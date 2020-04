«Я посмотрел фильм и..»: «Агенты А.Н.К.Л.», 2015 🔊 Воспроизвести







Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>



* * *



"There are only two masters in this world: fear and pain." Uncle Rudi



* * *



«Агенты А.Н.К.Л.» (англ. The Man from U.N.C.L.E.) — фильм режиссёра Гая Ричи, основанный на одноимённом телесериале (англ.)русск. 1960-х годов. В главных ролях — Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер.



Первоначально премьера в США была запланирована на 16 января 2015 года, но позже была перенесена на 14 августа 2015. В России премьера состоялась 13 августа 2015.



Сюжет:



Начало 1960-х годов, разгар Холодной войны. В центре фильма агент ЦРУ Соло и сотрудник КГБ Курякин. Вынужденно отложив в сторону вражду, они объединяются для совместной миссии — остановить международную преступную неофашистскую организацию, которая стремится дестабилизировать хрупкий баланс сил путём распространения ядерного оружия и технологий. Единственная зацепка дуэта — Габи, дочь пропавшего немецкого учёного, являющегося ключом для проникновения в преступную организацию. Они должны найти его и предотвратить мировую катастрофу.



* * *



К апрелю хотелось бы подобрать что-то веселое, но в тоже время динамичное и не очень «попсовое».



Мне кажется, всё сошлось в этом фильме. Я до сих пор не понимаю, как такой фильм провалился в прокате! Ведь на сегодня 75 млн долларов не такой уж и большой бюджет для такого рода фильма. Хотя, с другой стороны, кино не «попкорное», поэтому ждать продолжения не стоит, а жаль, очень жаль…



Фильм, на мой взгляд, получился очень классным! Отлично воссоздана атмосфера 60-ых, очень интересный сюжет, хорошая игра, да и сам Гай Ричи как режиссер - всё лучше и лучше, прямо с каждым фильмом.



И пусть вас не смущает, что был сериал с таким же названием, ничего, кроме названия и имен главных героев, из сериала не взято.



Моя оценка - 8 баллов из 10.







Все о фильме любители кино могут найти здесь:



