«Я посмотрел фильм и..»: «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», 2019

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (англ. Star Wars: The Rise of Skywalker) — американский фильм в жанре космической оперы от продюсеров Кэтлин Кеннеди, Дж. Дж. Абрамса и Мишель Рейван, снятый Абрамсом по сценарию, написанному им совместно с Крисом Террио.



Девятый эпизод эпопеи «Звёздные войны» продолжает внутреннюю хронологию серии и завершает Сагу Скайуокеров.



Международная премьера фильма состоялась 16 декабря 2019 года в Лос-Анджелесе.



Через несколько месяцев после известия о том, что режиссёром картины станет Колин Треворроу, поклонники опубликовали петицию с просьбой заменить режиссёра «Мира юрского периода» на создателя франшизы Джорджа Лукаса. Сюжет картины не связан со сценарием, написанным Лукасом, для седьмого, восьмого и девятого эпизода.



В начале сентября 2017 года Треворроу по причине «творческих разногласий» с продюсерами покинул пост режиссёра. 12 сентября 2017 года стало известно, что новым постановщиком станет Дж. Дж. Абрамс, ранее уже снявший седьмой эпизод саги. Абрамс отказался от всех сценарных наработок Треворроу и написал новый сценарий в соавторстве с Крисом Террио.



Фильм заработал в прокате более $1 млрд, став восьмой самой кассовой картиной 2019 года и 35-й самой успешной лентой за всю историю кинематографа (без учёта инфляции).



This will be the final word in the story of Skywalker.



Emperor Palpatine



Меня часто спрашивают о том, почему я мало смотрю сериалы. Отвечаю, я боюсь бесконечных сериалов, особенно, когда у меня в списке более 3000 наименований полнометражных фильмов, которые я планирую посмотреть. Однако сейчас, чем дальше, тем сильнее стирается грань между сериалами и полнометражными фильмами. Современные сериалы получают бюджеты, сопоставимые с самыми крупными блокбастерами и уже не уступают многим из них в качестве.



С другой стороны, тренды снимать сиквелы, приквелы, спин-оффы финансово удачных фильмов так же превращают полные метры в своеобразные сериалы. Наверно, самым известным таким сериалом и стали «Звездные Войны».



Вряд ли, когда-то, в далеком 1974 году Джордж Лукас, начиная работу над сценарием к «Звездным Войнам», мог себе представить, что этот фильм сам по себе превратится в целую индустрию, а для некоторых фанатов - вообще в религию. Ведь это был всего третий фильм молодого Лукаса.



А с ещё одной стороны, Лукас сумел показать свой предпринимательский талант уже на втором фильме «Американские граффити» (American Graffiti, 1973). На тот момент, после успеха фильма «Беспечный ездок» (Easy Rider, 1969), у которого бюджет был всего 360 000$, студия Universal Pictures решила запустить в производство серию малобюджетных фильмов (до 1млн$).



Чтобы вписаться в бюджет, Лукас шел на разные ухищрения: уменьшил свою зарплату, зато попросил 15% от прибыли, предложил съемочной команде работать за упоминание в титрах (в те годы в титрах упоминали только начальников департамента), а Лукасу это позволило не только прилично сэкономить, но так же решить творческую задачу - дотянуть титры до нужного музыкального момента, чтоб зритель ушел на позитиве.



«Американские Граффити» стали хитом и одним из самых финансово успешных фильмов за все время! В результате, на «Звездные Войны» Лукасу выделили аж 11 млн$, что, к слову, в 15 раз больше, чем все, что Лукас получал до этого, но все равно достаточно бюджетно для массовой задумки Лукаса, однако, чем меньше денег, тем больше креатива.



Во время съёмок первых «Звездных Войн» было использовано много уникальных методик съемки при создании различных спецэффектов. Лукас купил закрывающийся отдел студии 20th Century Fox, который и должен был создавать спецэффекты для фильма, и тогда уже его собственная компания Industrial Light & Magic создала все уникальные кадры, титры уходящие в космос, сумасшедшие гонки на космических кораблях, бои на световых мечах и т.д.



Лучшего рекламного портфолио и представить было сложно.



Возможно, Лукас не мог себе представить исторического значения своего фильма, однако, он вполне рассчитывал на то, что этот фильм будет далеко не последний из серии, и поэтому первый фильм сразу смело назвал «4-м эпизодом». Саму идею сюжета Лукас позаимствовал из гениального романа Френка Герберта «Дюна».



Но Лукас понимал, что экранизировать «Дюну», в принципе, нереально. Это было доказано 10 лет спустя, когда «Дюна» Девида Линча, имея бюджет аж в 40млн$, с треском провалилась. Впрочем, в этом случае, кроме сложности создания такого фильма, и сами продюсеры «вылили целую бочку дегтя», фактически, перемонтировав фильм и полностью уничтожив идею Линча. Конфликт дошел до того, что Линч просил убрать свою фамилию из титров.



К сожалению, продюсеры часто вмешиваются в кинопроцесс. Похожим образом был загроблен и культовый фильм Ридли Скота «Бегущий по лезвию» (Blade Runner, 1982).



Но вернемся к Лукасу, который максимально упростил все, что можно было упростить, оставив в фильме очень поверхностные линии борьбы «абсолютного добра с абсолютным злом» и сделав максимальный акцент на экшне и спецэффектах. И, как мы прекрасно знаем, Лукас не прогадал, и фильм побил все кассовые рекорды того времени, а так же получил 7 Оскаров и 4 номинации, а, учитывая то, что Лукас договорился получить аж 40% от прибыли, «Звездные Войны» в момент сделали Лукаса богатейшим режиссером и продюсером!



Надо ли говорить, что дальнейшие продолжения фильма уже выходили исключительно под патронажем собственной компании Lucasfilm, а сам Лукас максимально сфокусировался над тем, что у него получается лучше всего, а именно: (Правильно!) продюсированием и написанием сценариев.







Сначала было снято всего 3 фильма, с 4-го по 6-й эпизоды. Последний фильм вышел в 1983 году. Казалось, что фанов «оставили на льду». Сама история началась с середины и так ничем и не закончилась.



Официально Лукас говорил, что продолжение нужно ждать на 20-летний юбилей выхода первого фильма, однако, сам бренд «Звездных Войн» генерировал миллиардные обороты без всяких фильмов, выпуская нескончаемое количество связанной атрибутики.



Фаны мучились долгие 15 лет, и вот в 1997 году Лукас дал добро на старт приквела! Предстояло снять первый эпизод, который должен был объяснить, с чего же все начиналось, да и, в принципе, придать кое-какой смысл оригинальной трилогии.



Информации для сценаристов было немного: основная работа велась по 15 листам записи черновиков Лукаса 70-х годов, в которых он записывал предыстории основных линий. Но 115 млн$ и профессиональная команда сделали свое дело, да и сам Лукас впервые после более 20-летнего перерыва сел в кресло режиссера.



Так что, несмотря на критику и разные претензии фанатов, кино опять таки сорвало космическую кассу, фактически, в миллиард $ и прочно встало за королем кассовых сборов «Титаником». Я наивно подумал, что вот доснимут очередную трилогию и круг замкнется.



В принципе, Лукас так и планировал. Он уже заработал себе на приличную пенсию и не горел особым желанием продолжать вытягивать из себя очередные сюжетные повороты «мыльных опер», прикрывая их умопомрачительными эффектами. Однако, народ требовал «продолжение банкета» и громко хрустел купюрами.











На помощь пришла корпорация Disney. Они уже давно имели отделения «Звездных войн» и «Индиана Джонс» (Лукас был соавтором сценариев и копродюсером «Индианы Джонс») в своих парках развлечений, так же у Disney уже были лицензии на использование этих брендов в ряде других проектов, и если «дедушка» Лукас устал, то «бодрые ребята» из Disney готовы штамповать кино до тех пор, пока люди готовы это смотреть!



Сделка была закрыта в конце 2012 года чуть более чем за 4 млд$, в которых чуть больше половины Лукас получил наличными (интересно, как это выглядело?), а остальное - акциями корпорации, которая уже давно занимается не только детским контентом. И, начиная, с 2015 года, уже под крышей дома Disney, вышла очередная трилогия.



Надо сказать, что парни в принципе выдержали стиль, продолжали попадать в номинации Оскар за лучшие эффекты, звук и прочие сегменты, не связанные с актерским мастерством, сценарием и режиссурой. И вот, наконец последний фильм о семействе Скайуокеров. Поставлена жирная точка. И вроде, все как бы облегченно выдохнули.



Однако, очередной миллиардный сбор и…, хочешь-не хочешь, но нужно идти и продолжать «строгать капусту», а для этого запущено в производство огромное количество смежных продуктов, и спин-оффов, и сериалов и т.д. Это один из редчайших случаев, когда даже книги выходят по фильму.



Как мне кажется, все эти фильмы помогли нам переждать момент, пока появится возможность экранизировать оригинальную «Дюну», выход которой был запланирован на 18 декабря 2020 года. Но, в связи с пандемией в мире премьеру могут перенести на следующий год. В кресло же режиссера в этот раз посадили Дени Вильнёва, который, на мой взгляд, очень точно продолжил легендарного «Бегущего по лезвию» фильмом «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049, 2017), что позволяет надеяться, что и «Дюну» он правильно прочувствует, хотя в своих интервью Дени говорит, что это самое сложное из того, что он когда либо делал в своей жизни.



Актерский состав тоже подает надежды, да и продюсеры не должны больше мешать, т.к. среди исполнительных продюсеров - сын Френка Герберта - Бриайн, который фактически полностью посвятил себя изучению работ отца и окончанию книг по черновикам Френка. Обнадеживает и то, что «Дюна» уже изначально планируется как трилогия и параллельно готовится спин-офф, сюжет которого полностью посвящен Ордену «Бене Гессерит».











Учитывая то, что с миром сделал Лукас, только поверхностно пересказав некие идеи «Дюны», я надеюсь на ошеломляющий эффект оригинального фильма. С другой стороны, «Дюна» далеко не «поп-корновая история», это очень сложная книга, глубоко затрагивающая политику, экономику, да и природу человека в целом.



Я понятия не имею, как это вообще можно экранизировать! Но очень надеюсь, что «Дюна» будет моим сериалом на многие годы вперед.



Я умышленно не пишу ничего конкретно по самому 9-му эпизоду, так как, в принципе, там ничего особенного, по сравнению с другими фильмами, не происходит. Да, крутые космические баталии, эффектные съемки, спецэффекты, но меня упорно «срубает» эта тягомотина к концу фильма.



Хоть я и большой фанат этого жанра в целом, но меня не зацепил ни один из фильмов «Звездных Войн». Хотя, наверно, мне очень мешает моя любовь к книгам Герберта. И я не могу смотреть без тоски на весь этот примитивизм происходящего.



Это отличный аттракцион замечательно подходит под поп-корн, но не более того.



Моя оценка - 6 баллов из 10.



