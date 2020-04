«Я посмотрел фильм и..»: «Рокетмен», 2019 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все, за очень редким исключением, по-прежнему вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и..».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси», «Дюнкерк»...



* * *



«Рокетмен» (англ. Rocketman) — биографический музыкальный фильм 2019 года режиссёра Декстера Флетчера по сценарию Ли Холла, рассказывающий о жизни, становлении и творчестве музыканта Элтона Джона. Главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон.



Элтон Джон выступил в качестве исполнительного продюсера фильма, в то время как его муж Дэвид Ферниш продюсировал фильм через свою и Элтона Джона компанию «Rocket Pictures» совместно с компанией Мэттью Вона «Marv Films».



Премьера фильма «Рокетмен» состоялась 16 мая 2019 года на Каннском кинофестивале. Кинокартина получила положительные отклики от критиков и собрала 195 млн долларов во всем мире при бюджете в 40 млн долларов.



За свое выступление Тэрон Эджертон получил множество номинаций, в том числе премию BAFTA за лучшую мужскую роль и премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль, а также выиграл премию Премия Золотой глобус за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл. Песня «(I’m Gonna) Love Me Again» получила премию «Оскар», «Золотой глобус», «Спутник» и «Выбор критиков» в категории «Лучшая оригинальная песня». Это первая победа Элтона Джона в награде «Золотой глобус», и первая победа и номинация на «Оскар» за 25 лет со времен «Короля Льва», когда певец получил «Золотой глобус» и «Оскар» в той же категории за «Can You Feel the Love Tonight» в 1995 году, и первая номинация и "оскароносная" победа Берни Топина за всю его карьеру.



Фильм также получил четыре номинации на премию Британской академии, в том числе «Выдающийся британский фильм».



********







«Рэй» (англ. «Ray») — биографическая драма Тэйлора Хэкфорда. Фильм получил два «Оскара»: лучший актёр — Джейми Фокс, лучший звук. Бюджет составил 40 миллионов долларов. Фильм основан на автобиографии Рэя Чарльза, изданной в 1978 году и называвшейся «Брат Рэй» (одно из прозвищ Рэя Чарльза).



**********



"You've got to kill the person you were born to be in order to become the person you want to be."



Wilson



Последнее время стало модно снимать биографические фильмы о популярных исполнителях. Вот и на этот раз для всех, кому лень читать биографию Элтона Джона и хочется об этом посмотреть да еще и под музыку, «Рокетмен» - самое то. Мне лично, на мой вкус, на сегодняшний день, лучший фильм в этом жанре - «Рэй».



Ну, а «Рокетмен» - на твердую семерку из десяти, это моя оценка.







Все о фильме можно узнать здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/627299/



