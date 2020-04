«Я посмотрел фильм и..»: «Безумный Макс» 🔊 Воспроизвести Уважаемые читатели!



Сегодня, когда мы все вынуждены находиться дома, а со всех сторон поступают различные предложения просмотров on-line, «Обзор» предлагает вашему вниманию новую рубрику в отделе "Культура" - «Я посмотрел фильм и..».



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



Первая публикация под этой рубрикой -



"That there is Cundalini... and Cundalini wants his hand back!"



Toecutter



«Безу́мный Макс» (иногда — «Бешеный Макс», англ. Mad Max) — австралийский дистопический (дисто́пия, dystopia, букв. «плохое место» — изображение общественного строя или сообщества, представляющегося автору или критику нежелательным, отталкивающим или пугающим) боевик 1979 года режиссёра Джорджа Миллера с Мелом Гибсоном в главной роли.



Ряд источников называет фильм одним из лучших произведений в жанре дизельпанк (Дизельпанк — поджанр научной фантастики, производный киберпанка, описывает мир, базирующийся на технологиях уровня двух мировых войн).



***



Сидя на карантине? невольно думаешь, а всё ли будет так же, как было раньше? А может, мир станет другим? Это одна из любимых тем фантастов всех времен, наше постапокалиптическое будущее. Один из возможных сценариев был показан в небольшом австралийском фильме - "Безумный Макс".



Этот фильм стал хитом и открыл нам актера Мела Гибсона, который, в принципе, в это кино попал случайно.



Сам фильм лично мне - на шестерку. Сейчас это всё смотрится не так жутковато как в 80-ые, но кино знаковое для того времени. Ну а тем, кто хочет острых ощущений, я предлагаю посмотреть ремейк этого фильма - "Mad Max: Fury Road" (2015). Вот там я как вздохнул в начале фильма, так выдохнул только через 2 часа после финальных титров, и то выдыхал очень осторожно. Но про ремейк будет написано отдельно и очень подробно. Фильм тогда сорвал 6 заслуженных «Оскаров» и 4 номинации.



Ходят слухи, что готовится продолжение ремейка Mad Max: The Wasteland, т.к. Том Харди контракт подписал сразу на 3 фильма, еще перед началом съёмок первой картины. Так что перед выходом нового фильма нужно будет еще раз пересмотреть Fury Road!!







Надеюсь, что такие версии будущего будем переживать только перед экранами!



