«Я посмотрел фильм и..»: «Игра изменилась», 2012

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«Игра изменилась» (англ. Game Change) — американский художественный телевизионный фильм, биографическая драма режиссёра Джея Роуча, премьера которой состоялась 10 марта 2012 года на телеканале HBO.
Экранизация документального романа «Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни», написанного политическими журналистами Джоном Хейлиманном и Марком Хэлперином .
В главной роли губернатора Аляски Сары Пэйлин — Джулианна Мур.
Картина была удостоена одной из основных статуэток премии «Эмми» («Лучший мини-сериал или фильм»), а значительная часть актёрского состава, включая Джулианну Мур, Вуди Харрельсона, Эда Харриса и Сару Полсон, была номинирована за убедительные перевоплощения. Джулианна Мур — единственная, кто получил награду за лучшую женскую роль.
* * *
В Америке из любого мало-мальски значимого события умеют делать шоу. Что уже говорить о таких событиях, как президентские гонки во время выборов? 2008-й не стал исключением. В том году кандидат от республиканцев был Джон Маккейн, а от демократов - Барак Обама. И вот в какой-то момент, совершенно неожиданно, начала привлекать внимание к себе губернатор штата Аляска Сара Луиз Пэйлин. И вполне вероятно, что она очень сильно повлияла на ход выборов. О чем собственно и этот фильм.
Хоть это кино и телевизионного формата, то есть снимается изначально для показа только на ТВ и в кинотеатрах его не крутят, тем не менее он безусловно достоин внимания.
Главную роль исполнила Джулианна Мур и, мне кажется, это идеальное попадание. Роль просто изумительная! Я думаю, что всем, кто слышал или читал реальные интервью Сары, было интересно понять, какая она на самом деле.
Я не могу представить никого другого, кто бы сделал это более убедительно, чем Джулианна Мур. Собственно, Джулианна за эту роль и собрала все значимые ТВ-награды, это и Золотой Глобус и Премия Гильдии актеров, и Эмми.
Отдельной похвалы достоин Вуди Харрельсон, который исполнил роль стратега по коммуникациям и связям с общественностью Стива Шмидта. Хотя Вуди всегда замечателен. Ну, и Эд Харрис в роли Джона Маккейна был неплох.
Тем кто, по любым причинам далек от политики, рекомендую этот фильм, т.к. тут этой самой скучной политики совсем немного, здесь в центре событий - очень необычная фигура, и уж особенно она необычна в той должности, на которую попала.
Тем, кто в курсе событий, тем более рекомендую, так как очень забавно посмотреть на эту ситуацию как бы «под другим углом», увидеть ситуацию «за кадрами» скандальных репортажей.
Одним словом, интересная история, замечательные актеры - простой секрет успеха!
Моя оценка - 7+, хотя, благодаря шикарной Джулианне, всё-таки 8 из 10 баллов!
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/583701/
* * *
«Игра изменилась» (англ. Game Change) — американский художественный телевизионный фильм, биографическая драма режиссёра Джея Роуча, премьера которой состоялась 10 марта 2012 года на телеканале HBO.
Экранизация документального романа «Игра изменилась: Обама и Клинтоны, Маккейн и Пэйлин, а также гонка всей жизни», написанного политическими журналистами Джоном Хейлиманном и Марком Хэлперином .
В главной роли губернатора Аляски Сары Пэйлин — Джулианна Мур.
Картина была удостоена одной из основных статуэток премии «Эмми» («Лучший мини-сериал или фильм»), а значительная часть актёрского состава, включая Джулианну Мур, Вуди Харрельсона, Эда Харриса и Сару Полсон, была номинирована за убедительные перевоплощения. Джулианна Мур — единственная, кто получил награду за лучшую женскую роль.
* * *
You don't think she's too outside the box?
John McCain
John McCain
В Америке из любого мало-мальски значимого события умеют делать шоу. Что уже говорить о таких событиях, как президентские гонки во время выборов? 2008-й не стал исключением. В том году кандидат от республиканцев был Джон Маккейн, а от демократов - Барак Обама. И вот в какой-то момент, совершенно неожиданно, начала привлекать внимание к себе губернатор штата Аляска Сара Луиз Пэйлин. И вполне вероятно, что она очень сильно повлияла на ход выборов. О чем собственно и этот фильм.
Хоть это кино и телевизионного формата, то есть снимается изначально для показа только на ТВ и в кинотеатрах его не крутят, тем не менее он безусловно достоин внимания.
Главную роль исполнила Джулианна Мур и, мне кажется, это идеальное попадание. Роль просто изумительная! Я думаю, что всем, кто слышал или читал реальные интервью Сары, было интересно понять, какая она на самом деле.
Я не могу представить никого другого, кто бы сделал это более убедительно, чем Джулианна Мур. Собственно, Джулианна за эту роль и собрала все значимые ТВ-награды, это и Золотой Глобус и Премия Гильдии актеров, и Эмми.
Отдельной похвалы достоин Вуди Харрельсон, который исполнил роль стратега по коммуникациям и связям с общественностью Стива Шмидта. Хотя Вуди всегда замечателен. Ну, и Эд Харрис в роли Джона Маккейна был неплох.
Тем кто, по любым причинам далек от политики, рекомендую этот фильм, т.к. тут этой самой скучной политики совсем немного, здесь в центре событий - очень необычная фигура, и уж особенно она необычна в той должности, на которую попала.
Тем, кто в курсе событий, тем более рекомендую, так как очень забавно посмотреть на эту ситуацию как бы «под другим углом», увидеть ситуацию «за кадрами» скандальных репортажей.
Одним словом, интересная история, замечательные актеры - простой секрет успеха!
Моя оценка - 7+, хотя, благодаря шикарной Джулианне, всё-таки 8 из 10 баллов!
Все о фильме здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/583701/