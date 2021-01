«Я посмотрел фильм и...»: «Линкольн», 2012 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце по-прежнему еле видно где-то там вдалеке, за тучами, над литовским горизонтом, в Литве снова карантин, уже опробованный населением нашей страны в прошлом году.



Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?



А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор. Поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время (на время карантина, как минимум), будут радовать настоящих ценителей кино.Впрочем, «Обзор» в тысячный раз напоминает, что коронавирус рано или поздно уйдёт в прошлое, а вот кусочек своей жизни, прожитой в это время, уже не вернуть. Так, может, стоит наполнить её, жизнь, хорошими книгами, интересными фильмами, до которых всё время не доходили руки?А известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик, комментируя просмотренные им фильмы, вполне возможно, поможет вам сделать выбор.



Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.



Предыдущая публикация под этой рубрикой -



* * *



«Линкольн» (англ. Lincoln) — американский биографический фильм режиссёра Стивена Спилберга, главную роль в котором исполнил Дэниэл Дэй-Льюис. Съёмки фильма стартовали в октябре 2011 года, были завершены в декабре того же года, а премьера состоялась 9 ноября 2012 года (в широкий прокат фильм вышел 16 ноября 2012 года).



Дэниэл Дэй-Льюис был признан лучшим актёром года по версии ряда сообществ кинокритиков и киноакадемий, в том числе получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую мужскую роль. Всего картина была выдвинута в шести номинациях на «Золотой глобус», в десяти — на премию BAFTA и в двенадцати — на премию «Оскар» (и одержала победу в двух из них).



Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства поместили «Линкольна» в собственные списки десяти лучших фильмов года.



Награды:



2012 — три премии круга кинокритиков Нью-Йорка: лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис), лучшая женская роль второго плана (Салли Филд), лучший сценарий (Тони Кушнер).



2012 — премия «Спутник» за лучшую работу художника-постановщика (Дэвид Крэнк, Лесли Макдональд, Рик Картер, Курт Бич), а также 7 номинаций: лучший фильм, лучшая режиссёрская работа (Стивен Спилберг), лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис), лучшая мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер), лучшая оригинальная музыка (Джон Уильямс), лучшая операторская работа (Януш Камински).



2012 — включение в список десяти лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.



2012 — включение в список десяти лучших фильмов года по версии Американского института киноискусства.



2013 — две премии Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и за лучшую мужскую роль второго плана (Томми Ли Джонс), а также номинации в категориях «лучшая женская роль второго плана» (Салли Филд) и «лучший актёрский состав».



2013 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме (Дэниэл Дэй-Льюис), а также 6 номинаций: лучший драматический фильм, лучшая режиссёрская работа (Стивен Спилберг), лучшая мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучшая женская роль второго плана (Салли Филд), лучший сценарий (Тони Кушнер), лучшая оригинальная музыка (Джон Уильямс).



2013 — премия BAFTA за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис), а также 9 номинаций: за лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер), лучшую женскую роль второго плана (Салли Филд), лучшую мужскую роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучшую оригинальную музыку к фильму (Джон Уильямс), лучшую операторскую работу (Януш Камински), лучший грим и укладку волос (Лоис Бёрвелл, Кэй Георгиу), лучшую работу художника-постановщика (Рик Картер, Джим Эриксон), лучшие костюмы (Джоанна Джонстон).



2013 — две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и за лучшую работу художника (Рик Картер, Джим Эриксон), а также 10 номинаций: лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), режиссёр (Стивен Спилберг), адаптированный сценарий (Тони Кушнер), мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), женская роль второго плана (Салли Филд), операторская работа (Януш Камински), монтаж (Майкл Кан), оригинальная музыка (Джон Уильямс), костюмы (Джоанна Джонстон), звукорежиссура (Энди Нельсон, Гэри Ридстром, Рон Джадкинс).



2013 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Стивен Спилберг).



2013 — почетная премия имени Пола Селвина от Гильдии сценаристов США, а также номинация за лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер).



******



I could write shorter sermons but when I get started I'm too lazy to stop.



"Abraham Lincoln"



Стивен Спилберг является одним из ключевых фигур в Голливуде и, в первую очередь не как режиссер, а, конечно, как продюсер и основатель ряда крупнейших кинокомпаний. Каждый год на экраны выходят десятки фильмов, к которым в той или иной мере приложился маэстро. Только сейчас он задействован порядка в двадцати проектах в качестве продюсера, часть из которых выйдут в 21-22 годах, а у части еще нет подтвержденной даты.



Понятно, что в качестве режиссера Спилберг выступает только в тех фильмах, истории которых ему лично дороги. Он очень тщательно подходит к выбору тем для себя и, безусловно, каждый его фильм становится событием.



На создание "Линкольна" у Стивена ушло 12 лет. Изначально планировалось сделать большой биографический фильм о всей жизни 16-ого президента США, однако потом он решил сфокусироваться, наверное, на одном из самых главный исторических моментов биографии - XIII поправка (1865) к американской конституции, которая полностью отменила рабство в Соединённых Штатах.



Это не первый раз, когда Спилберг затрагивает тему рабства в США. В 1997 году он ставит фильм «Амистад» (Amistad 1997), сюжет которого происходит за 25 лет до событий, рассказанных в «Линкольне».



«Линкольн», как и прогнозировалось, стал одним из главных фаворитов премии Оскар, где получил аж 12 номинаций, правда, победить смог лишь в двух - Лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и Лучшая работа художника-постановщика (Рик Картер, Джим Эриксон)



На мой взгляд, Дэниэл получил свой третий Оскар абсолютно заслуженно. Это вообще уникальный актер, обладающий потрясающим талантом перевоплощения, а так же очень большой скромностью. Ведь Спилберг планировал работать с Дей-Льюисом с самого начала. Однако, Дэниэл был не уверен, что справится и отклонил предложение Спилберга, сказав что "скорее хотел бы быть зрителем, нежели участником".



Тогда Спилберг пригласил Лиам Нисона, который обязан Стивену за попадание в топовый эшелон кинозвезд после главной роли в гениальном фильме «Список Шиндлера» (Schindler's List 1993). Лиам согласился, но подготовки к фильму заняли слишком много времени, и Лиам попросил пересмотреть его кандидатуру, т.к. физически стал слишком стар для этой роли.



Стивен опять обратился к Дэниэл Дэй-Льюису, заявив, что если тот не согласится, то несмотря на уже потраченные на этот проект 10 лет, они закроют фильм. Так же Спилберг просил Леонардо ДиКаприо поговорить с Дэниэлом. Одним словом, были брошены все силы, а за это время Дэниэл успел получить второй Оскар за главную роль в потрясающем фильме «Нефть» (There Will Be Blood 2007), что может тоже ему придало уверенности, и он согласился.



Также очень мне запомнился Томми Ли Джонс в роли Таддеус Стивенса.



Сам же фильм мне показался слегка затянутым, все-таки два с половиной часа вокруг одной истории. С другой стороны, фильм, в первую очередь, нацелен на внутренний рынок, а отмена рабства, на мой взгляд, один из самых важных моментов истории США.



Так что я поставлю крепкую семёрку из 10 баллов, за режиссерскую руку мастера и гениального Дэниэл Дэй-Льюиса. Однако, смотреть рекомендую только тем, кто действительно хочет погрузиться в этот конкретный момент из жизни Линкольна.



Я бы тоже очень хотел, чтоб и у нас в стране давали возможность так «глубоко копать» в своей истории, и показывать ее с разных сторон. Кто знает, может, и дождусь.



Все о фильме здесь:



https://www.kinopoisk.ru/film/102122/



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешённый вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи», «Джокер» и целого ряда других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> «Линкольн» (англ. Lincoln) — американский биографический фильм режиссёра Стивена Спилберга, главную роль в котором исполнил Дэниэл Дэй-Льюис. Съёмки фильма стартовали в октябре 2011 года, были завершены в декабре того же года, а премьера состоялась 9 ноября 2012 года (в широкий прокат фильм вышел 16 ноября 2012 года).Дэниэл Дэй-Льюис был признан лучшим актёром года по версии ряда сообществ кинокритиков и киноакадемий, в том числе получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую мужскую роль. Всего картина была выдвинута в шести номинациях на «Золотой глобус», в десяти — на премию BAFTA и в двенадцати — на премию «Оскар» (и одержала победу в двух из них).Национальный совет кинокритиков США и Американский институт киноискусства поместили «Линкольна» в собственные списки десяти лучших фильмов года.2012 — три премии круга кинокритиков Нью-Йорка: лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис), лучшая женская роль второго плана (Салли Филд), лучший сценарий (Тони Кушнер).2012 — премия «Спутник» за лучшую работу художника-постановщика (Дэвид Крэнк, Лесли Макдональд, Рик Картер, Курт Бич), а также 7 номинаций: лучший фильм, лучшая режиссёрская работа (Стивен Спилберг), лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис), лучшая мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер), лучшая оригинальная музыка (Джон Уильямс), лучшая операторская работа (Януш Камински).2012 — включение в список десяти лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.2012 — включение в список десяти лучших фильмов года по версии Американского института киноискусства.2013 — две премии Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и за лучшую мужскую роль второго плана (Томми Ли Джонс), а также номинации в категориях «лучшая женская роль второго плана» (Салли Филд) и «лучший актёрский состав».2013 — премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме (Дэниэл Дэй-Льюис), а также 6 номинаций: лучший драматический фильм, лучшая режиссёрская работа (Стивен Спилберг), лучшая мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучшая женская роль второго плана (Салли Филд), лучший сценарий (Тони Кушнер), лучшая оригинальная музыка (Джон Уильямс).2013 — премия BAFTA за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис), а также 9 номинаций: за лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер), лучшую женскую роль второго плана (Салли Филд), лучшую мужскую роль второго плана (Томми Ли Джонс), лучшую оригинальную музыку к фильму (Джон Уильямс), лучшую операторскую работу (Януш Камински), лучший грим и укладку волос (Лоис Бёрвелл, Кэй Георгиу), лучшую работу художника-постановщика (Рик Картер, Джим Эриксон), лучшие костюмы (Джоанна Джонстон).2013 — две премии «Оскар» за лучшую мужскую роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и за лучшую работу художника (Рик Картер, Джим Эриксон), а также 10 номинаций: лучший фильм (Стивен Спилберг, Кэтлин Кеннеди), режиссёр (Стивен Спилберг), адаптированный сценарий (Тони Кушнер), мужская роль второго плана (Томми Ли Джонс), женская роль второго плана (Салли Филд), операторская работа (Януш Камински), монтаж (Майкл Кан), оригинальная музыка (Джон Уильямс), костюмы (Джоанна Джонстон), звукорежиссура (Энди Нельсон, Гэри Ридстром, Рон Джадкинс).2013 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Стивен Спилберг).2013 — почетная премия имени Пола Селвина от Гильдии сценаристов США, а также номинация за лучший адаптированный сценарий (Тони Кушнер).******Стивен Спилберг является одним из ключевых фигур в Голливуде и, в первую очередь не как режиссер, а, конечно, как продюсер и основатель ряда крупнейших кинокомпаний. Каждый год на экраны выходят десятки фильмов, к которым в той или иной мере приложился маэстро. Только сейчас он задействован порядка в двадцати проектах в качестве продюсера, часть из которых выйдут в 21-22 годах, а у части еще нет подтвержденной даты.Понятно, что в качестве режиссера Спилберг выступает только в тех фильмах, истории которых ему лично дороги. Он очень тщательно подходит к выбору тем для себя и, безусловно, каждый его фильм становится событием.На создание "Линкольна" у Стивена ушло 12 лет. Изначально планировалось сделать большой биографический фильм о всей жизни 16-ого президента США, однако потом он решил сфокусироваться, наверное, на одном из самых главный исторических моментов биографии - XIII поправка (1865) к американской конституции, которая полностью отменила рабство в Соединённых Штатах.Это не первый раз, когда Спилберг затрагивает тему рабства в США. В 1997 году он ставит фильм «Амистад» (Amistad 1997), сюжет которого происходит за 25 лет до событий, рассказанных в «Линкольне».«Линкольн», как и прогнозировалось, стал одним из главных фаворитов премии Оскар, где получил аж 12 номинаций, правда, победить смог лишь в двух - Лучшая мужская роль (Дэниэл Дэй-Льюис) и Лучшая работа художника-постановщика (Рик Картер, Джим Эриксон)На мой взгляд, Дэниэл получил свой третий Оскар абсолютно заслуженно. Это вообще уникальный актер, обладающий потрясающим талантом перевоплощения, а так же очень большой скромностью. Ведь Спилберг планировал работать с Дей-Льюисом с самого начала. Однако, Дэниэл был не уверен, что справится и отклонил предложение Спилберга, сказав что "скорее хотел бы быть зрителем, нежели участником".Тогда Спилберг пригласил Лиам Нисона, который обязан Стивену за попадание в топовый эшелон кинозвезд после главной роли в гениальном фильме «Список Шиндлера» (Schindler's List 1993). Лиам согласился, но подготовки к фильму заняли слишком много времени, и Лиам попросил пересмотреть его кандидатуру, т.к. физически стал слишком стар для этой роли.Стивен опять обратился к Дэниэл Дэй-Льюису, заявив, что если тот не согласится, то несмотря на уже потраченные на этот проект 10 лет, они закроют фильм. Так же Спилберг просил Леонардо ДиКаприо поговорить с Дэниэлом. Одним словом, были брошены все силы, а за это время Дэниэл успел получить второй Оскар за главную роль в потрясающем фильме «Нефть» (There Will Be Blood 2007), что может тоже ему придало уверенности, и он согласился.Также очень мне запомнился Томми Ли Джонс в роли Таддеус Стивенса.Сам же фильм мне показался слегка затянутым, все-таки два с половиной часа вокруг одной истории. С другой стороны, фильм, в первую очередь, нацелен на внутренний рынок, а отмена рабства, на мой взгляд, один из самых важных моментов истории США.Так что я поставлю крепкую семёрку из 10 баллов, за режиссерскую руку мастера и гениального Дэниэл Дэй-Льюиса. Однако, смотреть рекомендую только тем, кто действительно хочет погрузиться в этот конкретный момент из жизни Линкольна.Я бы тоже очень хотел, чтоб и у нас в стране давали возможность так «глубоко копать» в своей истории, и показывать ее с разных сторон. Кто знает, может, и дождусь. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: 2012, «Джентльмены», Илья КУРЛЯНДЧИК, «Я посмотрел фильм и...», «Мэри Поппинс возвраща́ется», «Линкольн» — статья прочитана 139 раз Комментарии