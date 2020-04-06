«Я посмотрел фильм и..»: «Люси», 2014 🔊 Воспроизвести Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» продолжает публикации под новой рубрикой в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



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«Люси» (англ. Lucy) — фантастический боевик 2014 года со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Люк Бессон выступил сценаристом, режиссёром и сопродюсером фильма. Премьера в США состоялась 25 июля 2014 года, во Франции прошла 6 августа 2014. Основная идея фильма основана на мифе о 10 % используемой части мозга.



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Люк Бессон, пожалуй, самый влиятельный кинопродюсер и один из самых известных режиссеров в Европе. Первую славу ему принёс фильм «Голубая бездна» (1988) с Жаном Рено в главной роли. Вслед за ним пошла «Никита» (1990), фильм вышел за пределы Европы и номинировался как лучший иностранный фильм на Золотом Глобусе. Впоследствии Бессон женился на исполнительнице главной роли Никиты (Анн Парийо).



Затем шли такие фильмы как легендарный «Леон» (1994), который до сих пор входит в топ 10 фильмов из «списка фильмов всех времен и народов» и фильм, который открыл Натали Портман, а так же «Пятый Элемент» (1997), тоже в «списке лучших фильмов всех времен» и, который тоже вывел в стан звезд тогда еще мало известную девушку из Украины - Милу Йовович.



Параллельно Бессон продюсирует такие фильмы, как суперуспешная комедия – «Такси» (1998), «Васаби» (2001), «Перевозчик»(2002) и многие другие.



Бессон нарасхват, под его имя дают бюджеты в Европе сопоставимые с голливудскими, чего обычно не бывает. Сопоставимые по сложности фильмы в Европе получают бюджеты в среднем раз в 10 меньше чем в Голливуде, с другой стороны, в Европе кино в основном на дотациях, а в Голливуде это очень успешный частный бизнес. Но Бессон доказал, что европейское кино может себя окупать, европейское кино можно прокатывать за пределами страны создателя и топовый показатель успешности зарубежного фильма, это когда американцы начинают снимать свои ремейки понравившихся европейских фильмов.



Но как известно, идеи и творческий потенциал не безграничен, а зритель требует, и вот где-то в районе миллениума Бессон достиг своего пика, т.к. с этого момента его фильмы начинают проваливаться в прокатах, начиная, наверно, с «Жанны д'Арк» (1999), которая не окупила и половины затрат.



Бессон начинает всё реже снимать, но его новые фильмы тоже вполне сомнительны, много продюсирует, и не все фильмы проваливаются в прокате, однако фамилия Бессона перестает быть «знаком качества». Однако самого Люка, наверно, это мало заботит, т.к. деньги под имя дают все теми же темпами, машина работает, значит, нужно "ковать не отходя от кассы".



В начале 2000-х Люку приходит в голову идея: если человек использует свой мозг всего на 10%, что будет если, скажем, каким-то образом начнет использовать на 20%. Он, наверно, станет суперумным и сможет полностью контролировать свое тело, а если на 30% или на 40% - ну наверно сможет контролировать не только себя но и окружающих?



А если на все 100%!? Вопрос оказался слишком сложным, и Люк размышлял над этим лет 10, а потом решил, что больше тянуть нельзя, идеи для успешного научно-фантастического фильма хватает, а там - по ходу разберемся, главное побольше умных слов, красивых и быстрых кадров, и куда зрителю со своим мозгом, работающим на 10%, понять всю мудрость происходящего!



Если честно, начался фильм достаточно убедительно, для пущего контраста на роль суперумнеющего человека взяли симпатичную блондинку - Скарлетт Йоханссон, которая и сыграла ту самую Люси.



По сюжету ее очень органично, против ее роли, ввязали в разборки азиатских наркобаронов и не оставили ни одного шанса, кроме как принять предложение перевести в животе суперновый наркотик. Я думаю, что на этом фантазия и закончилась, дальше нужно было придумать способ, чтоб пакетик немного просочился, и у Люси случился передоз, который то и запустит мозг на всю катушку.



Но, по-видимому, у Бессона не было еще 10 лет, чтоб сохранить логичную линию, поэтому в ход пошли очень странные сюжетные повороты на тему «пипл схавает», лишь бы разборка была эпичной, с этого момента многое происходящее начинает терять логику, но видно, что тут идет ставка на то, что куда нам с наши -то мозгом?



Чтоб зритель сильнее уверовал, добавили очень убедительного профессора Нормана (Морган Фриман). Фриман настолько гениален, что, думаю, без труда сможет убедить всех, что земля плоская и при этом в данный момент сам будет в это верить.



Профессор Норман четверть фильма очень убедительно студентам, а за одно и нам, «втирал чушь о работающих 10%» и философствовал на тему, а что если...



Но повторюсь, делал он это так убедительно, что если не знать, что этот миф был полностью развенчан уже лет 50, если не 100 назад, и давно доказано, что все участки мозга работают на 100%, правда, не весь сразу, то можно в это все реально поверить. Хотя с ростом активности мозга Люси уровень бреда в кадре начинает расти пропорционально. Она начинает ловить мобильные разговоры полицейской рацией, аналоговым способом передает себя в цифровое вещание и еще много чего увлекательного.



Я уже не говорю о таких банальных вещах, как экстрадиция граждан Германии и Италии во Францию в течении нескольких часов просто потому, что кто-то попросил. Есть ощущение, что в процессе создания фильма Люк сам тоже пробовал какой-то тоже сильно действующий порошок.







Главгада, мистера Чанга, исполнил очень хороший корейский актер (Чхве Мин-сик, а это тот самый «Олдбой» (2003)! И пока всё удачно начиналось, и мистер Чанг тоже смотрелся очень убедительно, однако после того, как Люси «хапнула дозу» и сюжет пошел наперекосяк, то, к сожалению, для Чхве и Чанг превратился в карикатуру.



Конечно, в фильме не всё так плохо. Некоторые сцены выглядят очень неплохо, сцена «погони» просто шикарная, но, в целом, фильм не предназначен для просмотра на трезвую голову и, видно, чтобы быть на одной волне с авторами, нужно тоже, что-то принять. С другой стороны, можно просто не заморачиваться, и просто наслаждаться некоторыми хорошими экшен-сценами.



К тому же, фильм показал отличную кассу - почти в 460 млн, что при бюджете в 40 млн, говорит о том, что есть достаточно зрителей, которым такой фильм - в самый раз, поэтому Люк планирует вторую часть, однако дат пока нет, хоть и хочется «рубануть бабла» на продолжении, но как продолжить, видно, пока идей совсем нет, что, в принципе, не может не радовать.



Как по мне, так фильм абсолютно одноразовый, на 5 из 10. И уж если и хочется поверить в эту чушь о потенциале мозга, я рекомендую посмотреть фильм "Области тьмы" (Limitless 2011), там хоть ребята реально поработали над сюжетными ходами и сами тяжелыми наркотиками, наверное, не злоупотребляли.



Моя оценка - 5 из 10. Для сравнения «Области тьмы» я оценил на 7 баллов из 10. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Люк Бессон, 2014, «Люси», Скарлетт Йоханссон — статья прочитана 109 раз Комментарии