрел еще один такой фильм - «Неогранённые драгоценности» . На этот раз меня сильно удивил известный комик Адам Сэндлер. Мы все знаем Адама как актера достаточно «проходных» и часто туповатых комедий, которые, тем не менее, собирают хорошие кассы.



Адам - постоянный номинант антипремии "Золотая малина". У него порядка 8-ми номинаций за худшие мужские роли, несколько - за худший сценарий, несколько "побед" в таких номинациях. А в 2012 году Адам "победил" сразу в трех номинациях: худшая мужская и женская роль и худший сценарий за фильм «Такие разные близнецы» (Jack and Jill 2011).



Поэтому, я нисколько не удивился, когда краем глаза заметил, что Адам получил очередную номинацию на "малину" и за этот фильм. Однако, потом я присмотрелся и у видел, что в этот раз это - Премия за восстановление репутации! Тогда я заметил, что это совсем не комедия, а криминальная драма, у которой исполнительный продюсер - Мартин Скорсезе! А кто больше, чем старина Мартин, знает о криминале на улицах Нью-Йорка? Это меня очень заинтриговало, и я рискнул посмотреть.











Меня Адам просто поразил! Это полное перевоплощение! Его персонаж - Говард Ратнер, владелец небольшого ювелирного магазинчика на известной «бриллиантовой улице» Нью-Йорка. И пусть вас не смущает потрепанный вид этой улицы, здесь продается товара на полмиллиарда долларов в день! Порядка 90% всех бриллиантов Америки «проходят» через эту улицу! Все было бы ничего, однако Говарду «чуйка» подсказывает инвестировать в некий неогранённый опал, для чего он привлекает деньги «хороших ребят».



Ведомый той же «чуйкой» Говард часто появляется в букмекерской конторе и играет по-крупному, при этом, часто «не на свои кровные». Однако, в голове у Говарда есть план, правда, тут уже «на хвосте» очередь из коллекторов, масса других проблем, сложности на личном фронте и как специально, именно сегодня, - день выступления его дочки в школьном спектакле.



То, что происходит на экране, - это полное безумие, как хорошо было подмечено одним из критиков, рецензентом портала Фильм.ру: «выдающийся триллер братьев Сафди сравним с двухчасовой панической атакой».



Говард загнан в ужасно сложную ситуацию, из которой непонятно как выкарабкаться, причем, параллельно идет абсолютно нормальная и спокойная жизнь, даже все в его доме живут шикарной жизнью и понятия не имеют через что проходит сейчас Говард.



Меня кино очень сильно «зацепило», и я очень точно и четко прочувствовал всю ситуацию, а уж финал меня проста ошарашил.



На мой взгляд, это лучшая роль Адама и, вполне, самая его знаковая роль.



До последнего момента Адам считался одним из главных фаворитов на Оскар за мужскую роль в этом году (2019). Однако Академия почему-то не отобрала этот фильм даже в «шорт лист», что вызвало ряд скандалов и неприятия со стороны многих критиков. Уже сейчас это решение Академии называют одной из крупнейших ошибок за последнее десятилетие.



Лично для меня этот фильм - на крепкую 9, однако я не могу его рекомендовать всем. Мнения среди моих знакомых разделились полярно. Как мне кажется, для такого кино нужно особое настроение и полное погружение. Это не кино «под пиво», не кино как фон для разговора. В него нужно погружаться (!) , и вот, если вам нравятся такие фильмы, то и здесь не должно быть исключения.



Моя оценка - 9 баллов из 10.



Фильм получил крайне высокие оценки от специализированной прессы.



Многие критики сходятся во мнении, что эта лучшая роль в карьере Адама Сэндлера.



Помимо работы Сэндлера, особой похвалы профессионального кинематографического сообщества удостоились режиссёры фильма, монтажёры, а также оператор Дариус Хонджи. Кинокартина была отмечена Национальным cоветом кинокритиков США как один из 10 лучших фильмов 2019 года. Также она стала самым кассовым фильмом кинокомпании A24, заработав $49,6 млн.



Рейтинг фильма на сайте Rotten Tomatoes составляет 92 % (основанный на 314 рецензиях со средней оценкой 8.4/10). Вердикт сайта гласит: «Фильм укрепляет статус братьев Сафди как мастеров кино с оголённым нервом и доказывает, что Адам Сэндлер остаётся внушительным драматическим актёром, когда ему предоставляют правильный материал».



Средняя оценка ленты на сайте Metacritic равна 90 баллам из 100, на основе 56 рецензий, с вердиктом «всеобщее признание».



В своей статье о международном кинофестивале в Торонто Венди Идэ из газеты The Guardian оценила «Неогранённые драгоценности» как один из лучших фильмов, показанных на этом мероприятии, назвав его «волнующим, захватывающим и напряжённым». «Замечательная работа Сэндлера», — подытожила она, назвав эту роль одной из лучших в карьере актёра, а также особо похвалив работу оператора. Кинокритик Антон Долин назвал роль Сэндлера в этом фильме лучшей в его карьере, подчеркнув, что «даже в восхитительной „Любви, сбивающей с ног“ он не был настолько хорош».



Обозреватель Esquire Андрей Загудаев также назвал эту роль лучшей в фильмографии актёра, подчеркнув: «Здесь он выкладывается на все сто, собирая образ Ратнера через пот, кровь, слёзы, ругань, постоянное враньё, ехидные прищуры, рваную фирменную мимику и мерзкий занудный акцент дельцов из нью-йоркского Бриллиантового района. Это его фильм, это его триумф, это, возможно, роль всей его жизни».



Рецензент портала Фильм.ру особо выделил перформанс главного героя и посетовал об игнорировании фильма в целом и Сэндлера в частности в текущем сезоне наград. «Нет сомнений, что через несколько лет это будет восприниматься как очередной провал киноакадемии, которая в последние годы ошибается чаще обычного», — подытожил автор.



Развлекательный портал The A.V. Club поставил «Неогранённые драгоценности» на 92-е место в своём списке «Лучших фильмов 2010-х». Ведущий американский журнал, посвящённый киноискусству, The Hollywood Reporter поставил ленту на 2-е место в рейтинге «Лучших фильмов 2019-го года».



Club поставил «Неогранённые драгоценности» на 92-е место в своём списке «Лучших фильмов 2010-х». Ведущий американский журнал, посвящённый киноискусству, The Hollywood Reporter поставил ленту на 2-е место в рейтинге «Лучших фильмов 2019-го года».