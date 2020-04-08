«Я посмотрел фильм и..»: «Третий человек», 1949 🔊 Воспроизвести



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



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"I'd make comic faces... and stand on my head and grin at you between my legs... and tell all sorts of jokes. I wouldn't stand a chance, would I?" Martins



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«Третий человек» — британский чёрно-белый детективный художественный фильм в стиле «нуар» (Нуар, фр. film noir «чёрный фильм» — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.) . Фильм снят в 1949 году режиссёром Кэролом Ридом по одноимённому роману Грэма Грина.



Фильм удостоен гран-при 3-го Каннского кинофестиваля (1949, Франция), премии «BAFTA» (1950, Великобритания) в номинации «Лучший британский фильм» и премии «Оскар» (1951, США) в номинации «Лучшая операторская работа (чёрно-белый фильм)» (Роберт Краскер).



Лента широко известна благодаря актёрской работе Орсона Уэллса и музыке Антона Караса. Главную роль исполнил Джозеф Коттен.



Картина неоднократно признавалась одним из величайших фильмов в истории кинематографа. В 1999 году Британский институт кино (British Film Institute) признал «Третьего человека» лучшим британским фильмом XX века.



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Немного классики!



Я знаю, многие считают фильмы старше пяти лет старьем, а если кино старше зрителя, то должно представлять интерес исключительно для археологов и историков.



Признаться, мне самому страшновато включать такие фильмы, но любопытство одерживает верх. Ведь интересно, как это так, фильму больше 70-ти лет, а он до сих пор в рейтинге «лучших фильмов всех времен».



Это кино настолько древнее, что здесь «русских» играют действительно русские актеры и говорят между собой по-русски без наигранного акцента!



Кино действительно интересное, не смотря на то, что происхождение фильма британское, признан Американским киноинститутом «одним из лучших американских детективов» в истории.



Больше всего мне понравились первые 15 минут фильма, где показывается жизнь послевоенной Вены, разделенной на зоны влияния союзников. В американском прокате эти сцены вырезаны, поэтому на IMDB указан метраж 1 час 33 минуты, но тем кто хочет посмотреть полностью, нужно искать версию DVD с 1час 45 минут.



К слову, на популярном ресурсе



Конечно, фильм не для всех, но любителям фильмов-нуар и детективов должно понравиться.



Моя оценка - 7 из 10.



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под новой рубрикой в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Третья публикация под этой рубрикой - здесь == >> ***«Третий человек» — британский чёрно-белый детективный художественный фильм в стиле «нуар» (Нуар, фр. film noir «чёрный фильм» — кинематографический термин, применяемый к голливудским криминальным драмам 1940-х — 1950-х годов, в которых запечатлена атмосфера пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерная для американского общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.) . Фильм снят в 1949 году режиссёром Кэролом Ридом по одноимённому роману Грэма Грина.Фильм удостоен гран-при 3-го Каннского кинофестиваля (1949, Франция), премии «BAFTA» (1950, Великобритания) в номинации «Лучший британский фильм» и премии «Оскар» (1951, США) в номинации «Лучшая операторская работа (чёрно-белый фильм)» (Роберт Краскер).Лента широко известна благодаря актёрской работе Орсона Уэллса и музыке Антона Караса. Главную роль исполнил Джозеф Коттен.Картина неоднократно признавалась одним из величайших фильмов в истории кинематографа. В 1999 году Британский институт кино (British Film Institute) признал «Третьего человека» лучшим британским фильмом XX века.***Немного классики!Я знаю, многие считают фильмы старше пяти лет старьем, а если кино старше зрителя, то должно представлять интерес исключительно для археологов и историков.Признаться, мне самому страшновато включать такие фильмы, но любопытство одерживает верх. Ведь интересно, как это так, фильму больше 70-ти лет, а он до сих пор в рейтинге «лучших фильмов всех времен».Это кино настолько древнее, что здесь «русских» играют действительно русские актеры и говорят между собой по-русски без наигранного акцента!Кино действительно интересное, не смотря на то, что происхождение фильма британское, признан Американским киноинститутом «одним из лучших американских детективов» в истории.Больше всего мне понравились первые 15 минут фильма, где показывается жизнь послевоенной Вены, разделенной на зоны влияния союзников. В американском прокате эти сцены вырезаны, поэтому на IMDB указан метраж 1 час 33 минуты, но тем кто хочет посмотреть полностью, нужно искать версию DVD с 1час 45 минут.К слову, на популярном ресурсе kinopoisk.ru говорится о варианте фильма продолжительностью 104 минуты.Конечно, фильм не для всех, но любителям фильмов-нуар и детективов должно понравиться.Моя оценка - 7 из 10. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: «Третий человек», 1949 — статья прочитана 67 раз Комментарии