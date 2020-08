«Я посмотрел фильм и..»: «Достать ножи», 2019 🔊 Воспроизвести Посткарантинное солнце, похоже, не собирается надолго задерживаться над литовским горизонтом, поэтому «карантинновирусные» кинопубликации «Обзора» в разделе "Культура" нашего сайта под рубрикой «Я посмотрел фильм и...», судя по всему, ещё долго будут радовать настоящих ценителей кино.



Впрочем, «Обзор» с готовностью согласился бы на вариант, когда коронавирус уйдёт в далёкое прошлое, а наша рубрика продолжит своё победное существование.



Известный не только в Литве киноман Илья Курляндчик комментирует просмотренные фильмы. Смотреть их или нет – Вам решать!



«Обзор», кстати, рекомендует смотреть не «пиратские копии», а разрешенный вариант просмотра в хорошем качестве. Оставляйте ваши комментарии после просмотра – может получиться интересная дискуссия.



* * *



«Достать ножи» (англ. Knives Out) — американский детективный фильм 2019 года режиссёра Райана Джонсона.



Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года.



Награды и номинации



2019 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший актёрский ансамбль, а также попадание в десятку лучших фильмов года.



2019 — премия «Спутник» за лучший актёрский ансамбль, а также 3 номинации: лучший фильм — мюзикл или комедия, лучшая женская роль в мюзикле или комедии (Ана Де Армас), лучшая мужская роль в мюзикле или комедии (Дэниел Крейг).



2020 — номинация на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Райан Джонсон).



2020 — 3 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — мюзикл или комедия, лучшая женская роль в мюзикле или комедии (Ана Де Армас), лучшая мужская роль в мюзикле или комедии (Дэниел Крейг).



2020 — номинация на премию BAFTA за лучший оригинальный сценарий (Райан Джонсон).



2020 — премия Американского института кино за лучший фильм года.



2020 — номинация на премию Австралийской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана (Тони Коллетт).



2020 — номинация на премию Лондонского кружка кинокритиков за лучший фильм года.



2020 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Райан Джонсон).



*********



"It's a weird case from the start. A case with a hole in the center. A donut."



Benoit Blanc



**********



ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КИНО!



Я давно хотел написать об этом фильме, но как то все не складывалось. Замечательный и ироничный детектив с очень хорошим сюжетом и великолепной игрой актеров.



Просто взрывная комбинация! Это тот редкий случай, когда суперзвездный состав согласился собраться и просто «отжечь» на съемочной площадке.



Дэниэл Крэйг, который наконец отмучился в Бондиаде (месяц назад должен был выйти последний фильм франшизы с его участием, но премьеру перенесли на непонятный срок из-за глобального карантина), наконец может наполнить персонажа всеми красками, ну и опять же очень рекомендую смотреть в оригинале, т.к. акцент детектива Бениота, это отдельный смак (конечно, для знатоков языка).







Крис Эванс - это другое открытие. Картонный Капитан Америка, борец со злом, прямо до отвращения приятный парень, показал совершено другую грань своего таланта, преобразившись до неузнаваемости. Такое ощущение, что его Капитан Америка, наверно, задолбал даже больше, чем Крэйга Бонд.



Но все второстепенные роли тоже заслуживают особого внимания. Что там творит эта сумасшедшая семейка!



Одним словом, всем кто любит детективы с запутанными сюжетами, хорошие комедии, да и в целом хорошее кино, очень рекомендую!



Хороший вечер вам обеспечен.



Моя оценка - 9 баллов из 10.



Все о фильме здесь



