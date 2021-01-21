ГИК Литвы не удовлетворила просьбу депутата А. Гуоги о прекращении мандата 🔊 Воспроизвести



Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы не удовлетворила просьбу члена сейма, представителя Партии труда Антанаса Гуоги о прекращении его депутатских полномочий, когда он сам отказался прибыть на заседание ГИК.



Такое решение члены ГИК приняли в четверг.



А. Гуога предлагал ГИК остановить его мандат при его участии в заседании удаленным способом, а непосредственное участие в заседании для него возможно после 9 марта, информировал депутат.



Однако, как констатировала председатель (ГИК) Лаура Матьёшайтите, закон предусматривает, что парламентарий сам должен зачитать заявление на заседании. Также закон предусматривает, что получив заявление о прекращении полномочий члена сейма, ГИК должна принять решение в течение 15 дней. Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы не удовлетворила просьбу члена сейма, представителя Партии труда Антанаса Гуоги о прекращении его депутатских полномочий, когда он сам отказался прибыть на заседание ГИК.Такое решение члены ГИК приняли в четверг.А. Гуога предлагал ГИК остановить его мандат при его участии в заседании удаленным способом, а непосредственное участие в заседании для него возможно после 9 марта, информировал депутат.Однако, как констатировала председатель (ГИК) Лаура Матьёшайтите, закон предусматривает, что парламентарий сам должен зачитать заявление на заседании. Также закон предусматривает, что получив заявление о прекращении полномочий члена сейма, ГИК должна принять решение в течение 15 дней. Двенадцатого января А. Гуога подал заявление о прекращении полномочий с 14 января. Он утверждал, что не видит возможностей реализовать с Партией труда предвыборных обещаний.



А. Гуога информировал правление сейма, что со среды отправляется за границу.



В октябре прошлого года А. Гуога был избран в сейм по списку Партии труда. Его место в сейме должен занять следующий по списку Артурас Скарджюс.



Не дожидаясь решения ГИК, уже 14 января канадская компания Cypherpunk Holdings распространила сообщение о том, что А. Гуога вернулся на пост главы компании.



По Конституции, обязанности члена сейма, за исключением его обязанностей в сейме, не согласуются ни с какими иными должностями в государственных учреждениях и организациях, этого же касается бизнеса, коммерции и прочих частных учреждений и компаний. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, депутат, мандат, партия труда, ГИК, Гуога География: Литва — статья прочитана 141 раз Комментарии