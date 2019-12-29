В литовском парламенте намерены признать, что Литва и литовский народ не участвовали в Холокосте 🔊 Воспроизвести Расстрел евреев под Шяуляй







Как сообщает информационный портал 15min.lt, председатель парламентской комиссии по исторической памяти и борьбе за свободу Арунас Гумуляускас готовит проект постановления, который предусматривает, что оккупированная Литва, а также литовский народ во время Второй мировой войны не участвовали в убийствах евреев. Политик указывает, что отдельные лица участвовали в Холокосте, но по этому вопросу решение должен принимать лишь суд.



О готовящемся документе глава парламентского комитета А. Гумуляускас сообщил 13 декабря 2019 г. на годовой конференции-дискуссии «2020 г. Мировые тенденции и национальная безопасность. Осознание. Вызовы. Сценарии». О готовящемся документе глава парламентского комитета А. Гумуляускас сообщил 13 декабря 2019 г. на годовой конференции-дискуссии «2020 г. Мировые тенденции и национальная безопасность. Осознание. Вызовы. Сценарии».



На фото 15min: А. Гумуляускас



На конференции А. Гумуляускас сообщил, что парламентский комитет подготовил проект документа, на основании которого «Литовское государство, которое было оккупировано 1940 – 1990 г. г., не участвовало в Холокосте».



«Литовское государство не участвовало в Холокосте, так как оно было оккупировано. Точно также и литовский народ не мог участвовать в Холокосте, так как был порабощен. Отдельные представители, конечно, участвовали, но этот вопрос должен решать только суд», – подчеркнул на конференции парламентарий.



Как сказал А. Гумуляускас, если получится, проект постановления будет представлен Сейму Литвы 14 января или на весенней парламентской сессии.



Политик отказался комментировать информационному порталу 15min проект постановления. Он сказал, что пока документ в черновом варианте, его еще нужно обсудить с парламентскими фракциями. По мнению А. Гумуляускаса, постановление необходимо для формирования политики исторической памяти. Парламентарий также отметил, что проект постановления Сейма он готовит сам.



Директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис согласен, что весь литовский народ не участвовал в Холокосте, однако это, как отметил историк, «не освобождает нас от ответственности и дальше заниматься исследованием Холокоста и участия в нем отдельных жителей Литвы, независимо от их национального происхождения».



Напомним, что Сейм Польши 26 января 2018 г. принял поправки к закону об Институте национальной памяти. Вот одно из его положений:



“Вводятся штрафы и тюремные сроки до трех лет за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. В частности, под запрет попадает словосочетание «польские лагеря смерти» — поскольку они были созданы не поляками, а немцами. Заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки объяснил необходимость закона так: «Преступления германских нацистов приписывают полякам. До сих пор Польша не имела возможности бороться с такого рода оскорблениями в адрес польского народа».



Принятые Польшей поправки раскритиковали тогда в Израиле. «Ни один закон не изменит историческую правду», — заявили в министерстве иностранных дел Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетанияху назвал закон безосновательным. «Историю невозможно изменить, Холокост нельзя отрицать», — заявил Нетанияху.



Против принятых поправок также выступил Научно-исследовательский институт и центр памяти жертв Холокоста «Яд Вашем». Как говорится в его заявлении, польский закон «затуманивает историческую правду в том, что касается поддержки, которую немцы получали от польского населения во время Холокоста».



Источник: lzb.lt



"Обзор" сердечно благодарит своего, как всегда активного, читателя - Пинхоса Фридберга, приславшего ссылку на этот материал сегодня в 7 часов 7 минут утра. Отвечая на один из заданных вопросов, А. Гумуляускас отметил, что в 2009 г. Европейский парламент принял резолюцию об исторической памяти. «2019 г. Прошло десять лет. Хочу сказать, что у нас не может быть точно такого подхода к Холокосту, как в Западной Европе. Почему? Потому что, в отличие от Запада, мы пережили две оккупации – советскую и нацистскую. Это значит, что у нас иная история, иное толкование. Поэтому искусственно, скажем, приспособить западную методологию историографии к нашей действительности не получиться. Здесь происходили более странные вещи, т.к. одну оккупацию быстро сменила другая», – объяснил председатель комитета Сейма Литвы по исторической памяти и борьбе за свободу.На конференции А. Гумуляускас сообщил, что парламентский комитет подготовил проект документа, на основании которого «Литовское государство, которое было оккупировано 1940 – 1990 г. г., не участвовало в Холокосте».«Литовское государство не участвовало в Холокосте, так как оно было оккупировано. Точно также и литовский народ не мог участвовать в Холокосте, так как был порабощен. Отдельные представители, конечно, участвовали, но этот вопрос должен решать только суд», – подчеркнул на конференции парламентарий.Как сказал А. Гумуляускас, если получится, проект постановления будет представлен Сейму Литвы 14 января или на весенней парламентской сессии.Политик отказался комментировать информационному порталу 15min проект постановления. Он сказал, что пока документ в черновом варианте, его еще нужно обсудить с парламентскими фракциями. По мнению А. Гумуляускаса, постановление необходимо для формирования политики исторической памяти. Парламентарий также отметил, что проект постановления Сейма он готовит сам.Директор Института истории Литвы Альвидас Никжентайтис согласен, что весь литовский народ не участвовал в Холокосте, однако это, как отметил историк, «не освобождает нас от ответственности и дальше заниматься исследованием Холокоста и участия в нем отдельных жителей Литвы, независимо от их национального происхождения».Напомним, что Сейм Польши 26 января 2018 г. принял поправки к закону об Институте национальной памяти. Вот одно из его положений:“Вводятся штрафы и тюремные сроки до трех лет за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. В частности, под запрет попадает словосочетание «польские лагеря смерти» — поскольку они были созданы не поляками, а немцами. Заместитель министра юстиции Польши Патрик Яки объяснил необходимость закона так: «Преступления германских нацистов приписывают полякам. До сих пор Польша не имела возможности бороться с такого рода оскорблениями в адрес польского народа».Принятые Польшей поправки раскритиковали тогда в Израиле. «Ни один закон не изменит историческую правду», — заявили в министерстве иностранных дел Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетанияху назвал закон безосновательным. «Историю невозможно изменить, Холокост нельзя отрицать», — заявил Нетанияху.Против принятых поправок также выступил Научно-исследовательский институт и центр памяти жертв Холокоста «Яд Вашем». Как говорится в его заявлении, польский закон «затуманивает историческую правду в том, что касается поддержки, которую немцы получали от польского населения во время Холокоста». Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Литва, сейм, холокост, Израиль, парламентПольша — статья прочитана 130 раз Комментарии