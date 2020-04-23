«Я посмотрел фильм и..»: «История игрушек 4», 2019 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все, за очень редким исключением, по-прежнему вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под "шапкой" новой рубрики в разделе "Культура" нашего сайта - «Я посмотрел фильм и..».



С удовольствием констатируем, что эти публикации весьма благожелательно восприняты любителями кино.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси»...



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«История игрушек 4» (англ. Toy Story 4) — американский 3D-комедийный мультфильм, премьера которого состоялась 20 июня 2019 года. Этот фильм стал заключительной частью в серии "История игрушек". Производством занималась анимационная студия Pixar, дистрибьютором выступила компания Walt Disney Pictures. Режиссёром стал Джош Кули.



Сборы картины составили более $1 млрд, что делает его 6-м самым кассовым фильмом 2019 года, 43-й самой успешной лентой всех времён и 9-м самым кассовым мультфильмом. Как и приквелы, «История игрушек 4» получила широкую похвалу от критиков за сюжет, юмор, анимацию и актёрскую озвучку. В 2020 году фильм стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».



«История игрушек» — франшиза, основанная на серии полнометражных анимационных фильмов, созданных с использованием компьютерной графики, первый из которых был первопроходцем на поприще полнометражных мультфильмов с использованием этой технологии.



Согласно сюжету серии, игрушки — одушевлённые существа, скрывающие от людей свою полную приключений жизнь. На 2019 год франшиза состоит из четырёх анимационных фильмов; на их основе было выпущено несколько спин-оффов и видеоигр.



Серия получила положительные отзывы критиков. «История игрушек» была отмечена за технические инновации в анимации и остроумный сценарий. В настоящее время это один из самых величайших и революционных фильмов в истории анимации. «История игрушек 2» также получила положительные отзывы критиков, отметивших «сногсшибательную анимацию, мгновенно делающую фильм классикой». «История игрушек: Большой побег» снискала всеобщее признание критиков, назвавших её «лучшим анимационным фильмом».



Анимационные фильмы серии «История игрушек» получили множество наград и номинаций, среди которых «Оскар», «Энни», «Золотой глобус», «Грэмми», BAFTA и Kids’ Choice Awards.







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"I am not a toy, I was made for soups, salads, maybe chili, and then the trash. Freedom!"



Forky



С момента выхода первой "Истории Игрушек" прошло уже 25 лет! Первые зрители уже стали родителями, а особо шустрые - наверно, даже прародителями. Вот и сами игрушки, хоть визуально не очень изменились, однако, за это время все же поменялись. И теперь, умудренные опытом, будут помогать новым игрушкам.



Как всегда, отличный фильм этой серии для просмотра всей семьей. Хоть лично мне, третья часть лучшая во франшизе.



Этот фильм, безусловно, достоин внимания.



Моя оценка - 8 из 10.



Всё о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/846824/ Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«История игрушек 4» (англ. Toy Story 4) — американский 3D-комедийный мультфильм, премьера которого состоялась 20 июня 2019 года. Этот фильм стал заключительной частью в серии "История игрушек". Производством занималась анимационная студия Pixar, дистрибьютором выступила компания Walt Disney Pictures. Режиссёром стал Джош Кули.Сборы картины составили более $1 млрд, что делает его 6-м самым кассовым фильмом 2019 года, 43-й самой успешной лентой всех времён и 9-м самым кассовым мультфильмом. Как и приквелы, «История игрушек 4» получила широкую похвалу от критиков за сюжет, юмор, анимацию и актёрскую озвучку. В 2020 году фильм стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм».«История игрушек» — франшиза, основанная на серии полнометражных анимационных фильмов, созданных с использованием компьютерной графики, первый из которых был первопроходцем на поприще полнометражных мультфильмов с использованием этой технологии.Согласно сюжету серии, игрушки — одушевлённые существа, скрывающие от людей свою полную приключений жизнь. На 2019 год франшиза состоит из четырёх анимационных фильмов; на их основе было выпущено несколько спин-оффов и видеоигр.Серия получила положительные отзывы критиков. «История игрушек» была отмечена за технические инновации в анимации и остроумный сценарий. В настоящее время это один из самых величайших и революционных фильмов в истории анимации. «История игрушек 2» также получила положительные отзывы критиков, отметивших «сногсшибательную анимацию, мгновенно делающую фильм классикой». «История игрушек: Большой побег» снискала всеобщее признание критиков, назвавших её «лучшим анимационным фильмом».Анимационные фильмы серии «История игрушек» получили множество наград и номинаций, среди которых «Оскар», «Энни», «Золотой глобус», «Грэмми», BAFTA и Kids’ Choice Awards.* * *С момента выхода первой "Истории Игрушек" прошло уже 25 лет! Первые зрители уже стали родителями, а особо шустрые - наверно, даже прародителями. Вот и сами игрушки, хоть визуально не очень изменились, однако, за это время все же поменялись. И теперь, умудренные опытом, будут помогать новым игрушкам.Как всегда, отличный фильм этой серии для просмотра всей семьей. Хоть лично мне, третья часть лучшая во франшизе.Этот фильм, безусловно, достоин внимания.Моя оценка - 8 из 10.https://www.kinopoisk.ru/film/846824/ Илья Курляндчик , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: кино, «Заражение», Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..», «История игрушек 4» — статья прочитана 117 раз Комментарии