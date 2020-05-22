«Я посмотрел фильм и..»: «Невидимый гость», 2016 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»... С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



* * *



«Невидимый гость» (исп. Contratiempo, «несчастный случай, препятствие») — испанский детективный кинотриллер 2016 года. Мировая премьера прошла 23 сентября 2016 года в США, а в Испании фильм был выпущен 6 января 2017 года. Режиссёром и сценаристом выступил Ориол Пауло. Музыку сочинил Фернандо Веласкес.



Фильм снимался в городе Тарраса, а также в других местах в Испании — Барселоне и регионе Бискайя.



Фильм собрал 30,9 млн USD в Испании и 172,4 млн CN¥ (~25 млн USD) в Китае.Собрав почти полмиллиона зрителей — 555 476 — фильм стал одним из самых популярных в первой половине года в Испании.



* * * * *



"In my 30-year career I've met two types of clients. Those who accept their situation and cooperate, even if it means going where they don't want to go, and those that think they're smarter than I am and want me to get them off without getting dirty.



You're the second type."



Virginia Goodman



Для меня просмотр криминального фильма - это своеобразная игра. С экрана повествуется история. У создателей задача – «водить меня как можно дольше за нос», чтобы я до последнего кадра не знал, чем закончится фильм или постоянно ошибался. У меня, соответственно, задача «отгадать эту мелодию с наименьшим количеством нот».



Высшим пилотажем считаются те фильмы, в которых у тебя, в принципе, с самого начала есть все инструменты для того, чтобы понять всю правду, но мастерски закрученный сюжет тебя все равно водит, как маленького мальчика, за руку по лабиринту неверных путей.



К сожалению, такие фильмы попадаются очень редко. Обычно, для достижения своих целей часто режиссеры «заигрываются»! Чтобы запутать тебя, вводят множество лишних персонажей и ненужных сюжетных линий, и часто сами запутываются, в результате сюжет теряет логику. Или режиссеры пытаются «заткнуть все дыры» спецэффектами, что тоже чаще всего не спасает.



К моей радости, этот фильм как раз из той редкой серии, когда у меня было огромное количество версий, но окончательно все распутал только к концу фильма. Еще долго после фильма я в голове перебирал все варианты, искал к чему подкопаться, но так и не смог.



Действительно, режиссерская версия - самая логичная.



Очень люблю кино, которое хочется долго обсуждать.



Великолепная история: вроде всё просто, но поставлено совершено гениально! Исповедь подозреваемого своему адвокату держит в напряжении почти на продолжении всего фильма. Хорошая игра актеров.







Фильм находится на 238 месте в топ 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDB, что является большой редкостью для не англоязычного кино.



Фильм обрел бешеную популярность!



По данному сюжету уже снято 3 ремейка: один - в 2018 в Италии под названием «Невидимый свидетель» (Il testimone invisibile), два - через год в Индии под названием «Месть» (Badla) на хинди и под названием Evaru на языке телугу.



Все фильмы имеют коммерческий успех.



Сейчас снимается ремейк в Южной Корее. Я думаю, что не за горами день, когда и в Голливуде эту историю переснимут, создав свой ремейк. Однако, я лично рекомендую ничего не ждать и посмотреть оригинал.



Любителям криминального кино настоятельно рекомендую!



Моя оценка - 9 баллов из 10.



Все о фильме здесь



https://www.kinopoisk.ru/film/959365/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Невидимый гость» (исп. Contratiempo, «несчастный случай, препятствие») — испанский детективный кинотриллер 2016 года. Мировая премьера прошла 23 сентября 2016 года в США, а в Испании фильм был выпущен 6 января 2017 года. Режиссёром и сценаристом выступил Ориол Пауло. Музыку сочинил Фернандо Веласкес.Фильм снимался в городе Тарраса, а также в других местах в Испании — Барселоне и регионе Бискайя.Фильм собрал 30,9 млн USD в Испании и 172,4 млн CN¥ (~25 млн USD) в Китае.Собрав почти полмиллиона зрителей — 555 476 — фильм стал одним из самых популярных в первой половине года в Испании.* * * * *Для меня просмотр криминального фильма - это своеобразная игра. С экрана повествуется история. У создателей задача – «водить меня как можно дольше за нос», чтобы я до последнего кадра не знал, чем закончится фильм или постоянно ошибался. У меня, соответственно, задача «отгадать эту мелодию с наименьшим количеством нот».Высшим пилотажем считаются те фильмы, в которых у тебя, в принципе, с самого начала есть все инструменты для того, чтобы понять всю правду, но мастерски закрученный сюжет тебя все равно водит, как маленького мальчика, за руку по лабиринту неверных путей.К сожалению, такие фильмы попадаются очень редко. Обычно, для достижения своих целей часто режиссеры «заигрываются»! Чтобы запутать тебя, вводят множество лишних персонажей и ненужных сюжетных линий, и часто сами запутываются, в результате сюжет теряет логику. Или режиссеры пытаются «заткнуть все дыры» спецэффектами, что тоже чаще всего не спасает.К моей радости, этот фильм как раз из той редкой серии, когда у меня было огромное количество версий, но окончательно все распутал только к концу фильма. Еще долго после фильма я в голове перебирал все варианты, искал к чему подкопаться, но так и не смог.Действительно, режиссерская версия - самая логичная.Очень люблю кино, которое хочется долго обсуждать.Великолепная история: вроде всё просто, но поставлено совершено гениально! Исповедь подозреваемого своему адвокату держит в напряжении почти на продолжении всего фильма. Хорошая игра актеров.Фильм находится на 238 месте в топ 250 лучших фильмов всех времен по версии IMDB, что является большой редкостью для не англоязычного кино.Фильм обрел бешеную популярность!По данному сюжету уже снято 3 ремейка: один - в 2018 в Италии под названием «Невидимый свидетель» (Il testimone invisibile), два - через год в Индии под названием «Месть» (Badla) на хинди и под названием Evaru на языке телугу.Все фильмы имеют коммерческий успех.Сейчас снимается ремейк в Южной Корее. Я думаю, что не за горами день, когда и в Голливуде эту историю переснимут, создав свой ремейк. Однако, я лично рекомендую ничего не ждать и посмотреть оригинал.Любителям криминального кино настоятельно рекомендую!Моя оценка - 9 баллов из 10. Илья КУРЛЯНДЧИК , "Обзор" Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..», «Эверест» — статья прочитана 153 раза Комментарии