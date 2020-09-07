«Я посмотрел фильм и..»: «Скандал», 2019 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце, как и ожидалось, не задержалось надолго над литовским горизонтом, поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё какое-то время будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» с готовностью согласился бы на вариант, когда коронавирус уйдёт в далёкое прошлое, а наша рубрика продолжит своё победное существование.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия. Впрочем, «Обзор» с готовностью согласился бы на вариант, когда коронавирус уйдёт в далёкое прошлое, а наша рубрика продолжит своё победное существование.Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



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«Скандал» (англ. Bombshell) — американский драматический фильм 2019 года режиссёра Джея Роуча, снятый по сценарию Чарльза Рэндольфа. История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.



Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года.



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"People don't stop watching when there's a conflict. They stop watching when there isn't one."



Roger Ailes



Одна из самых скандальных историй о сексуальных домогательствах, произошедшая всего несколько лет назад в одной из крупнейших телекомпаний мира Fox Corporation, которая принадлежит медиа-магнату Руперт Мёрдоку.



Несколько женщин обвинили тогдашнего генерального директора Роджера Айлз в домогательствах, несмотря на то, что это фактически означал конец их карьерам. Представить себе, что можно привлечь к ответственности человека, который приносит 1/3 доходов семье Мёрдоков, практически невозможно.



Фильм, действительно, сделан по реальным событиям. И сделан он настолько реально, что узнать большинство главных актеров просто невозможно! Вот, например, видео о том, что сделали с Шарлиз Терон, чтобы она стала копией своей героини







Похожую трансформацию пережила и Николь Кидман, и Джон Литгоу. Из главных актеров узнаваема только Марго Робби, и то только потому, что ее персонаж вымышлен.



За все свои старания фильм получил "Оскар" за лучший грим и прически, есть так же номинации за женские роли.







Из Википедии: Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, которые хвалили актёрскую игру (особенно Терон, Робби и Литгоу), но критиковали сценарий и допущенные неточности. На 77-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» Терон и Робби получили номинации как «Лучшая актриса главной роли в драматическом фильме» и «Лучшая актриса второстепенной роли» соответственно.



На 26-й церемонии вручения премии Американской Гильдии киноактеров Шарлиз претендовала на награду в категории «Лучшая актриса главной роли», А Марго и Николь боролись за звание в категории «Лучшая актриса второстепенной роли».



Кроме определенных актерских категорий, фильм также получил общую коллективную номинацию «Лучший актерский состав». На 76-й церемонии вручения премии Британской академии «BAFTA» Шарлиз Терон и Марго Робби были представлены в категориях «Лучшая актриса главной роли» и «Лучшая актриса второстепенной роли соответственно, а команду стилистов и гримеров отметили наградой в категории «Лучший грим и причёски».



На 92-й церемонии вручения премии Американской академии «Оскар» Шарлиз Терон получила номинацию в категории «Лучшая актриса главной роли», а Марго Робби в категории «Лучшая актриса второстепенной роли».



К сожалению, создатели так увлеклись детальным восстановлением событий, что фильм больше напоминает хронологический пересказ истории. Первая половина достаточно затянута, со второй события становятся более интересны, но все же динамики маловато. Одним словом, тем кто хочет познакомиться с самой историей, вполне рекомендую. Тем, кто ждёт очередной биографический эпик, может не понравиться. Ну а те, кто хочет посмотреть на чудеса грима, смотреть обязательно.



Моя оценка - 6 из 10 баллов.



Все о фильме здесь



https://www.kinopoisk.ru/film/1161271/ Ранее в этой рубрике наш киноман поделился своими впечатлениями от просмотра таких фильмов, как «Супермен», «Безумный Макс», «Третий человек», «Малефисента: Владычица тьмы», «Дюнкерк», «Достать ножи» и целого ряда других, не менее интересных картин.Предыдущая публикация под этой рубрикой - здесь == >> * * *«Скандал» (англ. Bombshell) — американский драматический фильм 2019 года режиссёра Джея Роуча, снятый по сценарию Чарльза Рэндольфа. История женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен.Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года.* * * *Одна из самых скандальных историй о сексуальных домогательствах, произошедшая всего несколько лет назад в одной из крупнейших телекомпаний мира Fox Corporation, которая принадлежит медиа-магнату Руперт Мёрдоку.Несколько женщин обвинили тогдашнего генерального директора Роджера Айлз в домогательствах, несмотря на то, что это фактически означал конец их карьерам. Представить себе, что можно привлечь к ответственности человека, который приносит 1/3 доходов семье Мёрдоков, практически невозможно.Фильм, действительно, сделан по реальным событиям. И сделан он настолько реально, что узнать большинство главных актеров просто невозможно! Вот, например, видео о том, что сделали с Шарлиз Терон, чтобы она стала копией своей героиниПохожую трансформацию пережила и Николь Кидман, и Джон Литгоу. Из главных актеров узнаваема только Марго Робби, и то только потому, что ее персонаж вымышлен.За все свои старания фильм получил "Оскар" за лучший грим и прически, есть так же номинации за женские роли.К сожалению, создатели так увлеклись детальным восстановлением событий, что фильм больше напоминает хронологический пересказ истории. Первая половина достаточно затянута, со второй события становятся более интересны, но все же динамики маловато. Одним словом, тем кто хочет познакомиться с самой историей, вполне рекомендую. Тем, кто ждёт очередной биографический эпик, может не понравиться. Ну а те, кто хочет посмотреть на чудеса грима, смотреть обязательно.Моя оценка - 6 из 10 баллов. Илья КУРЛЯНДЧИК , специально для «Обзора» Категории: кино Ключевые слова: «Я посмотрел фильм и..», «Скандал», Шарлиз Терон, Bombshell, Fox Corporation — статья прочитана 167 раз Комментарии