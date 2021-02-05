«Я посмотрел фильм и...»: «Принцесса Мононоке», 1997 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце по-прежнему еле видно где-то там вдалеке, за тучами, над литовским горизонтом, в Литве снова карантин, уже опробованный населением нашей страны в прошлом году.



Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?



А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор. Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.



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«Принцесса Мононоке» (яп. もののけ姫 Мононокэ-химэ, «Принцесса мстительных духов») — полнометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, выпущенный в 1997 году студией «Гибли». В том же году он стал самым кассовым фильмом в истории Японии, но впоследствии уступил эту позицию «Титанику».



Режиссёром и сценаристом картины выступил Хаяо Миядзаки, адаптацией текста для английского дубляжа занимался Нил Гейман, продюсер — Тосио Судзуки, композитор — Дзё Хисаиси. В озвучивании персонажей приняли участие Суми Симамото, Юко Танака, Юрико Исида и Ёдзи Мацуда.



Чтобы выразить своё несогласие с попытками отредактировать и сократить американское издание данного аниме, Миядзаки прислал представителю компании «Disney» катану, к которому была приложена записка с непреклонным «ничего не вырезать».



Согласно опросу, проведенному министерством культуры Японии в 2007 году, данное аниме занимает двенадцатое место среди аниме всех времён.



Фильм «Принцесса Мононоке» был первым фильмом, удостоенным премией Японской киноакадемии за лучший фильм. На 70-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» фильм был выдвинут на премию за лучший фильм на иностранном языке, но номинирования так и не произошло. Сам Хаяо Миядзаки был номинирован на премию «Энни».



Аниме — японская анимация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет высокую популярность в мире. Аниме отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Издаётся в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, распространяемых на видеоносителях или предназначенных для кинопоказа. Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.



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"Now watch closely, everyone. I'm going to show you how to kill a god. A god of life and death. The trick is not to fear him".



Lady Eboshi



Тем, кто знаком с жанром аниме, этот фильм, да и, наверно, все работы Хаяо Миядзаки пересмотрел по несколько раз. Тем же, кто считает, что это детские мультики, рекомендую обратить внимание на то, что, например, «Принцесса Мононоке» находится на 67 месте в списке величайших фильмов всех времен по версии IMDB.



Лично для меня, все аниме Миядзаки - это какого- то рода телепортация в какой -то другой, удивительный, мир. Я еще не все пересмотрел, но этот - рекомендую однозначно всем, КРОМЕ детей! Так как, действительно, история эта не детская, а моментами - жутковатая!



Моя оценка: 10 из 10 баллов. Очень редкий балл от меня.



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/441/



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешённый вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> «Принцесса Мононоке» (яп. もののけ姫 Мононокэ-химэ, «Принцесса мстительных духов») — полнометражный аниме-фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, выпущенный в 1997 году студией «Гибли». В том же году он стал самым кассовым фильмом в истории Японии, но впоследствии уступил эту позицию «Титанику».Режиссёром и сценаристом картины выступил Хаяо Миядзаки, адаптацией текста для английского дубляжа занимался Нил Гейман, продюсер — Тосио Судзуки, композитор — Дзё Хисаиси. В озвучивании персонажей приняли участие Суми Симамото, Юко Танака, Юрико Исида и Ёдзи Мацуда.Чтобы выразить своё несогласие с попытками отредактировать и сократить американское издание данного аниме, Миядзаки прислал представителю компании «Disney» катану, к которому была приложена записка с непреклонным «ничего не вырезать».Согласно опросу, проведенному министерством культуры Японии в 2007 году, данное аниме занимает двенадцатое место среди аниме всех времён.Фильм «Принцесса Мононоке» был первым фильмом, удостоенным премией Японской киноакадемии за лучший фильм. На 70-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» фильм был выдвинут на премию за лучший фильм на иностранном языке, но номинирования так и не произошло. Сам Хаяо Миядзаки был номинирован на премию «Энни».Аниме — японская анимация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для просмотра детьми, большая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет высокую популярность в мире. Аниме отличается характерной манерой отрисовки персонажей и фонов. Издаётся в форме телевизионных сериалов, а также фильмов, распространяемых на видеоносителях или предназначенных для кинопоказа. Сюжеты могут описывать множество персонажей, отличаться разнообразием мест и эпох, жанров и стилей.*************Тем, кто знаком с жанром аниме, этот фильм, да и, наверно, все работы Хаяо Миядзаки пересмотрел по несколько раз. Тем же, кто считает, что это детские мультики, рекомендую обратить внимание на то, что, например, «Принцесса Мононоке» находится на 67 месте в списке величайших фильмов всех времен по версии IMDB.Лично для меня, все аниме Миядзаки - это какого- то рода телепортация в какой -то другой, удивительный, мир. Я еще не все пересмотрел, но этот - рекомендую однозначно всем,! Так как, действительно, история эта не детская, а моментами - жутковатая!Моя оценка: 10 из 10 баллов. Очень редкий балл от меня. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и...», «Линкольн», «Расплата за всё», «Принцесса Мононоке» — статья прочитана 112 раз Комментарии