«Я посмотрел фильм и..»: «Ветреная река», 2017 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все, за очень редким исключением, по-прежнему вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»... С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



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«Ветреная река» (англ. Wind River) — американский фильм в жанре нео-вестерн режиссёра Тейлора Шеридана о начинающем агенте ФБР из Лас-Вегаса, которой приходится расследовать дело о смерти молодой девушки-индианки в резервации Уинд-Ривер, в штате Вайоминг. Будучи незнакомой с местной спецификой, агент ФБР вынуждена попросить о помощи местного егеря, друга семьи погибшей.



Премьера фильма состоялась 21 января 2017 года на кинофестивале «Санденс». Картина стала коммерчески успешной, собрав в прокате 45 миллионов долларов против 11-миллионного бюджета, и получила положительные отзывы критиков.



Несколько интересных фактов:



Тейлор Шеридан в молодости жил в индейской резервации Пайн-Ридж, а впоследствии приобрёл дом в Вайоминге. Общаясь с коренным населением, Шеридан много узнал об их проблемах, которые, по его мнению, практически не отражены в кинематографе. Шеридан заручился моральной поддержкой знакомых индейцев, пообещав им, что фильм будет снят в строго определённой манере им самим. Это помогло ему получить частичное финансирование от индейской общины.



На главные роли Шеридан изначально планировал пригласить Элизабет Олсен и Джереми Реннера. Олсен стала первой участницей актёрского коллектива, и тема лично ей оказалась близка, так как актриса работает в качестве добровольца с жертвами сексуального насилия. Перед съёмками Олсен на протяжении нескольких месяцев тренировалась в стрельбе, самообороне и борьбе. На съёмочной площадке также присутствовали индейские старейшины, так, по крайней мере утверждает всезнающая Википедия.



Статистика, появляющаяся в конце фильма, стала результатом трёхмесячных поисков, осуществленными ассистентами Шеридана. Режиссёр хотел найти точные цифры, сколько индианок подверглось насилию или пропало без вести, но, как выяснилось, подобная статистика ведётся государственными организациями по всем этническим группам, кроме представительниц коренного населения США. Шеридан включил этот результат в фильм.



* * *







"Luck don't live out here."



Cory Lambert



Егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер) находит тело девушки в лесу недалеко от резервации индейцев. Местная полиция установила, что девушка умерла от переохлаждения, но перед этим была изнасилована, поэтому обратились в ФБР.



Так как резервация находится в снегах штата Вайоминг, и ехать туда явно никто не хотел, послали молодую, начинающую сотрудницу Джейн Бэннер (Элизабет Олсен), которая, в принципе, должна была приехать, зафиксировать факты, составить протоколы и выполнить другую формальность. Собственно, она даже куртку, соответствующую погоде, не взяла. Но по приезде Джейн обращает внимание на некоторые детали и, все-таки хочет кое в чем убедиться, да и Кори готов ей помочь, так как он лично знает семью погибшей и хочет найти виновных любой ценой. Одним словом, формально дело не закончится.



Несмотря на то, что фильм без большого бюджета да и сюжет развивается очень медленно, картина быстро заинтриговывает. При том что, несмотря на всеобщее спокойствие, ситуация абсолютно неожиданно резко накаляется, так что напряженных моментов полно, а уже кульминация фильма просто не даст выдохнуть.



Игра актеров на высоте! Джереми Реннер мне очень нравится, но редко ему достаются главные роли, что очень жаль.



Как по мне, это отличная криминальная драма. Ставлю 8 баллов из 10!



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/958442/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Ветреная река» (англ. Wind River) — американский фильм в жанре нео-вестерн режиссёра Тейлора Шеридана о начинающем агенте ФБР из Лас-Вегаса, которой приходится расследовать дело о смерти молодой девушки-индианки в резервации Уинд-Ривер, в штате Вайоминг. Будучи незнакомой с местной спецификой, агент ФБР вынуждена попросить о помощи местного егеря, друга семьи погибшей.Премьера фильма состоялась 21 января 2017 года на кинофестивале «Санденс». Картина стала коммерчески успешной, собрав в прокате 45 миллионов долларов против 11-миллионного бюджета, и получила положительные отзывы критиков.Несколько интересных фактов:Тейлор Шеридан в молодости жил в индейской резервации Пайн-Ридж, а впоследствии приобрёл дом в Вайоминге. Общаясь с коренным населением, Шеридан много узнал об их проблемах, которые, по его мнению, практически не отражены в кинематографе. Шеридан заручился моральной поддержкой знакомых индейцев, пообещав им, что фильм будет снят в строго определённой манере им самим. Это помогло ему получить частичное финансирование от индейской общины.На главные роли Шеридан изначально планировал пригласить Элизабет Олсен и Джереми Реннера. Олсен стала первой участницей актёрского коллектива, и тема лично ей оказалась близка, так как актриса работает в качестве добровольца с жертвами сексуального насилия. Перед съёмками Олсен на протяжении нескольких месяцев тренировалась в стрельбе, самообороне и борьбе. На съёмочной площадке также присутствовали индейские старейшины, так, по крайней мере утверждает всезнающая Википедия.Статистика, появляющаяся в конце фильма, стала результатом трёхмесячных поисков, осуществленными ассистентами Шеридана. Режиссёр хотел найти точные цифры, сколько индианок подверглось насилию или пропало без вести, но, как выяснилось, подобная статистика ведётся государственными организациями по всем этническим группам, кроме представительниц коренного населения США. Шеридан включил этот результат в фильм.* * *Егерь Кори Ламберт (Джереми Реннер) находит тело девушки в лесу недалеко от резервации индейцев. Местная полиция установила, что девушка умерла от переохлаждения, но перед этим была изнасилована, поэтому обратились в ФБР.Так как резервация находится в снегах штата Вайоминг, и ехать туда явно никто не хотел, послали молодую, начинающую сотрудницу Джейн Бэннер (Элизабет Олсен), которая, в принципе, должна была приехать, зафиксировать факты, составить протоколы и выполнить другую формальность. Собственно, она даже куртку, соответствующую погоде, не взяла. Но по приезде Джейн обращает внимание на некоторые детали и, все-таки хочет кое в чем убедиться, да и Кори готов ей помочь, так как он лично знает семью погибшей и хочет найти виновных любой ценой. Одним словом, формально дело не закончится.Несмотря на то, что фильм без большого бюджета да и сюжет развивается очень медленно, картина быстро заинтриговывает. При том что, несмотря на всеобщее спокойствие, ситуация абсолютно неожиданно резко накаляется, так что напряженных моментов полно, а уже кульминация фильма просто не даст выдохнуть.Игра актеров на высоте! Джереми Реннер мне очень нравится, но редко ему достаются главные роли, что очень жаль.Как по мне, это отличная криминальная драма. Ставлю 8 баллов из 10! Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Супермен», Superman, Кристофер Рив, «Я посмотрел фильм и..», «Ветреная река» — статья прочитана 180 раз Комментарии