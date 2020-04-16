«Я посмотрел фильм и..»: «Дюнкерк», 2017 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси»...



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«Дюнкерк» (англ. Dunkirk) — военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. Фильм номинировался на 8 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру, и в итоге взял три из них — за лучший монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.



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"Men my age dictate this war. Why should we be allowed to send our children to fight it?"



Mr. Dawson



Многие ошибочно считают, что Вторая Мировая Война началась только в 1941 году. Однако всё началось 1 сентября 1939 года. Данный фильм рассказывает о реальных событиях середины мая 1940, когда части Британских экспедиционных сил, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, а также остатки бельгийских войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк.



В общей сложности, в полном окружении находилось примерно 400 тысяч человек. Немцы выжимали противника в море. Британское правительство приняло экстренное решение эвакуировать солдат. Черчилль надеялся спасти хотя бы 10-15% человек. Однако удалось спасти намного больше! Это «чудо Дюнкерка» сильно повлияло на дальнейшие события и, может быть, даже в какой-то степени и на исход войны. К этому моменту уже большая часть Европы капитулировала. Поскольку, у британцев большая часть кадровой армии как раз и оказалась в окружении, то Британия так же рассматривали вариант мирного договора с Гитлером.



Нолан - молодой режиссер, гарантирующий сумасшедшую кассу любому фильму. Совокупная касса им снятых фильмов уже приближается к 5 миллиардам долларов. Он привлек к себе внимание со второго своего фильма «Помни» (Memento 2000). Этот малобюджетный фильм, по американским меркам (9 млн долларов), собрал приличную кассу и получил сразу две номинации на "Оскар". Фильм отличился очень оригинальным сценарием, интересной музыкой и режиссерскими находками.



Тогда Нолану начали доверять большие бюджеты, и Нолан не подводил. А уж рестарт похороненной истории о Бэтмене сделал Нолана культовым режиссером в кругу фанатов комиксов, да и за его приделами.



Я смотрел каждый фильм Нолана и не уставал поражаться масштабности его видения и, при этом, эффектность происходящего никак не ущемляло целостность сюжета, пока в 2014 году не вышел «Интерстеллар» (Interstellar 2014). Этот фильм также был финансово очень успешен и также потрясающе красиво снят, но в сценарии появились ужасные дыры, которые появлялись явно в угоду визуалу. Казалось, что Нолану было просто плевать на любую логику, зато как красиво-то!











Ну с кем не бывает, подумал я, ведь когда у тебя из 8 фильмов одна осечка - все равно отличный результат, да и осечкой это назвать сложно. Массовый зритель, на которых кино и было рассчитано, фильм принял «на ура», что и касса подтвердила. Однако, зная, что у Нолана всё хорошо с кассой и без заигрывания со зрителем, я все-таки надеялся увидеть «старого, доброго Нолана» в следующем фильме.



Собственно, с визуальной точки зрения, «Дюнкерк» не разочаровал. Однако, весь фильм не покидало постоянное недоверие к происходящему и осознание того, что в этот раз Нолан пошел еще на большие условности в угоду своему визуалу. Одно дело, когда мы говорим о фантастике, сюжете, полностью придуманном, но другое, когда фильм снимается по историческим событиям.



Все как-то странно. Вроде армия нескольких стран смешалась на крошечном берегу маленького городка в ожидании эвакуации, при этом в фильме все стоят в ровных очередях, как японцы в метро. Вроде, как после эвакуации антигитлеровские союзники оставили десятки тысяч тяжелой техники, включая тысячи танков, сотни тысяч боеприпасов и т.д., а в кино об этом и духу нет: кроме нескольких винтовок, вообще никакого вооружения.



Я всё не мог понять, что же немцы-то не перестреляют всех, раз противники там уже и так стоят в одну шеренгу, безоружные? И таких нюансов очень много на протяжение всего фильма. И это, если честно, очень сильно портит общее впечатление.



Вполне вероятно, что вина тому - решение пройти под рейтинг PG-13, как фильм, который можно смотреть от 13 лет в присутствии взрослых. Вот и пришлось, наверное, весь ужас войны постараться «оставить за кадром». А как по другому-то собрать кассу? Ведь в этом фильме Нолану, кроме зарплаты в 20млн$, пообещали 20% от сборов, это одно из самых щедрых предложений, которые обычно получали режиссеры, и, конечно, нужно было не подвести инвесторов.



Учитывая, что снимать Нолан решил с рекордно низким для себя бюджетом, всего-то в каких-то 100 миллионов долларов, а если учесть, что зарплата самого режиссера - целых 20% бюджета, то экономить приходилось буквально на всем.



Однако, справедливости ради, хотелось бы отметить одну интересную сюжетную линию двух солдат, британца и француза, которые, фактически не сговариваясь, понимают друг друга с полувзгляда, и пытаются во что бы то ни стало свалить из Дюнкерка. За ними было очень интересно наблюдать и очень хотелось, чтоб у них все получилось. Однако, постоянные странности в обстоятельствах все время отвлекали.







Я, наверное, не рекомендовал бы этот фильм к просмотру, т.к. могут сложится слишком романтическое впечатление об этих событиях. А, как мне кажется, война не должна вызывать никаких других эмоций , кроме отвращения и страшного желания делать все, чтоб ничего такого не повторилось. И если вас интересует художественная историческая версия событий Дюнкерка, я очень рекомендую посмотреть шикарный фильм Джо Райта «Искупление» (Atonement 2007). Райт затрагивает более широкий временной период, начиная с 1935 года и, заканчивая событиями послевоенными, однако события Дюнкера Райт ,на мой взгляд, показал значительно более правдоподобно. Сама история «Искупление», в разы сильнее, не смотря на то, что бюджет у Райта был всего 20млн Паундов из которых, я очень сомневаюсь, если Райт получил хоть мало-мальски значимую долю. Однако, с визуальной части, кино получилось гораздо более убедительное. Чего стоит только эта, очень известная сцена с берега Дюнкирка снятая одним кадром!







Как по мне, только одна эта сцена лучше всего фильма Нолана.



Увы, но больше 6-ти балов из 10 фильму Нолана дать не могу. Хотя ,тому же «Искуплению» я ставлю крепкую 9-ку и сейчас только убедился в правильности своей оценки.



Моя оценка - 6 из 10.



Тем кому неважна правдоподобность исторических событий и хочется просто развлечься фильмом на тему о Второй Мировой, я рекомендую посмотреть отличный фильм Тарантино – «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds).



Все о фильме «Дюнкерк» любители кино могут узнать здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/931677/ ****«Дюнкерк» (англ. Dunkirk) — военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. Фильм номинировался на 8 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру, и в итоге взял три из них — за лучший монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.****Многие ошибочно считают, что Вторая Мировая Война началась только в 1941 году. Однако всё началось 1 сентября 1939 года. Данный фильм рассказывает о реальных событиях середины мая 1940, когда части Британских экспедиционных сил, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, а также остатки бельгийских войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк.В общей сложности, в полном окружении находилось примерно 400 тысяч человек. Немцы выжимали противника в море. Британское правительство приняло экстренное решение эвакуировать солдат. Черчилль надеялся спасти хотя бы 10-15% человек. Однако удалось спасти намного больше! Это «чудо Дюнкерка» сильно повлияло на дальнейшие события и, может быть, даже в какой-то степени и на исход войны. К этому моменту уже большая часть Европы капитулировала. Поскольку, у британцев большая часть кадровой армии как раз и оказалась в окружении, то Британия так же рассматривали вариант мирного договора с Гитлером.Нолан - молодой режиссер, гарантирующий сумасшедшую кассу любому фильму. Совокупная касса им снятых фильмов уже приближается к 5 миллиардам долларов. Он привлек к себе внимание со второго своего фильма «Помни» (Memento 2000). Этот малобюджетный фильм, по американским меркам (9 млн долларов), собрал приличную кассу и получил сразу две номинации на "Оскар". Фильм отличился очень оригинальным сценарием, интересной музыкой и режиссерскими находками.Тогда Нолану начали доверять большие бюджеты, и Нолан не подводил. А уж рестарт похороненной истории о Бэтмене сделал Нолана культовым режиссером в кругу фанатов комиксов, да и за его приделами.Я смотрел каждый фильм Нолана и не уставал поражаться масштабности его видения и, при этом, эффектность происходящего никак не ущемляло целостность сюжета, пока в 2014 году не вышел «Интерстеллар» (Interstellar 2014). Этот фильм также был финансово очень успешен и также потрясающе красиво снят, но в сценарии появились ужасные дыры, которые появлялись явно в угоду визуалу. Казалось, что Нолану было просто плевать на любую логику, зато как красиво-то!Ну с кем не бывает, подумал я, ведь когда у тебя из 8 фильмов одна осечка - все равно отличный результат, да и осечкой это назвать сложно. Массовый зритель, на которых кино и было рассчитано, фильм принял «на ура», что и касса подтвердила. Однако, зная, что у Нолана всё хорошо с кассой и без заигрывания со зрителем, я все-таки надеялся увидеть «старого, доброго Нолана» в следующем фильме.Собственно, с визуальной точки зрения, «Дюнкерк» не разочаровал. Однако, весь фильм не покидало постоянное недоверие к происходящему и осознание того, что в этот раз Нолан пошел еще на большие условности в угоду своему визуалу. Одно дело, когда мы говорим о фантастике, сюжете, полностью придуманном, но другое, когда фильм снимается по историческим событиям.Все как-то странно. Вроде армия нескольких стран смешалась на крошечном берегу маленького городка в ожидании эвакуации, при этом в фильме все стоят в ровных очередях, как японцы в метро. Вроде, как после эвакуации антигитлеровские союзники оставили десятки тысяч тяжелой техники, включая тысячи танков, сотни тысяч боеприпасов и т.д., а в кино об этом и духу нет: кроме нескольких винтовок, вообще никакого вооружения.Я всё не мог понять, что же немцы-то не перестреляют всех, раз противники там уже и так стоят в одну шеренгу, безоружные? И таких нюансов очень много на протяжение всего фильма. И это, если честно, очень сильно портит общее впечатление.Вполне вероятно, что вина тому - решение пройти под рейтинг PG-13, как фильм, который можно смотреть от 13 лет в присутствии взрослых. Вот и пришлось, наверное, весь ужас войны постараться «оставить за кадром». А как по другому-то собрать кассу? Ведь в этом фильме Нолану, кроме зарплаты в 20млн$, пообещали 20% от сборов, это одно из самых щедрых предложений, которые обычно получали режиссеры, и, конечно, нужно было не подвести инвесторов.Учитывая, что снимать Нолан решил с рекордно низким для себя бюджетом, всего-то в каких-то 100 миллионов долларов, а если учесть, что зарплата самого режиссера - целых 20% бюджета, то экономить приходилось буквально на всем.Однако, справедливости ради, хотелось бы отметить одну интересную сюжетную линию двух солдат, британца и француза, которые, фактически не сговариваясь, понимают друг друга с полувзгляда, и пытаются во что бы то ни стало свалить из Дюнкерка. За ними было очень интересно наблюдать и очень хотелось, чтоб у них все получилось. Однако, постоянные странности в обстоятельствах все время отвлекали.Я, наверное, не рекомендовал бы этот фильм к просмотру, т.к. могут сложится слишком романтическое впечатление об этих событиях. А, как мне кажется, война не должна вызывать никаких других эмоций , кроме отвращения и страшного желания делать все, чтоб ничего такого не повторилось. И если вас интересует художественная историческая версия событий Дюнкерка, я очень рекомендую посмотреть шикарный фильм Джо Райта «Искупление» (Atonement 2007). Райт затрагивает более широкий временной период, начиная с 1935 года и, заканчивая событиями послевоенными, однако события Дюнкера Райт ,на мой взгляд, показал значительно более правдоподобно. Сама история «Искупление», в разы сильнее, не смотря на то, что бюджет у Райта был всего 20млн Паундов из которых, я очень сомневаюсь, если Райт получил хоть мало-мальски значимую долю. Однако, с визуальной части, кино получилось гораздо более убедительное. Чего стоит только эта, очень известная сцена с берега Дюнкирка снятая одним кадром!Как по мне, только одна эта сцена лучше всего фильма Нолана.Увы, но больше 6-ти балов из 10 фильму Нолана дать не могу. Хотя ,тому же «Искуплению» я ставлю крепкую 9-ку и сейчас только убедился в правильности своей оценки.Моя оценка - 6 из 10.Тем кому неважна правдоподобность исторических событий и хочется просто развлечься фильмом на тему о Второй Мировой, я рекомендую посмотреть отличный фильм Тарантино – «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds). Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фильм, «Я посмотрел фильм и..», «Дюнкерк», Кристофер Нолан — статья прочитана 161 раз Комментарии