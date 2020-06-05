Президент Литвы: требуются изменения закона о лоббистской деятельности 🔊 Воспроизвести



Требуются изменения закона о лоббистской деятельности, поскольку по нынешней регламентации сложно сказать, что следует считать легальной, а что нелегальной деятельностью, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



"Лоббизм должен перестать быть ругательным словом, если это прозрачный, публичный лоббизм. (...) Но мы сделали все так, что трудно до конца дать ответ на вопрос, что является лоббизмом, и какую деятельность стоит считать легальной, а какую – уже нелегальной. Мы должны создать такое определение, опираясь на правовую базу. И сегодня никто не может окончательно ответить на вопрос о том, где эта разделительная линия между легальным и нелегальным (лоббизмом – BNS)", – заявил в четверг в интервью программе "В центре внимания" портала новостей delfi.lt Г. Науседа. Требуются изменения закона о лоббистской деятельности, поскольку по нынешней регламентации сложно сказать, что следует считать легальной, а что нелегальной деятельностью, заявил литовский президент Гитанас Науседа."Лоббизм должен перестать быть ругательным словом, если это прозрачный, публичный лоббизм. (...) Но мы сделали все так, что трудно до конца дать ответ на вопрос, что является лоббизмом, и какую деятельность стоит считать легальной, а какую – уже нелегальной. Мы должны создать такое определение, опираясь на правовую базу. И сегодня никто не может окончательно ответить на вопрос о том, где эта разделительная линия между легальным и нелегальным (лоббизмом – BNS)", – заявил в четверг в интервью программе "В центре внимания" портала новостей delfi.lt Г. Науседа. Во вторник Службе спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура сообщили о проведении досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.



ССР сообщила о десятках обысков, ее сотрудники во вторник утром посетили и главный офис компании Kauno tiltai, а также на управляющем торговой сетью Maxima предприятии.



В этом расследовании были задержаны шесть человек, среди них – президент Ассоциации банков Литвы Мантас Залаторюс, глава дорогоукладочной компании Kauno tiltai Алдас Русявичюс, руководитель Siauliu plentas Юозас Алекса, имена других задержанных правоохрана пока не раскрывает.



По информации ССР, преступления, которые подозреваются в рамках этого дела, связаны с незаконной лоббистской деятельностью и влиянием на законодательные процессы.



Комментируя расследование правоохраны, президент сказал, что у лиц, которым предъявлены подозрения, "есть право на защиту", однако подчеркнул, что "в Литве не должно быть неприкасаемых". Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, закон, коррупция, обыски, лоббизм, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии