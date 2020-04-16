«Я посмотрел фильм и..»: «Дюнкерк», 2017

Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».
Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!
«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.
Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Люси»...
Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>
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«Дюнкерк» (англ. Dunkirk) — военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. Фильм номинировался на 8 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру, и в итоге взял три из них — за лучший монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.
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Многие ошибочно считают, что Вторая Мировая Война началась только в 1941 году. Однако всё началось 1 сентября 1939 года. Данный фильм рассказывает о реальных событиях середины мая 1940, когда части Британских экспедиционных сил, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, а также остатки бельгийских войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк.
В общей сложности, в полном окружении находилось примерно 400 тысяч человек. Немцы выжимали противника в море. Британское правительство приняло экстренное решение эвакуировать солдат. Черчилль надеялся спасти хотя бы 10-15% человек. Однако удалось спасти намного больше! Это «чудо Дюнкерка» сильно повлияло на дальнейшие события и, может быть, даже в какой-то степени и на исход войны. К этому моменту уже большая часть Европы капитулировала. Поскольку, у британцев большая часть кадровой армии как раз и оказалась в окружении, то Британия так же рассматривали вариант мирного договора с Гитлером.
Нолан - молодой режиссер, гарантирующий сумасшедшую кассу любому фильму. Совокупная касса им снятых фильмов уже приближается к 5 миллиардам долларов. Он привлек к себе внимание со второго своего фильма «Помни» (Memento 2000). Этот малобюджетный фильм, по американским меркам (9 млн долларов), собрал приличную кассу и получил сразу две номинации на "Оскар". Фильм отличился очень оригинальным сценарием, интересной музыкой и режиссерскими находками.
Тогда Нолану начали доверять большие бюджеты, и Нолан не подводил. А уж рестарт похороненной истории о Бэтмене сделал Нолана культовым режиссером в кругу фанатов комиксов, да и за его приделами.
Я смотрел каждый фильм Нолана и не уставал поражаться масштабности его видения и, при этом, эффектность происходящего никак не ущемляло целостность сюжета, пока в 2014 году не вышел «Интерстеллар» (Interstellar 2014). Этот фильм также был финансово очень успешен и также потрясающе красиво снят, но в сценарии появились ужасные дыры, которые появлялись явно в угоду визуалу. Казалось, что Нолану было просто плевать на любую логику, зато как красиво-то!
Ну с кем не бывает, подумал я, ведь когда у тебя из 8 фильмов одна осечка - все равно отличный результат, да и осечкой это назвать сложно. Массовый зритель, на которых кино и было рассчитано, фильм принял «на ура», что и касса подтвердила. Однако, зная, что у Нолана всё хорошо с кассой и без заигрывания со зрителем, я все-таки надеялся увидеть «старого, доброго Нолана» в следующем фильме.
Собственно, с визуальной точки зрения, «Дюнкерк» не разочаровал. Однако, весь фильм не покидало постоянное недоверие к происходящему и осознание того, что в этот раз Нолан пошел еще на большие условности в угоду своему визуалу. Одно дело, когда мы говорим о фантастике, сюжете, полностью придуманном, но другое, когда фильм снимается по историческим событиям.
Все как-то странно. Вроде армия нескольких стран смешалась на крошечном берегу маленького городка в ожидании эвакуации, при этом в фильме все стоят в ровных очередях, как японцы в метро. Вроде, как после эвакуации антигитлеровские союзники оставили десятки тысяч тяжелой техники, включая тысячи танков, сотни тысяч боеприпасов и т.д., а в кино об этом и духу нет: кроме нескольких винтовок, вообще никакого вооружения.
Я всё не мог понять, что же немцы-то не перестреляют всех, раз противники там уже и так стоят в одну шеренгу, безоружные? И таких нюансов очень много на протяжение всего фильма. И это, если честно, очень сильно портит общее впечатление.
Вполне вероятно, что вина тому - решение пройти под рейтинг PG-13, как фильм, который можно смотреть от 13 лет в присутствии взрослых. Вот и пришлось, наверное, весь ужас войны постараться «оставить за кадром». А как по другому-то собрать кассу? Ведь в этом фильме Нолану, кроме зарплаты в 20млн$, пообещали 20% от сборов, это одно из самых щедрых предложений, которые обычно получали режиссеры, и, конечно, нужно было не подвести инвесторов.
Учитывая, что снимать Нолан решил с рекордно низким для себя бюджетом, всего-то в каких-то 100 миллионов долларов, а если учесть, что зарплата самого режиссера - целых 20% бюджета, то экономить приходилось буквально на всем.
Однако, справедливости ради, хотелось бы отметить одну интересную сюжетную линию двух солдат, британца и француза, которые, фактически не сговариваясь, понимают друг друга с полувзгляда, и пытаются во что бы то ни стало свалить из Дюнкерка. За ними было очень интересно наблюдать и очень хотелось, чтоб у них все получилось. Однако, постоянные странности в обстоятельствах все время отвлекали.
Я, наверное, не рекомендовал бы этот фильм к просмотру, т.к. могут сложится слишком романтическое впечатление об этих событиях. А, как мне кажется, война не должна вызывать никаких других эмоций , кроме отвращения и страшного желания делать все, чтоб ничего такого не повторилось. И если вас интересует художественная историческая версия событий Дюнкерка, я очень рекомендую посмотреть шикарный фильм Джо Райта «Искупление» (Atonement 2007). Райт затрагивает более широкий временной период, начиная с 1935 года и, заканчивая событиями послевоенными, однако события Дюнкера Райт ,на мой взгляд, показал значительно более правдоподобно. Сама история «Искупление», в разы сильнее, не смотря на то, что бюджет у Райта был всего 20млн Паундов из которых, я очень сомневаюсь, если Райт получил хоть мало-мальски значимую долю. Однако, с визуальной части, кино получилось гораздо более убедительное. Чего стоит только эта, очень известная сцена с берега Дюнкирка снятая одним кадром!
Как по мне, только одна эта сцена лучше всего фильма Нолана.
Увы, но больше 6-ти балов из 10 фильму Нолана дать не могу. Хотя ,тому же «Искуплению» я ставлю крепкую 9-ку и сейчас только убедился в правильности своей оценки.
Моя оценка - 6 из 10.
Тем кому неважна правдоподобность исторических событий и хочется просто развлечься фильмом на тему о Второй Мировой, я рекомендую посмотреть отличный фильм Тарантино – «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds).
Все о фильме «Дюнкерк» любители кино могут узнать здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/931677/
«Дюнкерк» (англ. Dunkirk) — военная драма режиссёра Кристофера Нолана. Фильм основан на событиях Дюнкеркской операции — эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками после Дюнкеркской битвы в 1940 году. Фильм номинировался на 8 премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и режиссуру, и в итоге взял три из них — за лучший монтаж, лучший звук и лучший монтаж звука.
****
"Men my age dictate this war. Why should we be allowed to send our children to fight it?"
Mr. Dawson
Mr. Dawson
Многие ошибочно считают, что Вторая Мировая Война началась только в 1941 году. Однако всё началось 1 сентября 1939 года. Данный фильм рассказывает о реальных событиях середины мая 1940, когда части Британских экспедиционных сил, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, а также остатки бельгийских войск оказались блокированными в районе города Дюнкерк.
В общей сложности, в полном окружении находилось примерно 400 тысяч человек. Немцы выжимали противника в море. Британское правительство приняло экстренное решение эвакуировать солдат. Черчилль надеялся спасти хотя бы 10-15% человек. Однако удалось спасти намного больше! Это «чудо Дюнкерка» сильно повлияло на дальнейшие события и, может быть, даже в какой-то степени и на исход войны. К этому моменту уже большая часть Европы капитулировала. Поскольку, у британцев большая часть кадровой армии как раз и оказалась в окружении, то Британия так же рассматривали вариант мирного договора с Гитлером.
Нолан - молодой режиссер, гарантирующий сумасшедшую кассу любому фильму. Совокупная касса им снятых фильмов уже приближается к 5 миллиардам долларов. Он привлек к себе внимание со второго своего фильма «Помни» (Memento 2000). Этот малобюджетный фильм, по американским меркам (9 млн долларов), собрал приличную кассу и получил сразу две номинации на "Оскар". Фильм отличился очень оригинальным сценарием, интересной музыкой и режиссерскими находками.
Тогда Нолану начали доверять большие бюджеты, и Нолан не подводил. А уж рестарт похороненной истории о Бэтмене сделал Нолана культовым режиссером в кругу фанатов комиксов, да и за его приделами.
Я смотрел каждый фильм Нолана и не уставал поражаться масштабности его видения и, при этом, эффектность происходящего никак не ущемляло целостность сюжета, пока в 2014 году не вышел «Интерстеллар» (Interstellar 2014). Этот фильм также был финансово очень успешен и также потрясающе красиво снят, но в сценарии появились ужасные дыры, которые появлялись явно в угоду визуалу. Казалось, что Нолану было просто плевать на любую логику, зато как красиво-то!
Ну с кем не бывает, подумал я, ведь когда у тебя из 8 фильмов одна осечка - все равно отличный результат, да и осечкой это назвать сложно. Массовый зритель, на которых кино и было рассчитано, фильм принял «на ура», что и касса подтвердила. Однако, зная, что у Нолана всё хорошо с кассой и без заигрывания со зрителем, я все-таки надеялся увидеть «старого, доброго Нолана» в следующем фильме.
Собственно, с визуальной точки зрения, «Дюнкерк» не разочаровал. Однако, весь фильм не покидало постоянное недоверие к происходящему и осознание того, что в этот раз Нолан пошел еще на большие условности в угоду своему визуалу. Одно дело, когда мы говорим о фантастике, сюжете, полностью придуманном, но другое, когда фильм снимается по историческим событиям.
Все как-то странно. Вроде армия нескольких стран смешалась на крошечном берегу маленького городка в ожидании эвакуации, при этом в фильме все стоят в ровных очередях, как японцы в метро. Вроде, как после эвакуации антигитлеровские союзники оставили десятки тысяч тяжелой техники, включая тысячи танков, сотни тысяч боеприпасов и т.д., а в кино об этом и духу нет: кроме нескольких винтовок, вообще никакого вооружения.
Я всё не мог понять, что же немцы-то не перестреляют всех, раз противники там уже и так стоят в одну шеренгу, безоружные? И таких нюансов очень много на протяжение всего фильма. И это, если честно, очень сильно портит общее впечатление.
Вполне вероятно, что вина тому - решение пройти под рейтинг PG-13, как фильм, который можно смотреть от 13 лет в присутствии взрослых. Вот и пришлось, наверное, весь ужас войны постараться «оставить за кадром». А как по другому-то собрать кассу? Ведь в этом фильме Нолану, кроме зарплаты в 20млн$, пообещали 20% от сборов, это одно из самых щедрых предложений, которые обычно получали режиссеры, и, конечно, нужно было не подвести инвесторов.
Учитывая, что снимать Нолан решил с рекордно низким для себя бюджетом, всего-то в каких-то 100 миллионов долларов, а если учесть, что зарплата самого режиссера - целых 20% бюджета, то экономить приходилось буквально на всем.
Однако, справедливости ради, хотелось бы отметить одну интересную сюжетную линию двух солдат, британца и француза, которые, фактически не сговариваясь, понимают друг друга с полувзгляда, и пытаются во что бы то ни стало свалить из Дюнкерка. За ними было очень интересно наблюдать и очень хотелось, чтоб у них все получилось. Однако, постоянные странности в обстоятельствах все время отвлекали.
Я, наверное, не рекомендовал бы этот фильм к просмотру, т.к. могут сложится слишком романтическое впечатление об этих событиях. А, как мне кажется, война не должна вызывать никаких других эмоций , кроме отвращения и страшного желания делать все, чтоб ничего такого не повторилось. И если вас интересует художественная историческая версия событий Дюнкерка, я очень рекомендую посмотреть шикарный фильм Джо Райта «Искупление» (Atonement 2007). Райт затрагивает более широкий временной период, начиная с 1935 года и, заканчивая событиями послевоенными, однако события Дюнкера Райт ,на мой взгляд, показал значительно более правдоподобно. Сама история «Искупление», в разы сильнее, не смотря на то, что бюджет у Райта был всего 20млн Паундов из которых, я очень сомневаюсь, если Райт получил хоть мало-мальски значимую долю. Однако, с визуальной части, кино получилось гораздо более убедительное. Чего стоит только эта, очень известная сцена с берега Дюнкирка снятая одним кадром!
Как по мне, только одна эта сцена лучше всего фильма Нолана.
Увы, но больше 6-ти балов из 10 фильму Нолана дать не могу. Хотя ,тому же «Искуплению» я ставлю крепкую 9-ку и сейчас только убедился в правильности своей оценки.
Моя оценка - 6 из 10.
Тем кому неважна правдоподобность исторических событий и хочется просто развлечься фильмом на тему о Второй Мировой, я рекомендую посмотреть отличный фильм Тарантино – «Бесславные ублюдки» (Inglourious Basterds).
Все о фильме «Дюнкерк» любители кино могут узнать здесь:
https://www.kinopoisk.ru/film/931677/