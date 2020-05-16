«Я посмотрел фильм и..»: «Игра изменилась», 2012 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»... С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



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«Игра изменилась» (англ. Game Change) — американский художественный телевизионный фильм, биографическая драма режиссёра Джея Роуча, премьера которой состоялась 10 марта 2012 года на телеканале HBO.



Экранизация документального романа «Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни», написанного политическими журналистами Джоном Хейлиманном и Марком Хэлперином .



В главной роли губернатора Аляски Сары Пэйлин — Джулианна Мур.



Картина была удостоена одной из основных статуэток премии «Эмми» («Лучший мини-сериал или фильм»), а значительная часть актёрского состава, включая Джулианну Мур, Вуди Харрельсона, Эда Харриса и Сару Полсон, была номинирована за убедительные перевоплощения. Джулианна Мур — единственная, кто получил награду за лучшую женскую роль.



* * *



You don't think she's too outside the box?



John McCain



В Америке из любого мало-мальски значимого события умеют делать шоу. Что уже говорить о таких событиях, как президентские гонки во время выборов? 2008-й не стал исключением. В том году кандидат от республиканцев был Джон Маккейн, а от демократов - Барак Обама. И вот в какой-то момент, совершенно неожиданно, начала привлекать внимание к себе губернатор штата Аляска Сара Луиз Пэйлин. И вполне вероятно, что она очень сильно повлияла на ход выборов. О чем собственно и этот фильм.



Хоть это кино и телевизионного формата, то есть снимается изначально для показа только на ТВ и в кинотеатрах его не крутят, тем не менее он безусловно достоин внимания.



Главную роль исполнила Джулианна Мур и, мне кажется, это идеальное попадание. Роль просто изумительная! Я думаю, что всем, кто слышал или читал реальные интервью Сары, было интересно понять, какая она на самом деле.



Я не могу представить никого другого, кто бы сделал это более убедительно, чем Джулианна Мур. Собственно, Джулианна за эту роль и собрала все значимые ТВ-награды, это и Золотой Глобус и Премия Гильдии актеров, и Эмми.



Отдельной похвалы достоин Вуди Харрельсон, который исполнил роль стратега по коммуникациям и связям с общественностью Стива Шмидта. Хотя Вуди всегда замечателен. Ну, и Эд Харрис в роли Джона Маккейна был неплох.



Тем кто, по любым причинам далек от политики, рекомендую этот фильм, т.к. тут этой самой скучной политики совсем немного, здесь в центре событий - очень необычная фигура, и уж особенно она необычна в той должности, на которую попала.







Тем, кто в курсе событий, тем более рекомендую, так как очень забавно посмотреть на эту ситуацию как бы «под другим углом», увидеть ситуацию «за кадрами» скандальных репортажей.



Одним словом, интересная история, замечательные актеры - простой секрет успеха!



Моя оценка - 7+, хотя, благодаря шикарной Джулианне, всё-таки 8 из 10 баллов!



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/583701/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Игра изменилась» (англ. Game Change) — американский художественный телевизионный фильм, биографическая драма режиссёра Джея Роуча, премьера которой состоялась 10 марта 2012 года на телеканале HBO.Экранизация документального романа «Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни», написанного политическими журналистами Джоном Хейлиманном и Марком Хэлперином .В главной роли губернатора Аляски Сары Пэйлин — Джулианна Мур.Картина была удостоена одной из основных статуэток премии «Эмми» («Лучший мини-сериал или фильм»), а значительная часть актёрского состава, включая Джулианну Мур, Вуди Харрельсона, Эда Харриса и Сару Полсон, была номинирована за убедительные перевоплощения. Джулианна Мур — единственная, кто получил награду за лучшую женскую роль.* * *В Америке из любого мало-мальски значимого события умеют делать шоу. Что уже говорить о таких событиях, как президентские гонки во время выборов? 2008-й не стал исключением. В том году кандидат от республиканцев был Джон Маккейн, а от демократов - Барак Обама. И вот в какой-то момент, совершенно неожиданно, начала привлекать внимание к себе губернатор штата Аляска Сара Луиз Пэйлин. И вполне вероятно, что она очень сильно повлияла на ход выборов. О чем собственно и этот фильм.Хоть это кино и телевизионного формата, то есть снимается изначально для показа только на ТВ и в кинотеатрах его не крутят, тем не менее он безусловно достоин внимания.Главную роль исполнила Джулианна Мур и, мне кажется, это идеальное попадание. Роль просто изумительная! Я думаю, что всем, кто слышал или читал реальные интервью Сары, было интересно понять, какая она на самом деле.Я не могу представить никого другого, кто бы сделал это более убедительно, чем Джулианна Мур. Собственно, Джулианна за эту роль и собрала все значимые ТВ-награды, это и Золотой Глобус и Премия Гильдии актеров, и Эмми.Отдельной похвалы достоин Вуди Харрельсон, который исполнил роль стратега по коммуникациям и связям с общественностью Стива Шмидта. Хотя Вуди всегда замечателен. Ну, и Эд Харрис в роли Джона Маккейна был неплох.Тем кто, по любым причинам далек от политики, рекомендую этот фильм, т.к. тут этой самой скучной политики совсем немного, здесь в центре событий - очень необычная фигура, и уж особенно она необычна в той должности, на которую попала.Тем, кто в курсе событий, тем более рекомендую, так как очень забавно посмотреть на эту ситуацию как бы «под другим углом», увидеть ситуацию «за кадрами» скандальных репортажей.Одним словом, интересная история, замечательные актеры - простой секрет успеха!Моя оценка - 7+, хотя, благодаря шикарной Джулианне, всё-таки 8 из 10 баллов! Илья КУРЛЯНДЧИК Категории: культура Ключевые слова: Джордж Лукас, Илья КУРЛЯНДЧИК, Звездные войны, «Я посмотрел фильм и..», «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Дюна» — статья прочитана 85 раз Комментарии