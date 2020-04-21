«Я посмотрел фильм и..»: «Заражение», 2011 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси»...



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«Заражение» (англ. Contagion) — фильм-катастрофа режиссёра Стивена Содерберга с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр. Сюжет повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и, в конечном итоге, открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.



Фомиты (англ. fomites) — любые предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы или другие паразиты, при соприкосновении с которыми возникает риск заражения. Типичными источниками инфицирования являются одежда, поверхность кожи, волосы, а также постельные принадлежности в медицинских учреждениях.



Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 млн долларов в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 млн долларов.



В 2020 году фильм получил новый виток популярности в связи с начавшейся в Китае, а позже распространившейся по всему миру пандемией COVID-19.



В фильме присутствуют несколько взаимосвязанных сюжетных линий, отражающих события от первоначальной вспышки заболевания до разработки вакцины.



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"Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat."



Dr. Erin Mears



Ну вот и мы тоже посмотрели этот фильм! Сначала я все думал: «Зачем, когда у людей и так настроение не очень, показывать этот фильм со всех экранов?» Но, посмотрев первую треть фильма, понял, что это очень хорошее пособие, чтобы посмотреть, как распространяются такого рода инфекции, и почему НАДО СИДЕТЬ ДОМА!



Так, что тем, кто еще не видел, рекомендую!



Моя оценка - 7 из 10.







Все о фильме можно узнать здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/501821/ * * *«Заражение» (англ. Contagion) — фильм-катастрофа режиссёра Стивена Содерберга с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр. Сюжет повествует о вирусе, который распространяется через фомиты, попытках медицинских исследователей и представителей общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии и, в конечном итоге, открытии вакцины, которая сдержала распространение вируса.Картина была впервые показана 3 сентября 2011 года на Венецианском кинофестивале. На экраны кинотеатров США фильм вышел 9 сентября, собрав 22 млн долларов в первый уик-энд. Суммарные сборы от проката по всему миру составили 135 млн долларов.В 2020 году фильм получил новый виток популярности в связи с начавшейся в Китае, а позже распространившейся по всему миру пандемией COVID-19.В фильме присутствуют несколько взаимосвязанных сюжетных линий, отражающих события от первоначальной вспышки заболевания до разработки вакцины.****Ну вот и мы тоже посмотрели этот фильм! Сначала я все думал: «Зачем, когда у людей и так настроение не очень, показывать этот фильм со всех экранов?» Но, посмотрев первую треть фильма, понял, что это очень хорошее пособие, чтобы посмотреть, как распространяются такого рода инфекции, и почему НАДО СИДЕТЬ ДОМА!Так, что тем, кто еще не видел, рекомендую!Моя оценка - 7 из 10.Все о фильме можно узнать здесь: Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «Заражение», Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и..» — статья прочитана 57 раз Комментарии