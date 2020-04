«Я посмотрел фильм и..»: «Тёмные времена», 2017 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси»...



«Тёмные времена» (англ. Darkest Hour, букв. «Самый тёмный час») — британский драматический фильм-биография режиссёра Джо Райта. Фильм рассказывает о приходе к власти 61-го премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (Гари Олдмен) и о его первых неделях правления на этом посту в разгар Второй мировой войны. Оказавшись перед угрозой вторжения вермахта в Великобританию, Черчилль отказывается вести переговоры о перемирии с Адольфом Гитлером при посредничестве Бенито Муссолини.



Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале в Теллуриде 1 сентября 2017 года; он также был показан на международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2017 года. Фильм вышел в прокат в США 22 ноября 2017 года[5].



Фильм собрал в мировом прокате 150 миллионов долларов и получил положительные отзывы критиков.



Роль Уинстона Черчилля принесла Гари Олдмену премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль. На 90-й церемонии вручения кинопремий «Оскар» фильм получил шесть номинаций, в том числе в категории «Лучший фильм», и выиграл в двух из них — «Лучший актер» и «Лучший грим и причёски». На 71-й церемонии вручения премий BAFTA он получил девять номинаций, включая «Лучший фильм» и «Выдающийся британский фильм».



****



You can not reason with a tiger when your head is in its mouth.



Winston Churchill



В продолжение темы о Дюнкеркской операции предлагаю вашему вниманию ту же историю, только с другой стороны берега.



Когда-то в интернете ходил шуточный тест:



«Происходят выборы мирового лидера, и Ваш голос - решающий.



Краткие характеристики кандидатов:



а) Связан с политиками, уличенными в мошенничестве, постоянно консультируется с астрологом, имеет двух любовниц, курит трубку и выпивает каждый день 8-10 мартини.



б) Дважды вышибали со службы, имеет привычку спать до полудня, в институте был уличен в употреблении опиума, каждый вечер выпивает бутылку виски.



в) Герой войны, вегетарианец, изредка пьет пиво, не курит, ни в каких матримониальных связях не замечен.



Кого же Вы выбираете? Ответили?



Тогда еще два слова о кандидатах.



а) Уинстон Черчилль



б) Фрэнкли Д. Рузвельт



в) Адольф Гитлер»



Так вот, фильм как раз о первом кандидате, одном из величайших британцев в истории. Он рассказывает нам о крошечном историческом моменте, однако, вполне вероятно, одном из самых значимых того времени, ибо, кто знает, что было бы, если бы Невилл Чемберлен, который, как известно, "привёз нам мир", не подал в отставку после нападения Германии на Польшу, и, что было бы , если бы на его место не пришел Черчилль?..



Так как в фильме события начинаются с 1940 года, хочу отметить, что кандидатура Черчилля появилась не просто так. Черчилль закончил Королевское военное училище в Сандхерсте одним из лучших. Дальше, служил в армии, ему был присвоен чин - секунд-лейтенант. Активно участвовал в Англо-бурсой войне в качестве военного корреспондента от Morning Post, где попал в плен. из которого удачно бежал, что сделало его знаменитым на родине и помогло в политической карьере. Во время Первой мировой войны Черчилль прибыл в Антверпен и лично возглавил оборону города, не смотря на то, что бельгийское правительство предлагало город сдать немцам. Одним словом, Черчилль не понаслышке знал о войне и об армии, и уже тогда не хотел вести никаких переговоров с террористами.



Уинстон Черчилль породил много крылатых фраз, был очень остер на язык и конкретен. Например, на вопрос: «Как совместить Вашу готовность помогать СССР с Вашим антикоммунизмом?» последовал знаменитый ответ:



"У меня лишь одна цель — уничтожить Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин".



Учитывая такую яркую личность Черчилля, мне было очень любопытно посмотреть, что из этого сделал режиссер Джо Райт. (Напомню, именно Райт снял «Искупление»(Atonement 2007), о котором я упоминал в прошлый раз, рассказывая о фильме «Дюнкерк»,2017)



Фильм получился очень достойным! Черчилля сыграл Гари Олдман и получил за эту роль заслуженный Оскар! Так же, фильм получил заслуженный Оскар за Лучший грим и прически. О том, что Черчилля играет именно Олдман я узнал, когда увидел титры! Фильм получил еще 4 номинации.



На роль Чемберлена был приглашен Джон Хёрт, но не смотря на то, что Джон дал свое согласие на участие в фильме, судьба распорядилась по-другому. Джон боролся с онкологией и, к сожалению, скончался пока шла работа над фильмом. Его заменил Рональд Пикап. Роль получилась достаточно проходная, на мой взгляд, Было бы интересно увидеть Хёрта в этой роли. Фильм был посвящен памяти Джона Хёрта.



Одним словом, мне фильм понравился. История рассказана очень интересно, Олдман раскрыл Черчелля с другой стороны! Я всегда его представлял очень уверенным в себе, прекрасным оратором и, например, никогда не замечал тот факт, что у Черчелля были проблемы с дикцией, даже его секретарь-машинистка не всегда понимала его слова. В фильме это очень хорошо обыграно. Я пересмотрел несколько эпизодов, послушал как это звучит в переводе. Хоть, вроде, стараются передать суть при переводе, но, фактически, все речевые нюансы теряются напрочь, и многие конфликты и недоразумения становятся не очень понятны.



Что интересно, проблемы с речью были не редкостью в те времена у британских власть имущих. Например, король Георг VI очень сильно заикался, а ведь, именно он, был правящим монархом Британской империи в те непростые годы. Но об этом можно посмотреть тоже в очень достойном фильме Тома Хупера «Король говорит!» (The King's Speech, 2010).



Однозначно, рекомендую к просмотрю всем любителям исторических, биографических и просто хороших фильмов



Моя оценка - 8 баллов из 10.



Любителям кино, все о фильме можно узнать здесь



Я пересмотрел несколько эпизодов, послушал как это звучит в переводе. Хоть, вроде, стараются передать суть при переводе, но, фактически, все речевые нюансы теряются напрочь, и многие конфликты и недоразумения становятся не очень понятны.Что интересно, проблемы с речью были не редкостью в те времена у британских власть имущих. Например, король Георг VI очень сильно заикался, а ведь, именно он, был правящим монархом Британской империи в те непростые годы. Но об этом можно посмотреть тоже в очень достойном фильме Тома Хупера «Король говорит!» (The King's Speech, 2010).Однозначно, рекомендую к просмотрю всем любителям исторических, биографических и просто хороших фильмовМоя оценка - 8 баллов из 10.Любителям кино, все о фильме можно узнать здесьhttps://www.kinopoisk.ru/film/972777/ Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора»