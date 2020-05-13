Главная >> Новости >> культура >> «Я посмотрел фильм и..»: «Эверест», 2019

«Я посмотрел фильм и..»: «Эверест», 2019

«Обзор» продолжает «карантинновирусные» публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».

С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.

Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!

«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.

Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>

* * *

«Эверест» (англ. Abominable) — американо-китайский полнометражный анимационный фильм режиссёра Джилл Калтон. Премьера в России состоялась 3 октября 2019 года.

****


I have blueberries in places where blueberries shouldn't be.

Jin

Сказочная история о том, как некое большое мохнатое существо сбегает из лаборатории и попадает на крышу дома школьницы Йи (Лу - в русском дубляже). Она и ее озорные друзья Джин и Пенг называют его Эверест. Йи решает помочь новому другу вернуться домой. Понятно, что за ними охотится банда злых ученых. Так, что нас ждет полтора часа увлекательных приключений!

Азиатская и, в особенности, китайская киноиндустрия растет космическими темпами. Уже сейчас Китай - второй кинорынок в мире, в котором нередко «чисто американские» фильмы собирают кассу больше, чем на родине. И с другой стороны, азиатское кино имеет всё больший успех за пределами своих рынков.



Данный фильм является общим детищем американской компании DreamWorks Animation и ее бывшей китайской дочки Pearl Studio.

Несмотря на то, что мультик получился очень классным и добрым, не всем он понравился. В фильме есть эпизод, в котором спорные территории в Южно-Китайском море показывают как китайские. На эти части моря и различные островные группы претендуют пять других азиатских стран, и также сам Китай. А во Вьетнаме вообще из-за этого фильм сняли с проката.

Но меня лично мультфильм никак не задел, хотя мы с детьми посмотрели его с большим удовольствием, чего и вам желаем!

Моя оценка - 8 баллов из 10.

Все о фильме здесь:

https://www.kinopoisk.ru/film/1044976/
Илья КУРЛЯНДЧИК, специально для «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..», «Эверест»
статья прочитана 104 раза
добавлена сегодня, 13 мая, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка