«Я посмотрел фильм и...»: «Фаворитка», 2018

Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >>



«Фаворитка» (англ. The Favourite) — исторический английский фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Картина является совместным производством Великобритании, Ирландии и США.



Фильм, действие которого происходит в Англии в начале XVIII века, рассказывает историю взаимоотношений двух двоюродных сестёр — Сары Черчилль, герцогини Мальборо (Рэйчел Вайс), и Эбигейл Хилл (Эмма Стоун), которые соперничают за право быть фавориткой королевы Анны (Оливия Колман).



Съёмки проходили в Хэтфилд-хаусе в Хартфордшире и во дворце Хэмптон-Корт в Суррей с марта по май 2017 года.



Международная премьера состоялась 30 августа 2018 года на 75-м международном Венецианском кинофестивале, где фильм завоевал премию Большого жюри, а исполнительница главной роли Оливия Колман получила «Кубок Вольпи» в категории «Лучшая актриса главной роли».



«Фаворитка» была выпущена в прокат в США 23 ноября 2018 года, в Великобритании и Ирландии — 1 января 2019 года, в России — 31 января 2019 года. Фильму сопутствовал кассовый успех: при бюджете в 15 млн долларов общемировые сборы достигли 95 млн долларов.



Фильм заслужил всеобщее признание среди критиков, которые высоко оценили сценарий, режиссуру, актёрскую игру, работу оператора, дизайн костюмов и музыку. Картина получила множество наград и номинаций.



«Фаворитка» была представлена в десяти категориях на 91-й церемонии вручения премии «Оскар», сравнявшись по данному показателю в списке номинантов с фильмом «Рома». Фильм также выиграл семь главных наград Британской академии «BAFTA» (в том числе «Самая выдающаяся британская картина» и «Лучшая актриса второстепенной роли» для Рэйчел Вайс) и десять наград британского независимого кино.



За исполнении роли королевы Анны Колман получила «Оскар», «Золотой глобус» и награду «BAFTA» в категории «Лучшая актриса главной роли», а также была номинирована на премию Американской Гильдии киноактеров в вышеупомянутой категории. Американский институт кино включил «Фаворитку» в список 10 лучших фильмов 2018 года.



22 января 2019 года фильм был номинирован на «Оскар» в 10 категориях, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий», однако вопреки ожиданиям победил лишь в номинации «Лучшая актриса» — Оливия Колман, неожиданно проиграв в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучшее художественное оформление».



"I like it when she puts her tongue inside me".



Queen Anne



Интересный взгляд на период окончания правления королевы Англии Анны, начало 18 века.



Хотя историческaя версия не самая популярная, но кинематографически - самое то. Тем, кому интересны интриги, должно очень понравится.



Отличное женское трио: Оливия Колман (королева Анна, за эту роль и получила Оскар), Рейчел Веиз и Емма Стоне (обе номинировались на Оскар).



Так же фильм номинировался на лучший сценарий, дизайн продакшена, дизайн костюмов, фильм года, лучшего режиссера, лучшую операторскую работу (хотя лично меня очень раздражали кадры, снятые на широкую оптику, но, может, в этом и была задумка), а так же лучший монтаж.



Фильм отлично передает атмосферу тех лет и напрочь убивает любую романтику .



Моя оценка - крепкие 7 баллов из 10ю



