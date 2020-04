«Я посмотрел фильм и..»: «Yesterday», 2019 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все, за очень редким исключением, по-прежнему вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и...».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



* * *



Yesterday (с англ. — «Вчера») — художественный фильм британского режиссёра Дэнни Бойла, рассказывающий о человеке, который оказывается единственным в мире, кто знает песни группы The Beatles.



В Великобритании фильм вышел в прокат 28 июня 2019 года.



******



Ellie Appleton: When did you write that?



Jack Malik: I didn't write it. Paul McCartney wrote it, The Beatles wrote it.



*****



Джек Малик (арт. Химеш Патель) - музыкант и исполнитель своих песен, который днем работает продавцом в магазине, а по вечерам и на выходных выступает везде, куда «засунет» его менеджер Элли Аплтон (арт. Лили Джеймс). Менеджер, конечно, громко сказано! Элли тоже менеджер только на полставки, днем она - учитель в школе. 10 лет тому назад, на выпускном балу, Джек был «звездой» вечера, и с тех пор Элли верит в то, что рано или поздно у Джека всё получится.



Однако, мир шоу-бизнеса, как известно, жесток, и таких Джеков - «пруд пруди» на каждом углу! Но вот происходит какой-то странный глобальный катаклизм и оказывается, что мир забыл о группе The Beatles! А может, не забыл, а «битлы» просто пропали? Или стерлись? Никто не знает точно, куда они делись, но, по факту, никто, кроме Джека, о них ни сном ни духом не ведали. И тут (Остапа) Джека понесло… Вдруг парень непонятно откуда начал выдавать хиты один за другим, и мир шоу-бизнеса очень быстро обратил внимание на новый «талант».



Короче, просмотрев трейлер, увидев достаточно большой рейтинг, а также ошеломляющие кассовые сборы для такого фильма - почти 154 млн при бюджете всего в 26! - я подумал, что должно быть совсем симпатично.



А что, интересно посмотреть на то, какой бы был мир без «битлов»? Да и Лили Джеймс последнее время как-то часто мне попадается на глаза. Последний раз я ее видел в роли машинистки Черчилля («Тёмные времена», 2017, я



Также режиссер-оскароносец Дэнни Бойл, который очень ярко заявил о себе фильмом «Миллионер из трущоб» (2008). Впрочем, фанаты его знают еще по культовому фильму «На игле» (1995).



Дэнни - режиссер очень широкого диапазона, умеющий говорить на очень сложные темы достаточно легким языком, при этом его фильмы не похожи друг на друга. Он уже давно доказал, что для большой кассы не нужен большой бюджет. К примеру, его же фильм «127 часов» (2010), о парне застрявшем на 127 часов в одной локации, держал в напряжении, фактически, с первой минуты и до конца фильма. И при бюджете в 18 млн (где я думаю 1/3 составил гонорар Джеймс Франко) собрал 60+ млн в кассах.



А тут почти в 3 раза больше касса, и я как-то надеялся получить хотя бы половину тех эмоций, которые получал от любого из фильмов Дэнни, которые видел до этого.







Однако, меня картина как-то «не зацепила». И вроде песни «битлов» мне очень нравятся, и в фильме их, действительно, много, хоть и в исполнении Джека. И Лили очень харизматичная! Но как-то всё было очень поверхностно. Наверно, в фильме было много британской специфики, которую я не смог уловить. Но для комедии было маловато смешных моментов, хотя несколько раз все-таки «улыбнуло». Скорее, это жанр - романтическая мелодрама, для просмотров парами в последнем ряду.



Почему-то создатели думают, что на мир вообще никак не повлияло бы отсутствие The Beatles, кока-колы и даже сигарет. Мне всё-таки больше нравится идея «эффекта бабочки». Может быть, поэтому серия фильмов «Назад в будущее» Роберта Земекиса одна из моих самых любимых, и уж точно - на первом месте в категории всех фильмов, связанных со временем и разными вытекающими последствиями.







Роберт Земекис с Бобом Гейлом (автор сценария) наколдовали просто шедевр, который можно изучать под микроскопом несчётное количество раз и, учитывая то, что фильм предугадал массу событий далекого будущего, еще больше веришь во все происходящее.



А вот Дэнни Бойлу я тут совсем не поверил. Я всё ждал, пока Джек проснется, я до последнего был уверен в том, что это всё только сон! Ведь только во сне мы не обращаем внимания на многие детали и стараемся уследить хотя бы только за центральной линией повествования! Но, увы, до финальных титров никто в фильме так и не проснулся, зато уснули фактически все зрители моего кинотеатра уже к середине фильма.



Вполне, может быть, что я чего-то не понял, но больше 6 баллов из 10 я поставить не могу.



Все о фильме здесь



https://www.kinopoisk.ru/film/1144300/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *Yesterday (с англ. — «Вчера») — художественный фильм британского режиссёра Дэнни Бойла, рассказывающий о человеке, который оказывается единственным в мире, кто знает песни группы The Beatles.В Великобритании фильм вышел в прокат 28 июня 2019 года.***********Джек Малик (арт. Химеш Патель) - музыкант и исполнитель своих песен, который днем работает продавцом в магазине, а по вечерам и на выходных выступает везде, куда «засунет» его менеджер Элли Аплтон (арт. Лили Джеймс). Менеджер, конечно, громко сказано! Элли тоже менеджер только на полставки, днем она - учитель в школе. 10 лет тому назад, на выпускном балу, Джек был «звездой» вечера, и с тех пор Элли верит в то, что рано или поздно у Джека всё получится.Однако, мир шоу-бизнеса, как известно, жесток, и таких Джеков - «пруд пруди» на каждом углу! Но вот происходит какой-то странный глобальный катаклизм и оказывается, что мир забыл о группе The Beatles! А может, не забыл, а «битлы» просто пропали? Или стерлись? Никто не знает точно, куда они делись, но, по факту, никто, кроме Джека, о них ни сном ни духом не ведали. И тут (Остапа) Джека понесло… Вдруг парень непонятно откуда начал выдавать хиты один за другим, и мир шоу-бизнеса очень быстро обратил внимание на новый «талант».Короче, просмотрев трейлер, увидев достаточно большой рейтинг, а также ошеломляющие кассовые сборы для такого фильма - почти 154 млн при бюджете всего в 26! - я подумал, что должно быть совсем симпатично.А что, интересно посмотреть на то, какой бы был мир без «битлов»? Да и Лили Джеймс последнее время как-то часто мне попадается на глаза. Последний раз я ее видел в роли машинистки Черчилля («Тёмные времена», 2017, я писал про этот фильм ).Также режиссер-оскароносец Дэнни Бойл, который очень ярко заявил о себе фильмом «Миллионер из трущоб» (2008). Впрочем, фанаты его знают еще по культовому фильму «На игле» (1995).Дэнни - режиссер очень широкого диапазона, умеющий говорить на очень сложные темы достаточно легким языком, при этом его фильмы не похожи друг на друга. Он уже давно доказал, что для большой кассы не нужен большой бюджет. К примеру, его же фильм «127 часов» (2010), о парне застрявшем на 127 часов в одной локации, держал в напряжении, фактически, с первой минуты и до конца фильма. И при бюджете в 18 млн (где я думаю 1/3 составил гонорар Джеймс Франко) собрал 60+ млн в кассах.А тут почти в 3 раза больше касса, и я как-то надеялся получить хотя бы половину тех эмоций, которые получал от любого из фильмов Дэнни, которые видел до этого.Однако, меня картина как-то «не зацепила». И вроде песни «битлов» мне очень нравятся, и в фильме их, действительно, много, хоть и в исполнении Джека. И Лили очень харизматичная! Но как-то всё было очень поверхностно. Наверно, в фильме было много британской специфики, которую я не смог уловить. Но для комедии было маловато смешных моментов, хотя несколько раз все-таки «улыбнуло». Скорее, это жанр - романтическая мелодрама, для просмотров парами в последнем ряду.Почему-то создатели думают, что на мир вообще никак не повлияло бы отсутствие The Beatles, кока-колы и даже сигарет. Мне всё-таки больше нравится идея «эффекта бабочки». Может быть, поэтому серия фильмов «Назад в будущее» Роберта Земекиса одна из моих самых любимых, и уж точно - на первом месте в категории всех фильмов, связанных со временем и разными вытекающими последствиями.Роберт Земекис с Бобом Гейлом (автор сценария) наколдовали просто шедевр, который можно изучать под микроскопом несчётное количество раз и, учитывая то, что фильм предугадал массу событий далекого будущего, еще больше веришь во все происходящее.А вот Дэнни Бойлу я тут совсем не поверил. Я всё ждал, пока Джек проснется, я до последнего был уверен в том, что это всё только сон! Ведь только во сне мы не обращаем внимания на многие детали и стараемся уследить хотя бы только за центральной линией повествования! Но, увы, до финальных титров никто в фильме так и не проснулся, зато уснули фактически все зрители моего кинотеатра уже к середине фильма.Вполне, может быть, что я чего-то не понял, но больше 6 баллов из 10 я поставить не могу. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..» — статья прочитана 189 раз Комментарии