Кто вы, доктор Гумуляускас? Жирные мазки к портрету председателя «Комиссии борьбы за свободу и сохранение исторической памяти» Сейма Литвы

Пинхос Фридберг, «историк» Холокоста
Источник: lzb.lt
Девиз всей моей жизни:
лахн из гезунт (идиш) -
смех – это здоровье
лахн из гезунт (идиш) -
смех – это здоровье
Введение
Вынужден повторить, историком Холокоста меня окрестило «Радио «Свобода». Не буду скрывать, такие слова ласкают слух. Но, увы, не соответствуют действительности. По этой причине слово «историк», стоящее после моей фамилии, беру в кавычки и пишу с прописной буквы.
В отличие от меня, проф. Арунас Гумуляускас - «Историк-профессионал». Смысл кавычек прояснится ниже.
Его звезда взошла 28-го декабря 2019 года в 12 часов 59 минут. Именно в этот момент на портале 15min.lt (ежедневная аудитория без малого полмиллиона читателей) появилась сенсационная статья
«Seime norima pripažinti, kad Lietuva ir lietuvių tauta nedalyvavo Holokauste»
(В Сейме хотят признать, что Литва и литовский народ не участвовали в Холокосте):
Перевод фрагмента: Председатель парламентской «Комиссии борьбы за свободу и сохранению исторической памяти» Арунас Гумуляускас готовит проект постановления Сейма, согласно которому оккупированная Литва, а также литовский народ во время Второй мировой войны не участвовали в убийствах евреев».
Я, вильнюсец, чудом оставшийся в живых после Холокоста, и моя жена, бывшая узница концлагеря для евреев Каунаса (ее Ausweis №4426) не поверили своим глазам.
Сразу после полуночи перевод статьи появляется на русской странице сайта еврейской общины Литвы, в 9:20 – ее репост выставляет редакция сайта крупнейшей русскоязычной газеты Литвы «Обзор». И пошло-поехало. Фамилию Историка-профессионала (а вместе с ним и Литву) начинают склонять зарубежные СМИ (см. The Jerusalem Post, The Times of Israel, The Algemeiner и др.).
Не знаю почему, но в голову закралась мысль, что додуматься до такого мог лишь историк, в совершенстве освоивший методы марксистско-ленинской демагогии.
Забегая вперед скажу, что не ошибся!
В своей автобиографии не скрываю, что еще в далеком 1959-м стал кандидатом в члены КПСС, где и был научен «истинными марксистами» всегда докапываться до первоисточников.
Поиск информации о Гумуляускасе начал с lt.wiki.org:
Перевод: В 1981-ом окончил Вильнюсский университет [после чего отработал 3 года и по велению души добровольно кинулся в науку], 1984-1987 г. обучался в аспирантуре этого университета. В 1987-м – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КП Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980)», доктор гуманитарных наук.
Казалось бы, ничего особенного. Но это только на первый взгляд.
А вот «историку» Холокоста этой информации оказалось недостаточно, и он решил выяснить все, что осталось за рамками краткой биографии, а именно:
1. На какой кафедре писалась диссертация.
2. Точное название специальности, по которой она защищалась.
3. Фамилии оппонентов.
4. Цель и задачи исследования.
5. Публикации, в которых изложены основные положения.
16-го января природное «любопытство» привело меня в профессорский читальный зал Вильнюсского университета. Особо должен отметить доброжелательность его сотрудницы: она тут же пробила по базе данных шифр автореферата (F76-3004), и уже через 35 минут его доставили из архива.
(Ведь что ни говорите, а Вильнюсский университет не только моя альма-матер, но и место защиты моих кандидатской (1965) и докторской (1974) диссертаций).
Вот фотокопии документов, содержащие ответы на все, интересовавшие меня (надеюсь, и вас, дорогие читатели) вопросы:
Главный труд: Деятельность КП Литвы по усилению связей с трудящимися республики
Во время обучения в очной аспирантуре аспиранты являлись сотрудниками соответствующих кафедр. Но, насколько мне известно, для сотрудников кафедр истории КПСС существовало дополнительное требование: они должны были быть членами или кандидатами в члены КПСС.
Пытаясь выяснить, состоял ли членом КПСС внезапно получивший мировую известность Историк-профессионал, я направился в «LKP dokumentu skyrius» - отдел документов коммунистической партии Литвы [отдел входит в состав Особого архива Литвы (Lietuvos Ypatingasis Archyvas, сокращенно LYA]:
По моей просьбе старший архивист Милда Ладетайте (Milda Ladietaitė) провела поиск документов, в которых бы фигурировала фамилия Гумуляускас (Gumuliauskas).
Таковых она не нашла!
Вернулся домой и продолжил рыть интернет. На сайте vrk.lt Главной избирательной Комисси ЛР нашёл анкету кандидата в члены Сейма Арунаса Гумуляускаса. Вот её фрагмент
Графа 14. Членом какой партии, политической организации являетесь (состояли)
Запись: Не указал
С моей точки зрения, такая запись лишает избирателя важной информации о кандидате. Чтобы проверить эту свою точку зрения, 17-го января 2020 года я позвонил в Комиссию (имена, фамилии и мобильные телефоны всех ее членов доступны каждому!) и задал вопрос
«Имеет ли право кандидат в члены Сейма не отвечать на вопрос графы 14?».
Член комиссии г-н Maksimas Reznikovas (тел. 8 616 19283) официально ответил, цитирую: «Да. По закону имеет»…
P.S. И на десерт цитата из интервью Арунаса Гумуляускаса на сайте газеты «Vakarų ekspresas»(2012). О президенте Дале Грибаускайте:
Перевод: Секрет Полишинеля, почему падают рейтинги президента. Во-первых, из-за результатов выборов в Сейм, когда президент заняла позицию, неадекватную голосу народа. Вторая причина – долгое время скрываются некоторые факты биографии. И даже сегодня нет полной ясности. Является ли это правдой или неправдой. Поэтому люди стали сомневаться в президенте.
P.P.S. Да, на кафедре истории КПСС хорошо учили колебаться вместе с линией партии.
Продолжение следует.
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* Бурокявичюс, Миколас Мартинович
Источник: lzb.lt
Его звезда взошла 28-го декабря 2019 года в 12 часов 59 минут. Именно в этот момент на портале 15min.lt (ежедневная аудитория без малого полмиллиона читателей) появилась сенсационная статья
«Seime norima pripažinti, kad Lietuva ir lietuvių tauta nedalyvavo Holokauste»
(В Сейме хотят признать, что Литва и литовский народ не участвовали в Холокосте):
Перевод фрагмента: Председатель парламентской «Комиссии борьбы за свободу и сохранению исторической памяти» Арунас Гумуляускас готовит проект постановления Сейма, согласно которому оккупированная Литва, а также литовский народ во время Второй мировой войны не участвовали в убийствах евреев».
Я, вильнюсец, чудом оставшийся в живых после Холокоста, и моя жена, бывшая узница концлагеря для евреев Каунаса (ее Ausweis №4426) не поверили своим глазам.
Сразу после полуночи перевод статьи появляется на русской странице сайта еврейской общины Литвы, в 9:20 – ее репост выставляет редакция сайта крупнейшей русскоязычной газеты Литвы «Обзор». И пошло-поехало. Фамилию Историка-профессионала (а вместе с ним и Литву) начинают склонять зарубежные СМИ (см. The Jerusalem Post, The Times of Israel, The Algemeiner и др.).
Не знаю почему, но в голову закралась мысль, что додуматься до такого мог лишь историк, в совершенстве освоивший методы марксистско-ленинской демагогии.
Забегая вперед скажу, что не ошибся!
Кто вы, доктор Гумуляускас?
В своей автобиографии не скрываю, что еще в далеком 1959-м стал кандидатом в члены КПСС, где и был научен «истинными марксистами» всегда докапываться до первоисточников.
Поиск информации о Гумуляускасе начал с lt.wiki.org:
Перевод: В 1981-ом окончил Вильнюсский университет [после чего отработал 3 года и по велению души добровольно кинулся в науку], 1984-1987 г. обучался в аспирантуре этого университета. В 1987-м – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Деятельность КП Литвы по развитию театрального искусства в республике (1966-1980)», доктор гуманитарных наук.
Казалось бы, ничего особенного. Но это только на первый взгляд.
А вот «историку» Холокоста этой информации оказалось недостаточно, и он решил выяснить все, что осталось за рамками краткой биографии, а именно:
1. На какой кафедре писалась диссертация.
2. Точное название специальности, по которой она защищалась.
3. Фамилии оппонентов.
4. Цель и задачи исследования.
5. Публикации, в которых изложены основные положения.
16-го января природное «любопытство» привело меня в профессорский читальный зал Вильнюсского университета. Особо должен отметить доброжелательность его сотрудницы: она тут же пробила по базе данных шифр автореферата (F76-3004), и уже через 35 минут его доставили из архива.
(Ведь что ни говорите, а Вильнюсский университет не только моя альма-матер, но и место защиты моих кандидатской (1965) и докторской (1974) диссертаций).
Вот фотокопии документов, содержащие ответы на все, интересовавшие меня (надеюсь, и вас, дорогие читатели) вопросы:
Специальность «История КПСС»!
Деятельность Компартии Литвы…
Деятельность Компартии Литвы…
Работа выполнена на кафедре истории КПСС!
Первый официальный оппонент – проф. Миколас Бурокявичюс*.
Первый официальный оппонент – проф. Миколас Бурокявичюс*.
«Цель и задачи исследования» выполнены полностью!
Главный труд: Деятельность КП Литвы по усилению связей с трудящимися республики
Во время обучения в очной аспирантуре аспиранты являлись сотрудниками соответствующих кафедр. Но, насколько мне известно, для сотрудников кафедр истории КПСС существовало дополнительное требование: они должны были быть членами или кандидатами в члены КПСС.
Пытаясь выяснить, состоял ли членом КПСС внезапно получивший мировую известность Историк-профессионал, я направился в «LKP dokumentu skyrius» - отдел документов коммунистической партии Литвы [отдел входит в состав Особого архива Литвы (Lietuvos Ypatingasis Archyvas, сокращенно LYA]:
По моей просьбе старший архивист Милда Ладетайте (Milda Ladietaitė) провела поиск документов, в которых бы фигурировала фамилия Гумуляускас (Gumuliauskas).
Таковых она не нашла!
Вернулся домой и продолжил рыть интернет. На сайте vrk.lt Главной избирательной Комисси ЛР нашёл анкету кандидата в члены Сейма Арунаса Гумуляускаса. Вот её фрагмент
Графа 14. Членом какой партии, политической организации являетесь (состояли)
Запись: Не указал
С моей точки зрения, такая запись лишает избирателя важной информации о кандидате. Чтобы проверить эту свою точку зрения, 17-го января 2020 года я позвонил в Комиссию (имена, фамилии и мобильные телефоны всех ее членов доступны каждому!) и задал вопрос
«Имеет ли право кандидат в члены Сейма не отвечать на вопрос графы 14?».
Член комиссии г-н Maksimas Reznikovas (тел. 8 616 19283) официально ответил, цитирую: «Да. По закону имеет»…
Так что закона Историк-профессионал не нарушил.
Но что же все-таки помешало ему ответить на этот вопрос?
P.S. И на десерт цитата из интервью Арунаса Гумуляускаса на сайте газеты «Vakarų ekspresas»(2012). О президенте Дале Грибаускайте:
Перевод: Секрет Полишинеля, почему падают рейтинги президента. Во-первых, из-за результатов выборов в Сейм, когда президент заняла позицию, неадекватную голосу народа. Вторая причина – долгое время скрываются некоторые факты биографии. И даже сегодня нет полной ясности. Является ли это правдой или неправдой. Поэтому люди стали сомневаться в президенте.
Ой, как прав Историк-профессионал:
«нельзя долгое время скрывать некоторые факты биографии!»
«нельзя долгое время скрывать некоторые факты биографии!»
P.P.S. Да, на кафедре истории КПСС хорошо учили колебаться вместе с линией партии.
Продолжение следует.
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* Бурокявичюс, Миколас Мартинович
Примечание редакции русской страницы сайта LZB:
печатается по просьбе автора
печатается по просьбе автора
Источник: lzb.lt
Вы проделали огромную работу!
Я только не могу пока понять, почему Гумуляускас не вступил или не пытался вступить в партию? Вы думаете, его по какой-то причине не приняли? Но зачем бы тогда его стали держать на такой стратегически важной кафедре? Загадка...