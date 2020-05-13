«Я посмотрел фильм и..»: «Эверест», 2019 🔊 Воспроизвести «Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»... С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



* * *



«Эверест» (англ. Abominable) — американо-китайский полнометражный анимационный фильм режиссёра Джилл Калтон. Премьера в России состоялась 3 октября 2019 года.



****



I have blueberries in places where blueberries shouldn't be.



Jin



Сказочная история о том, как некое большое мохнатое существо сбегает из лаборатории и попадает на крышу дома школьницы Йи (Лу - в русском дубляже). Она и ее озорные друзья Джин и Пенг называют его Эверест. Йи решает помочь новому другу вернуться домой. Понятно, что за ними охотится банда злых ученых. Так, что нас ждет полтора часа увлекательных приключений!



Азиатская и, в особенности, китайская киноиндустрия растет космическими темпами. Уже сейчас Китай - второй кинорынок в мире, в котором нередко «чисто американские» фильмы собирают кассу больше, чем на родине. И с другой стороны, азиатское кино имеет всё больший успех за пределами своих рынков.







Данный фильм является общим детищем американской компании DreamWorks Animation и ее бывшей китайской дочки Pearl Studio.



Несмотря на то, что мультик получился очень классным и добрым, не всем он понравился. В фильме есть эпизод, в котором спорные территории в Южно-Китайском море показывают как китайские. На эти части моря и различные островные группы претендуют пять других азиатских стран, и также сам Китай. А во Вьетнаме вообще из-за этого фильм сняли с проката.



Но меня лично мультфильм никак не задел, хотя мы с детьми посмотрели его с большим удовольствием, чего и вам желаем!



Моя оценка - 8 баллов из 10.



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/1044976/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Эверест» (англ. Abominable) — американо-китайский полнометражный анимационный фильм режиссёра Джилл Калтон. Премьера в России состоялась 3 октября 2019 года.Сказочная история о том, как некое большое мохнатое существо сбегает из лаборатории и попадает на крышу дома школьницы Йи (Лу - в русском дубляже). Она и ее озорные друзья Джин и Пенг называют его Эверест. Йи решает помочь новому другу вернуться домой. Понятно, что за ними охотится банда злых ученых. Так, что нас ждет полтора часа увлекательных приключений!Азиатская и, в особенности, китайская киноиндустрия растет космическими темпами. Уже сейчас Китай - второй кинорынок в мире, в котором нередко «чисто американские» фильмы собирают кассу больше, чем на родине. И с другой стороны, азиатское кино имеет всё больший успех за пределами своих рынков.Данный фильм является общим детищем американской компании DreamWorks Animation и ее бывшей китайской дочки Pearl Studio.Несмотря на то, что мультик получился очень классным и добрым, не всем он понравился. В фильме есть эпизод, в котором спорные территории в Южно-Китайском море показывают как китайские. На эти части моря и различные островные группы претендуют пять других азиатских стран, и также сам Китай. А во Вьетнаме вообще из-за этого фильм сняли с проката.Но меня лично мультфильм никак не задел, хотя мы с детьми посмотрели его с большим удовольствием, чего и вам желаем!Моя оценка - 8 баллов из 10. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..», «Эверест» — статья прочитана 104 раза Комментарии