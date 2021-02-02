«Я посмотрел фильм и...»: «Расплата за всё», 2002 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце по-прежнему еле видно где-то там вдалеке, за тучами, над литовским горизонтом, в Литве снова карантин, уже опробованный населением нашей страны в прошлом году.



Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?



А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор. Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.



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«Расплата за всё», 2002



Оригинальное название: «Company», год выхода: 2002, страна Индия.



Жанр: боевик, триллер, драма



Режиссер: Рам Гопал Варма



В главных ролях: Аджай Девган, Моханлал, Маниша Коирала, Сима Бисвас, Вивек Оберой, Антара Мали, Акаш Хурана, Мадан Джоши, Бхарат Дабхолкар.



Рам Гопал Варма (телугу రామ్ గోపాల్ వర్మ, англ. Ram Gopal Varma; род. 7 апреля 1962 года) — индийский режиссёр, продюсер и сценарист, известный своими работами в Болливуде и Толливуде. Лауреат нескольких премий за лучшую режиссуру, а также Filmfare Award за лучший сюжет и Национальной кинопремии за лучший фильм на хинди.



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"One thing which few people know about the eagle is that it has a lot of patience. Once it has its eyes on its prey, it can keep following for hours, days and even weeks. Once it gets the opportunity, it pounces on it in one shot. "



Narrator



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Криминальный Мумбай. Маллик (Аджай Девган) прорубает кровавый путь от мелкого бандита до большого босса криминальной верхушки. В этом ему очень помогает его преданный телохранитель, помощник и близкий друг Чанду (Вивек Оберой). Чанду готов, не моргнув глазом, отдать жизнь за друга и босса, но хватило один раз не согласиться, как всё кардинально изменилось.



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"Расплата за всё", почему-то именно с таким названием вышел этот фильм в российском прокате. Этот фильм является вторым и самым нашумевшим в "гангстерской трилогии" режиссера Рам Гопал Варма. Первые два фильма стали культовыми, а второй вышел за приделы Индии.



Фильмы между собой сюжетно не связанны, кроме общей глобальной гангстерской темы с разными аспектами этой не простой работы. Так, что для просмотра этого фильма не обязательно искать первый фильм «Satya» («Предательство», 1998).



«Неужели в этом фильме не танцуют и не поют?», - спросите вы меня. «Немного танцуют и поют», - отвечу.



«Неужели в этом фильме нет любовной истории с разными сложностями?» - спросите вы. «Есть!» «Неужели в этом фильме актеры совсем не переигрывают?» «Местами переигрывают!»



«Неужели в этом фильме нет разных драк и прочего экшена?» «Есть, хотя, и не по-индийски, гипертрофированный!»



«Так чем же этот фильм такой необычный, если в нем соблюдены все каноны классического Болливудского фильма?», - резонно спросите вы?



По-моему, Варма постарался сохранить основную атрибутику Болливудского кино, однако, перенес все это в очень непростые условия. В отличие от большинства привычных нам индийских фильмов, в этом фильме достаточно сложные человеческие отношения между героями, есть также сложные сюжетные твисты, а неожиданный главный поворот сюжета разворачивается, как раз-таки, в очень бытовой ситуации, логично на пустом месте разрушая всю бандитскую империю.



Что меня очень порадовало, так это то, что сами главные герои не начинают, казалось бы, самопроизвольно петь и танцевать! Даже этот очень важный атрибут Варма вполне гармонично вписал в сюжет.



Ну и ко всему прочему, Варма «убрал сопли, закрутил гайки, все изрядно взболтнул и выдал» действительно неплохую криминальную драму.



Так что, если вы устали от голливудской продукции, попробуйте Болливудскую.



Ставлю очень крепкую семёрку из 10 баллов.



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/52122/



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешённый вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> Оригинальное название: «Company», год выхода: 2002, страна Индия.Жанр: боевик, триллер, драмаРежиссер: Рам Гопал ВармаВ главных ролях: Аджай Девган, Моханлал, Маниша Коирала, Сима Бисвас, Вивек Оберой, Антара Мали, Акаш Хурана, Мадан Джоши, Бхарат Дабхолкар.Рам Гопал Варма (телугу రామ్ గోపాల్ వర్మ, англ. Ram Gopal Varma; род. 7 апреля 1962 года) — индийский режиссёр, продюсер и сценарист, известный своими работами в Болливуде и Толливуде. Лауреат нескольких премий за лучшую режиссуру, а также Filmfare Award за лучший сюжет и Национальной кинопремии за лучший фильм на хинди.*****************Криминальный Мумбай. Маллик (Аджай Девган) прорубает кровавый путь от мелкого бандита до большого босса криминальной верхушки. В этом ему очень помогает его преданный телохранитель, помощник и близкий друг Чанду (Вивек Оберой). Чанду готов, не моргнув глазом, отдать жизнь за друга и босса, но хватило один раз не согласиться, как всё кардинально изменилось.********"Расплата за всё", почему-то именно с таким названием вышел этот фильм в российском прокате. Этот фильм является вторым и самым нашумевшим в "гангстерской трилогии" режиссера Рам Гопал Варма. Первые два фильма стали культовыми, а второй вышел за приделы Индии.Фильмы между собой сюжетно не связанны, кроме общей глобальной гангстерской темы с разными аспектами этой не простой работы. Так, что для просмотра этого фильма не обязательно искать первый фильм «Satya» («Предательство», 1998).«Неужели в этом фильме не танцуют и не поют?», - спросите вы меня. «Немного танцуют и поют», - отвечу.«Неужели в этом фильме нет любовной истории с разными сложностями?» - спросите вы. «Есть!» «Неужели в этом фильме актеры совсем не переигрывают?» «Местами переигрывают!»«Неужели в этом фильме нет разных драк и прочего экшена?» «Есть, хотя, и не по-индийски, гипертрофированный!»«Так чем же этот фильм такой необычный, если в нем соблюдены все каноны классического Болливудского фильма?», - резонно спросите вы?По-моему, Варма постарался сохранить основную атрибутику Болливудского кино, однако, перенес все это в очень непростые условия. В отличие от большинства привычных нам индийских фильмов, в этом фильме достаточно сложные человеческие отношения между героями, есть также сложные сюжетные твисты, а неожиданный главный поворот сюжета разворачивается, как раз-таки, в очень бытовой ситуации, логично на пустом месте разрушая всю бандитскую империю.Что меня очень порадовало, так это то, что сами главные герои не начинают, казалось бы, самопроизвольно петь и танцевать! Даже этот очень важный атрибут Варма вполне гармонично вписал в сюжет.Ну и ко всему прочему, Варма «убрал сопли, закрутил гайки, все изрядно взболтнул и выдал» действительно неплохую криминальную драму.Так что, если вы устали от голливудской продукции, попробуйте Болливудскую.Ставлю очень крепкую семёрку из 10 баллов. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: 2012, «Джентльмены», Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и...», «Линкольн», «Расплата за всё» — статья прочитана 113 раз Комментарии